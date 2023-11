El salmantino David García acecha liderato de goleo en Liga Premier Serie A

Salamanca; Gto. Hace unos meses el jugador salmantino David Octavio García Bautista regresaba de Estados Unidos por problemas que tuvo con sus papeles, allá el hijo del ex jugador del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel “Gaby” García formaba parte del Club Edina, uno de los equipos más fuertes de Minesotta, sin embargo, nunca imaginó que rápidamente lograría formar parte de un equipo profesional del futbol mexicano, mucho menos que estaría peleando por el liderato de goleo de la Liga Premier Serie A con el equipo Petroleros Salamanca C FC.

David García comprometido a redoblar esfuerzo para mantenerse en primer lugar de su grupo con Petroleros Salamanca C FC.

Al respecto comenta, “mi mamá me había estado enviando links y fotos sobre las visorias del equipo Petroleros Salamanca, decidí venir a probarme por problemas que había allá con mis papeles, venía cabizbajo por esa situación, gracias a Dios las cosas se dieron, se me volvió a dar la oportunidad y ahora la estoy aprovechando”.

A ello agregó, “nunca imaginé que acá encontraría pronto cabida dentro de un equipo profesional, quedar registrado y haber anotado mi primer gol como futbolista profesional me ayudó en mucho ha superar el problema que tuve con mis papeles en Estados Unidos, formar parte del equipo de mi ciudad natal pero sobre todo estar teniendo la oportunidad de jugar a este nivel me impulsa a buscar seguir metiendo más goles, quiero hacer la cosas lo mejor posible, ganar lo más que se pueda con Petroleros Salamanca, hay objetivo trazados por alcanzar, y porque no, estar en la mira de clubes de Primera División (sic)”.

Luego de 14 jornadas disputadas, David García, ha marcado ocho anotaciones, se encuentra cuatro goles del liderato de goleo, mismo que ostenta Martín Abundis con doce dianas del equipo Deportiva Venados, tercer lugar del grupo dos.

David García, recientemente marcó su octavo gol con el equipo Petroleros Salamanca C CF, y con ello acorta distancia con respecto al liderato de goleo.

En ese sentido señaló, “lo más importante ha sido que regresamos una vez más al liderato del grupo, andamos finos y así poder colaborar con goles para el equipo, como delantero sin duda ese es el trabajo de uno”.

A ello agregó, “el liderato nos tiene tranquilos, es una posición más dentro de la tabla, aunque esto nos compromete a redoblar esfuerzo para mantenernos ahí, queremos terminar la primera vuelta en primer lugar, no queda más que trabajando, es lo que nos está dando buenos resultados”.

Con respecto al partido que se avecina ante el también puntero del grupo dos, Racing FC Porto Palmeiras comenta, “se viene un partido fuerte, es un partido más, estamos tranquilos, seguros y esperemos sacar el resultado”.

Para terminar señaló, “estamos trabajando duro física, táctica y mentalmente, queremos seguir así, orgullosos de estar haciendo bien las cosas y estar ayudando al equipo que es lo más importante”.