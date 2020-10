Esteban “El Ojos” Negrete, Orgullo Salmantino en Artes Marciales

Salamanca; Gto.- Dos campeonatos internacionales y seis campeonatos nacionales en Jiu – Jitsu, así como 45 medallas ganadas en diversos torneos, un cinturón campeón MMA y una Copa campeón del Año representan para el atleta salmantino, Lino Esteban Negrete Camacho, una década de esfuerzo, sacrificios y amor a las Artes Marciales.

Lino Esteban Negrete Camacho, mejor conocido como “El Ojos”, practica varias disciplinas enfocadas para el MMA como es el Jiu - Jitsu Brasileño Tradicional, Muay Thai y Boxeo, además de acondicionamiento físico.

Al respecto el orgullo de Salamanca comenta, “nos ha ido bien, es fruto del trabajo duro, en MMA tengo un record de 13 peleas, 11 ganadas y 2 perdidas; cada logro y preparación para cada evento han tenido su importancia, así como las medallas ganadas, para mucha gente a lo mejor solo son un montón de fierros, sin embargo, para mí tienen un sentimiento y significado especial, yo soy quien ha sufrido la preparación, el entrenamiento, el hambre para dar el peso, son cosas de atletas, de ahí por lo cual siempre enfocado en lo mío”.

A ello agrega, “en MMA tengo alrededor de diez años, anteriormente con un amigo en paz descanse entrenaba boxeo, llevo siete años en el Jiu – Jitsu Brasileño y seis años en Muay Thai”.

Enfatiza, “estos años me han dejado mucho aprendizaje, las MMA son un deporte que forjan mucho como persona, sobre todo el carácter, aprende uno a encarar de mejor manera las adversidades, te hacen ser una persona más pensante”.

Esteban “El Ojos” Negrete este año estuvo cerca de pelear en Canadá, “un profesor me consiguió una pelea en Canadá, sin embargo, por algunas cuestiones de record no me aceptaron, sin embargo, no descarto algún día salir al extranjero a competir y representar a mi país con orgullo”.

En cuanto a los campeonatos internacionales ganados señala, “han sido en torneos alrededor del mundo que salen, cuando vienen a México es la oportunidad que tenemos para asistir, vienen peleadores de otros países, ahí es donde realmente te mides los tenis con otro tipo de lucha, es muy padre y divertido (zic)”.

Los torneos y competencias a las que ha acudido a lo largo de una década él las ha solventado con sus propios recursos, “desafortunadamente el apoyo al deporte en México es escaso, todo es futbol y nada más”.

De más joven, Esteban “El Ojos” Negrete era un tanto inquieto (peleonero) en la calle y es a raíz de ver una película basada en la fuerza espiritual y mental de las Artes Marciales que comienza a entrenar en Salamanca, posteriormente en León donde a la fecha sigue entrenando.

Una de las principales adversidades que ha enfrentado dentro de este deporte de contacto han sido primordialmente las lesiones, sin embargo, él menciona, “aquí seguimos por amor a lo que hacemos”.

Para este año, Esteban “El Ojos” Negrete tenía pensado acudir a un Try Out a Colombia para eliminatoria de Abu Dhabi, sin embargo, a consecuencia de la pandemia ha sido un año económicamente difícil para él y su

E incluso en MMA, este mes se le cayó una pelea en Tijuana y en septiembre no pudo pelear en Canadá, no obstante a ello, él sigue entrenando y trabajando duro, enfocado en el siguiente año.

“Aquí estamos con las puertas abiertas para todos los jóvenes que quieran venir a entrenar, las artes marciales te hacen ser mejor persona, además tenemos otras actividades como entrenamiento funcional y las pesas, lo ideal es que se haga deporte o se haga algo, la pandemia desde mi forma de pensar nos ha pegado más por los malos hábitos que tenemos en cuanto a la alimentación y activación física, entonces aunque solo camines ya estás de gane”, subraya Esteban “El Ojos” Negrete.

Para terminar comenta, “yo empecé a entrenar por pasatiempo, luego de varias invitaciones me aventé a pelear, como hasta la sexta pelea sufrí mi primera derrota, posteriormente comencé a entrenar Jiu – Jitsu, aunque después dejé de pelear un tiempo, estuve entrenando más enfocado a la Lucha de Piso; ahora tengo dos años que regresé a las peleas de MMA, desde ese tiempo a la fecha llevó cinco peleas ganadas al hilo”