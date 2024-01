Exportan talento salmantino, Alberto Rangel inicia travesía en Canadá

Tras registrar un intenso año a nivel de Selección Nacional Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto con medalla de oro ganada en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, así como un séptimo lugar en Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, el guanajuatense de origen salmantino, Alberto Rangel Martínez, abre nueva anualidad con triunfo en Canadá para el equipo Weast Koast Kings HC.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la jornada uno de la primera división profesional de Hockey Sobre Pasto de Canadá, se registró enfrentamiento de jugadores salmantinos, por un lado, Alberto Rangel del equipo Weast Koast Kings HC y por otro, Jorge Alan Estrada Rodríguez del Club Panthers.

Un enfrentamiento donde el defensor salmantino, Alberto Rangel, registra su primer triunfo del año en tierras canadienses al imponerse por marcador de cuatro anotaciones a dos el equipo Weast Koast Kings HC.

Al respecto el jugador salmantino comentó, “ha sido un buen partido, fue complicado, pero logramos la victoria que es lo importante, estoy muy feliz por esta primera victoria, espero sea una temporada satisfactoria”.

A ello agregó, “esta es la segunda vez que me encuentro jugando en Canadá, la oportunidad me llegó gracias aun amigo que ya jugaba en el mismo club que estoy ahora y me invitó, la primera vez fue por tres meses y esta vez estoy acá por dos meses y medio”.

Enfatizó, “es un honor poder estar acá y mostrar el hockey que estamos desarrollando en México, ahorita que hemos estado yendo varios compañeros a jugar al extranjero el nombre de México está sonando mucho más y esto es un orgullo para mí (sic)”.

Alberto Rangel ha destacado con Selección Nacional como medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, además de haber representado a México en Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Previo a ello registró su debut con Selección Nacional dentro de la Copa América Sub 21, Santiago de Chile 2022 donde conquistó un histórico quinto lugar que permitió al representativo mexicano clasificarse a Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Así también ha nivel nacional ha destacado como medallista en diversas categorías de la Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos CONADE, todas ellas representando a Guanajuato.

Para terminar externó que esta nueva experiencia en Canadá le permitirá acumular fogueo tan necesario para el hockey mexicano, queremos que sega creciendo y nosotros con él.