Pelear en Jalisco será una de las noches más memorables de mi carrera: Canelo Álvarez

Este miércoles se llevó a cabo el penúltimo careo entre Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Jhon Ryder, conferencia que lució a su máxima capacidad en uno de los salones del hotel sede en Guadalajara, Jalisco.

Los protagonistas de la gran batalla del próximo 06 de mayo en el Estadio Akron, Saúl “Canelo” Álvarez y su retador Jhon Ryder, arribaron al Salón Guadalajara, acompañados del Presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, además de su inseparable entrenador Eddy Reynoso.

El jalisciense no dudó en señalar que la pelea de este sábado ocupará un lugar muy especial en su trayectoria, por todo lo que envuelve y se dijo orgulloso por volver como el mejor en la actualidad.

“Va a ser una noche muy especial, de eso no tengo duda. Agradecido con todos, en especial con mi equipo, mi gente que ha estado desde el principio y ahora que vuelvo como el mejor del mundo, me siento agradecido. Orgulloso de poder venir como el mejor del mundo, que lo disfruten como yo. No hay mejor momento como este, viniendo como el mejor, va a ser una gran pelea y que lo disfruten como yo lo estoy haciendo”, señaló Álvarez.

El pugilista tapatío no quita el dedo del renglón al señalar que desea dar una gran exhibición, por lo que buscará mandar a la lona a su contrincante; mientras que en el tema del Himno Nacional, descartó la presencia del cantante Peso Pluma y señaló que llevará a otro artista a acompañarlo, este será sopresa.

El pugilista tapatío desea dar una gran exhibición. Foto. David Tamayo | El Occidental

“Arriba del ring quiero brindarle a la afición un nocaut. Quiero buscarlo y de eso no tengan duda. El que va a hacerme el honor de cantar el himno es Beto Vega y una sorpresa que me la reservo, pero va a tener el sello del ‘Canelo‘”, aseveró un Saúl tranquilo y relajado.

Falta un tiempo para su retiro; sin embargo, el tapatío quiere dejar un buen legado a los boxeadores que vienen pisando fuerte y espera que cualquiera de ellos rompa los récords que él ha dejado en su trayectoria por los rings del mundo.

“Estoy haciendo todo en el boxeo y lo hago porque lo amo. Quiero dejar un legado importante para los que vienen y quieran superar mi récord. Que se motiven para romperlos porque para eso se hicieron, para romperse”, declaró.

Por su parte el visitante Jhon Ryder dijo sentirse como en casa en Guadalajara y advirtió que viene con la intención de llevarse la victoria, ya que esta oportunidad que le han dado, la veía lejana y ahora, no la quiere desaprovechar.

“Gracias por recibirme. Ha sido fabuloso terminar el campeonato de entrenamiento en Los Ángeles y mudarnos a Guadalajara. Nos sentimos en casa. Agradecer a Canelo y a todo su equipo por esta oportunidad. Esta es una gran oportunidad para mí, muchas veces en mi carrera vi esta oportunidad como algo lejano y hoy que estoy aquí no lo voy a desaprovechar. Sé que saldré victorioso este sábado”, argulló.

Descartó la presencia del cantante Peso Pluma. Foto. Francisco Rodríguez | El Occidental

Su entrenador, Tiny Sims, está en la misma sintonía de su pupilo, al asegurar que Ryder no se achicará ante el escenario ni su rival, por lo que irán con todo en busca de “hacer la chica“ y llevarse el triunfo de Jalisco.

“Creo que vamos a tener una noche especial, Jhon Ryder no dará paso atrás con 'Canelo' y será una gran pelea“, indicó.

Posterior a esa declaración, el maestro de John agradeció las atenciones recibidas y a Eddy Reynoso, como a Saúl por darle el espacio para disputar este combate del próximo 06 de mayo en el Estadio Akron.

“Quisiera agradecer a la gente de Guadalajara por el recibimiento que nos han dado. Nosotros venimos de Londres, de origen humilde, igual que mucha gente de aquí. Queremos dar las gracias al equipo de Canelo por darle la oportunidad a John Ryder por pelear por el título indiscutido”, sostuvo.

Finalmente, Eddy Reynoso pidió a los aficionados que disfrutaran la pelea de este fin de semana, pues será muy difícil que peleadores de la talla de Saúl se vuelvan a ver en tierras tapatías y reconoció el duro sinodal que será el nacido en Gran Bretaña.

“Disfruten a su campeón, porque campeones como este habrá muy pocos en Guadalajara. Sobre la pelea será complicada ante un peleador que viene con todo, ganando cuatro veces consecutivas y sabemos que todos quieren los cinturones del ‘Canelo”, culminó.

El tapatío quiere dejar un buen legado a los próximos boxeadores. Foto. Francisco Rodríguez | El Occidental

Publiado originalmente en El Occidental