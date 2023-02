Esteban “Ojos” Negrete regresa a la jaula, tendrá pelea profesional

Feliz y orgulloso del trabajo realizado para poder estar de vuelta a nivel profesional, el guanajuatense de origen salmantino, Lino Esteban Negrete Camacho “El Ojos”, este año 2023 regresa al octágono, ya tiene compromiso en puerta y será en Budo Sento Championship, Liga de Artes Marciales Mixtas (MMA) donde recientemente uno de sus pupilos conquistó a nivel Latinoamérica el campeonato peso Pluma.

Al respecto, comenta que “ha sido un gran triunfo obtenido por Allan 'Pichungas' Ruiz a nivel Latinoamérica, es un gran logro se haya alcanzado este objetivo, llegó en buen momento a este combate, venía de enfrentar a peleadores muy duros, pero este último contrincante que tuvo era un campeón incluso con oportunidad de brincar a la UFC, sin embargo, el 'Pichungas' lo hizo ver fácil, se puede decir; todo esto ha sido en base al trabajo que ya traemos, somos un equipo muy unido y muy competitivo, un equipo muy joven, pero con mucho talento”.

Poco más de un año Esteban “Ojos” Negrete estuvo enfocado en sus pupilos de la “Jauría”.

Enfatizó que “la idea y el objetivo están muy firmes, sabemos que para llegar a ese objetivo tenemos que tener bien puestos los pies en la tierra, saber dónde estamos parados, lo que tenemos y contamos para poder entrenar”.

Así también dejó en claro que “en Salamanca ya no sólo está Esteban 'Ojos' Negrete, ahora está el 'Pichungas' Ruiz, esto permitirá que las ligas profesionales vean más para acá y si encontraron al 'Ojos' y al 'Pichungas', van encontrar a alguien más, ya vieron que hay algo aquí, los salmantinos tenemos algo, tenemos madera para éste y otros deportes”.

Con respecto a su regreso al octágono profesional, comentó que “mucha gente piensa que ya no me hablan o me buscan de las ligas por mi derrota, simplemente he tenido problemas muy personales por los cuales dejé de competir y pelear, competir Ji Jit Su y pelear MMA, pero ya tengo compromiso y está en puerta, estamos mentalmente mejor, este año voy a regresar” (sic).

Y es que ligas profesionales de MMA como Budo Sento Championship, Lux Fight League, entre otras, no lo han dejado de buscar, sin embargo, por pendientes y problemas personales no se había sentido en condiciones para volver a pelear, decisión respetada, ahora mentalmente mejor, ha aceptado la nueva oportunidad.

“Ya este año estoy de regreso y una de las condiciones es que den más oportunidades a mis alumnos”, acotó Esteban “El Ojos” Negrete.

Esteban “El Ojos” Negrete, a lo largo del 2022 estuvo enfocado a su academia de MMA “La Jauría”, participando en diversos eventos amateurs, obteniendo muy buenos resultados con sus pupilos, mientras que a nivel profesional entrenando y acompañando a Allan “Pichungas” Ruiz, ahora campeón peso pluma en Budo Sento Championship.

A mediados de año Esteban “Ojos” Negrete se presentará en Budo Sento Championship.

Para terminar, subrayó que para este año 2023 se vienen cosas muy importantes e interesantes, iniciamos de muy buena manera con “El Pichu”, un campeonato que no puede pasar desapercibido; además tienen mucho chavito amateur con ganas de aprender y crecer, e incluso cuentan con Gerardo, un chico que está trabajando muy bien y a quien le están buscando una buena oportunidad, quieren aprovechar la tanta “piedra que han picado”, para que los mejores de “La Jauría” puedan pelear a nivel profesional.

El peleador salmantino en su palmarés deportivo cuenta con dos campeonatos internacionales y seis campeonatos nacionales en Jiu Jitsu, así como 50 medallas ganadas en diversos torneos, un cinturón campeón MMA y una Copa campeón del Año MMA.