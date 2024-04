Emanuel “Fantasma” Zavala va por nuevo triunfo como boxeador profesional

Tras los pasos de su bisabuelo Vicente, se encuentra el boxeador salmantino de la colonia 1910, Emanuel “El Fantasma” Zavala, está a dos semanas de exponer el invicto en ciudad patrimonio de la humanidad, San Miguel de Allende, Guanajuato.

Al respecto comenta, “llevo cuatro peleas como boxeador profesional, tres ganadas y una empatada, voy por la quinta ante un adversario de seis peleas, esta pelea está pactada para realizarse a seis rounds, las anteriores fueron a cuatro, me siento seguro de dar una buena pelea en peso ligero, 61 kg, llevo dos peleas en ese peso y me siento cómodo, mi cuerpo está creciendo en brazos y músculo, se me estaba dificultando pelear en súper pluma 59 kg, mi cuerpo pedía más y ahorita me siento más cómodo y ligero, nada más esperando la fecha, estoy en buenas condiciones, física y mentalmente arriba y abajo del ring para hacer bien las cosas”.

Gracias a sus entrenadores, Emanuel “El Fantasma” Zavala se encuentra preparado para ir por nueva victoria dentro de box profesional / Fotos/Miguel Manjarrez

Emanuel Zavala tiene 21 años de edad y tiene el mote de “El Fantasma” desde antes de su debut por la forma de desplazarse arriba del ring, “de repente los que hacen sparring conmigo comentan que me muevo mucho para un lado y para otro, de repente no me veían y de ahí empezó; así también me dicen que soy un fantasma porque la gente no me conoce”.

A ello agregó, “soy de la colonia Albino García, más conocida como Sardinas, ahí nací y ahí vivo actualmente, mi inquietud por el boxeo ha sido una chispita que traigo desde siempre, dentro de este deporte tengo cinco años”.

Como boxeador amateur registró 13 peleas de las cuales ganó doce y perdió una, “nos fogueamos bien en lo amateur, siento que fue lo necesario, me sentía seguro para dar el siguiente paso para el profesional”.

El Fantasma proviene de una familia aficionada al box, “mi bisabuelo Vicente originario de Valle de Santiago fue peleador profesional allá por el año de 1960, a pesar que solo tengo fotos de cuando boxeaba y sin haberlo conocido en persona me siento identificado con él, siento que esto es lo mío cada vez que subo al ring”.

Para terminar comentó, “el próximo sábado 13 de Abril daré una gran pelea, el objetivo es ganar, no será fácil, pero gracias a mis entrenadores me siento preparado para ir por una nueva victoria”.