Acompañado de su ocarina, sueña con pitar un mundial y ser árbitro de FIFA

Inspirado en su paisano, José Alfredo Jaramillo Gutiérrez, árbitro del futbol profesional, el niño salmantino proveniente de la comunidad de San Rafael de Cerro Gordo, Iker Nahim Caudillo Pérez, acompañado de su kit de silbante, ha comenzado a poner sus “pininos” como réferi, sueña con pitar un mundial y ser árbitro de FIFA.

Iker Caudillo tiene nueve años de edad y práctica el futbol en la categoría pluma de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil como parte del equipo Constructora MLC, aunque desde hace dos años su interés ha sido más por pitar partidos de futbol.

Quiere ser como su “padrino” José Alfredo Jaramillo

En una ocasión José Alfredo Jaramillo, árbitro profesional, le arbitró su partido y al pequeñín Iker Caudillo le llamó la atención la labor realizada por el silbante salmantino durante su juego, a partir de ese momento comenzó a acercarse a todos los árbitros que asistían a los partidos ya sea de sus primos o de él.

A lo largo de los partidos Iker Caudillo toma sus anotaciones que luego comparte con los árbitros.

“En aquélla ocasión, al término del partido donde arbitró el silbante profesional José Alfredo Jaramillo, Iker Caudillo al término del partido llegó al vestidor de los árbitros y se acercó a él para cuestionarlo sobre el arbitraje, sus uniformes y algunas dudas que le surgieron, desde ese momento se interesó mucho y comenzó a arbitrar partidos en su escuela y en los entrenamientos de la Academia de Futbol”, comentó su mamá Nalleli Pérez.

Aquélla experiencia vivida y primer contacto que tuvo con el árbitro profesional José Alfredo Jaramillo ha marcado a Iker Caudillo que ha comenzado a poner sus “pininos” inspirado en quien ahora él llama “padrino”.

Inspirado en el árbitro profesional José Alfredo Jaramillo, el niño Iker Caudillo ha comenzado a poner sus “pininos” como silbante.

Al respectom Iker Caudillo comenta: “Mi padrino Alfredo Jaramillo me da algunas instrucciones, veo videos de partidos donde él participa como árbitro y de ahí he ido aprendiendo, también en los juegos me acerco y le pregunto a los árbitros sobre su trabajo en la cancha” (sic).

Uno de esos juegos ha sido dentro de la edición 42 del Torneo de Los Soles, donde a lo largo de los juegos de local del equipo Constructora MLC/JCHA se pudo observar a Iker Caudillo acompañado de su ocarina, tarjetas, libreta, pluma y uniforme de árbitro.

Por invitación del árbitro profesional José Alfredo Jaramillo, ha acudido a partidos de la Liga MX Femenil.

Así también en días pasados tuvo la oportunidad de acompañar al árbitro profesional, José Alfredo Jaramillo y presenciar un partido de la Liga MX femenil entre Querétaro y Pachuca.

De igual manera, de fogueo recientemente acompañó a su “padrino” en partido de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, entre el equipo ARSA y América de la categoría Junior. “Era algo que él anhelaba, compartir cancha con su padrino, el desea seguir preparándose para ganarse la oportunidad de ser árbitro”.

Su primer kit de árbitro fue un regalo de cumpleaños

En relación al kit que utiliza Iker Caudillo su mamá comentó: “Su primera playera fue un regalo de Alfredo Jaramillo, Iker cumple años el 22 de septiembre y un día antes me comentó que nada lo haría más feliz que tener una playera de su ídolo y me mostró el perfil que tiene en redes sociales Alfredo Jaramillo, entonces lo contacte enviándole un mensaje, le comenté si conocía a mi hijo y me dijo que lo recordaba perfectamente, entonces, le pedí si me podía hacer favor de enviarle un video felicitándolo por su cumpleaños, muy amablemente accedió y me comentó que quería hacerle llegar un detalle, nos pusimos de acuerdo y le mando una playera y unas tarjetas, ha sido el mejor día para mi hijo porque pudo tener la playera de la persona que admira” (sic).

A decir de Nalleli Pérez, Jaramillo le transmite seguridad, entusiasmo, motivación, no solo en el deporte sino en su vida personal, lo cual le ha servido a Iker para continuar con este gusto.

A ello agregó: “Las demás playeras que tiene se las han regalado algunos árbitros y el Día de Reyes pidió los uniformes nuevos de todos los colores, en los partidos él va y les pide a los árbitros lo dejen ser asistente, regularmente trata de uniformarse con los mismos colores que el árbitro central” (sic).

Así también agradeció a Juan Carlos Aguilera quien al ver el interés de Iker por el arbitraje lo está apoyando.

Para terminar, Iker Caudillo manifestó su admiración por Alfredo Jaramillo, pues para él es su ejemplo, es un anhelo que tiene poder llegar a ser como él, además de tener también como sueño pitar un mundial y ser árbitro FIFA.