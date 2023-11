El triunfo fue para Valadez en la tradicional Corrida de la Revolución

No fue una actuación redonda para los matadores, sobre todo con la espada, pero deleitaron a los aficionados a la fiesta brava con buenas faenas, logrando el triunfo Leo Valadez, luego de cortar las dos orejas a su segundo toro de la tarde, mientras que Diego San Román e Isaac Fonseca, se quedaron con un apéndice solamente.

Una regular asistencia de aficionados se dio cita en la Plaza de Toros Revolución, para disfrutar del tercer encierro del año, iniciando con la presentación de los toreros, Leo Valadez, Diego San Román e Isaac Fonseca, además de que se rindieron honores a la bandera con el apoyo de la escolta y banda de la Región Militar.

Leo fue el primer en entrar al ruedo para enfrentar al primero de la ganadería de José Barba, de nombre Cigarro, pegando los primeros capotazos ante el reconocimiento del público, quien lo hizo pegar dos pares de banderillas, realizando una buena faena con la muleta, pero a la hora de tirarse a matar no fue certero, por lo que solamente recibió la ovación del público.

En su segundo de la tarde, de nombre Merlin salió decidido a todo para ser el triunfador, ya los otros matadores tenían apéndices en su poder y desde el capote volvió a mostrar la calidad que lo caracteriza, repitiendo la afición la historia al solicitar que pusiera banderillas.

Metió dos de los tres pares de forma efectiva, un banderillero coloco el otro, para volver a dar pases certeros con la muleta, poniéndose a centímetros del astado en varias ocasiones al torear de rodillas, para levantarse y dar una buena estocada, el toro tardo en rendir, pero al final lo hizo y ante la ovación del público, consiguió dos orejas.

Diego San Román enfrentó primero a Banquero, un toro que salió y fue a impactar el burladero haciendo volar algunas tablas, el matador también mostró calidad, tanto con la muleta, como con el capote, pero no pudo matar en la primera oportunidad a pesar de una gran estocada que no fue letal, obteniendo una oreja, mientras que en el segundo, Cerrero, pincho y no hubo trofeo.

El michoacano Isaac Fonseca mostró ese ímpetu de la juventud, tirando sus primeros capotazos de rodillas, hizo un toreo con el astado muy cerca de él, el primero, Valiente, lo hizo volar incluso, pero se levantó para terminar la faena de buena forma, cortando una oreja.

Fue el encargado de cerrar la corrida ante Vaquero, quería las dos orejas para convertirse en el triunfador, estuvo a punto de perder el capote ante la embestida del toro, luego trato de sacar los mejores muletazos, matando de buena forma, aunque no hubo orejas por su desempeño.