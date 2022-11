FMF reconoce árbitro salmantino tras participar en final de la Liga Premier

Pasos importantes en su trayectoria como árbitro profesional se encuentra dando el silbante guanajuatense oriundo de Salamanca, José Alfredo Jaramillo Gutiérrez, este domingo formó parte de la cuarteta arbitral que sancionó la final de vuelta de la Liga Premier Serie A ganada por el equipo Tuzos de la Universidad de Zacatecas a la Jaiba Brava del Tampico Madero.

La final de vuelta del Torneo Apertura 2022 de la Liga Premier Serie A se desarrolló en el estadio Tamaulipas donde el equipo Tampico Madero gana por la mínima diferencia, sin embargo, el marcador global favoreció tres goles por dos al equipo Tuzos de Zacatecas luego de haber ganado el juego de ida tres goles por uno.

El silbante salmantino como árbitro asistente dos, acompañó en la final de vuelta de la Liga Premier Serie A del Torneo Apertura 2022 al árbitro central, Enrique Ruiz; al árbitro asistente uno, Carlos Aldrete; y al cuarto árbitro, Mauricio López.

Al término de la serie final, el cuerpo arbitral a manera de reconocimiento recibió medalla por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que minutos después entregó preseas de campeón y subcampeón, así como trofeo de ganador del Torneo Apertura 2022 de la Liga Premier Serie A al equipo Tuzos de Zacatecas.

En relación a esta participación registrada, el árbitro salmantino señaló, “me siento afortunado, esto es trabajo y esfuerzo de todos, familia, colegas, amigos, comisión de arbitraje y federación, no se llega solo, estoy muy agradecido con todos (sic)”.

Cabe mencionar que el silbante salmantino estuvo acompañado de su papá y mamá, de quienes a lo largo de su trayectoria como árbitro profesional ha recibido su apoyo incondicional.

A lo largo de su trayectoria profesional como árbitro, el silbante salmantino ha participado en cuatro finales y dos torneos internacionales.

En el 2017 participó como asistente uno en final de la Liga MX Sub 15 entre el equipo Tuzos del Pachuca y las Águilas del América.

Así también al término de la temporada 2017 – 2018 de Tercera División Profesional participó como árbitro asistente uno en la final de vuelta protagonizada por el Club Acatlán y Marina.

De igual manera participó como árbitro asistente uno estuvo en la final de ida de Tercera División Profesional de filiales sin derecho al ascenso entre el Club Pumas y Tigres.

Ahora registra su primera final en Liga Premier Serie A del futbol mexicano en partido decisivo de vuelta entre Tuzos de Zacatecas y Tampico Madero.

A lo largo de este segundo semestre del presente año, el árbitro asistente salmantino, estuvo designado en once de once partidos de la Liga Premier Serie A, en dos partidos de la Liga MX Femenil y en cinco partidos de la categoría Sub 20 Liga MX.

Además tuvo la oportunidad de participar como parte del cuerpo árbitral de la Revelations Cup Sub 20 Varonil, siendo esa su segunda experiencia en torneos internacionales organizados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que también estuvo en torneo de esta índole categoría Sub 17 varonil realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).