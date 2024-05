Equipos de Liga Premier interesados en fichar al jugador salmantino, Carlos Muñoz

En plática con varios equipos de la Liga Premier Serie A se encuentra el jugador salmantino, Carlos Sebastián Muñoz Silva “El Moustruo” para lo que será la temporada 2024 – 2025, esto luego que dicha rama del futbol mexicano resolviera controversia y respondiera a favor de jugadores y cuerpo técnico que formaron parte del conjunto Chihuahua FC.

Como se habrá recordar, el equipo Chihuahua FC, siendo el súper líder de la Liga Premier Serie A, en el mes de marzo fue desafiliado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego que el equipo se retirara de la competencia por la falta de respaldo económico del propietario de la franquicia e involucrado en una denuncia de fraude.

Al respecto el ex jugador salmantino del Chihuahua FC comentó, “lamentablemente el equipo tuvo problemas con el dueño y lastimosamente nos tuvieron que sacar del torneo por que el dueño desapareció y no nos cubría los gastos de los viajes a pesar que íbamos en la los primeros lugares, afortunadamente ya nos pagaron lo que nos debían, todo ha quedado saldado, llegamos aun acuerdo y como ninguna parte el club respondió, la Liga Premier se hizo cargo y nos respaldó con el tema de los adeudos y contrato restante, en cuanto nos pagaron quedamos libres, no tenemos ya nada que ver con Chihuahua FC, el contrato se rompió (sic)”.

En Liga Premier Serie A ha registrado participación con el equipo UAZ y Chihuahua FC

Carlos Sebastián Muñoz llegó al equipo Chihuahua FC para la segunda vuelta de la temporada 2023 – 2024 proveniente del conjunto Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) de Liga Premier Serie A donde acumuló minutos de juego, dio asistencias de gol y metió dos goles, aun le restaban seis meses de contrato, es decir la segunda vuelta.

Para la segunda vuelta de la presente temporada que se encuentran en etapa de finales, el jugador salmantino fue fichado por el súper líder de ese momento, Chihuahua FC.

“Llegué al equipo Chihuahua FC buscando ganarme un lugar en el once titular, mantener el primer lugar de la categoría y trascender, lastimosamente se tuvo ese problema, afortunadamente Liga Premier resolvió nuestra situación y ahora esperar a ver que destino nos toca”, comentó Carlos Muñoz.

A ello agregó, “actualmente andamos en plática con varios equipos de Liga Premier Serie A, nos están buscando para la siguiente temporada, así que esperamos arreglarnos con el que más nos convenza (sic)”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Carlos “El Mounstruo” Muñoz ha formado parte de las Fuerzas Básicas del Club Atlas y León, Salamanca FC TDP, Atlético Leones TDP, Correcaminos TDP, Correcaminos Liga de Expansión, UAZ de Liga Premier Serie A y Chihuahua FC de Liga Premier Serie A.