Peleador salmantino enfocado a impulsar talento en MMA

Un nuevo llamado para formar parte de la cartelera en la mejor liga de Latinoamérica de Artes Marciales Mixtas (MMA) Lux Fight League recibió el peleador guanajuatense de origen salmantino Lino Esteban Negrete Camacho “El Ojos”, sin embargo, no aceptó la oportunidad al no encontrarse en condiciones para encarar un nuevo combate.

Integrantes de la Jauria MMA tienen intensa actividad en diversos torneos amateurs.

Al respecto comenta, “me hablaron de LUX, sin embargo, no estoy apto para pelear, tengo varios pendientes, no acepte la oportunidad; respetaron la decisión y no la tomaron a mal, sigo siendo parte de la Liga más importante en Latinoamérica, esperan pronto pueda estar listo para ser parte de una nueva cartelera (zic)”.

En esta ocasión, Lux Fight League, buscó al peleador salmantino para la cartelera del cinco de noviembre 2021 que tendrá como sede Acapulco, Guerrero.

Esteban “El Ojos” Negrete, ha sido parte de dos carteleras de la mejor Liga del Continente en MMA, ambas tuvieron como sede Monterrey, Nuevo León.

Su debut dentro de Lux Fight League quedó registrado en marzo del presente año, con un triunfo en las 180 libras contra un peleador de descendencia oriental; el triunfo causó furor entre aficionados, amigos y familiares que a lo largo de su trayectoria deportiva han estado al pendiente de él. La victoria fue decretada a su favor a los tres minutos con 33 segundos del primer round por sumisión (llave americana al brazo).

A mitad de semana recibió llamada para nueva pelea en la mejor liga MMA del continente.

El contendiente salmantino regresó a la mejor jaula de Latinoamérica en el mes de Junio, en esta ocasión, el triunfo no estuvo de su lado y tras sufrir aparatoso corte en la cabeza, con castigo al cuello es sometido por especialista en Muay Tai, siendo detenido el combate al minuto con 25 segundos del primer round.

En ese sentido señala, “soy una persona de mente fuerte y a eso le aposté, sin embargo, el cuerpo sabe cuándo no está listo, aun así acepté la pelea, estuve a punto de cancelar, no lo hice y aprendí a la mala que se debe escuchar a tu cuerpo”.

A ello agregó, “la derrota y la manera en cómo se dio está asimilado, de antemano sabía que no iba bien preparado e incluso me han dolido más otras derrotas donde he ido al 100%, en esa ocasión así me la jugué y eso me saqué por caliente”.

Con respecto a lo que viene para él señala, “quiero estar bien centrado en lo mental para poder ponerme objetivos y metas, sigo estando en LUX para ser tomado en cuenta, aunque por ahora me encuentro enfocado a sacar atletas para Salamanca, estamos trabajando bien, estamos acudiendo a varios eventos por invitación (zic)”.

El especialista en JiJitsu se encuentra al frente de la academia MMA La Jauria de la cual es parte su hija mayor Michelle Negrete quien recientemente debutó a nivel amateur con un triunfo por nocaut registrado en el primer round. Dentro de ese mismo evento Gustavo Rodríguez gana por sumisión.

De igual manera recientemente debutó con los más pequeñines de su Academia en JiJitsu dentro de la primera edición Open Celaya, ahí cuatro de seis de sus alumnos regresaron con cuatro primeros lugares, todos pelearon muy bien.

Así también, Esteban “Ojos” Negrete, tuvo combate contra brasileiro amigo suyo, Angel de Souza, con ocho años de cinturón negro y veinte dentro del Ji Jitsu, cayendo el salmantino por sumisión.

Para el presente fin de semana dos integrantes de su Academia tendrán actividad a nivel amateur en la ciudad de Querétaro, por un lado el juvenil de 16 años, Javier Jalpa, quien va por su cuarta pelea amateur y por otro, Gerardo Flores, de 21 años, va por su quinta pelea amateur y con alta probabilidad de ser el siguiente de la Jauría en debutar como profesional.