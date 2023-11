“Petroleros Salamanca C FC apunta a la Liga de Expansión”, Ariel “Apache” González

Salamanca; Gto. Será a partir de la segunda vuelta de la Liga Premier Serie A del futbol mexicano cuando Oscar Ariel González Mezzenasco, futbolista argentino naturalizado mexicano ex profesional pueda estar en los partidos oficiales del equipo Petroleros Salamanca C FC como parte del cuerpo técnico acompañando a Víctor Saavedra y Andrés Garza.

Hace unos meses terminó curso de entrenador en el ENDIT

Ariel “El Apache” González hace cuatro meses terminó su curso de entrenador en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT), ahora solo espera el inicio de la segunda vuelta para poder estar a nivel de cancha como parte del cuerpo técnico en los partidos oficiales del equipo Petroleros Salamanca C FC.

Muy pronto podrá estar en partidos oficiales apoyando a nivel de cancha a Víctor Saavedra y Andrés Garza.

Al respecto comenta, “contento y agradecido con la institución por abrirme las puertas para poder trabajar, sé que estoy en un Club que está haciendo todo lo posible y trabajando a futuro para que el día de mañana no sea una segunda premier, sea una liga expansión, entonces contento por estar aquí (sic)”.

El ex jugador del América y tetracampeón de goleo (verano 2002, apertura 2004, apertura 2009 y bicentenario 2010) en la extinta Primera División A, ahora conocida como Liga de Expansión Ariel “El Apache” González.

Pone granito de arena como parte del cuerpo técnico

A seis años de su retiro como futbolista profesional, poco a poco el tetracampeón de goleo, se ha ido preparando para incursionar dentro de una nueva faceta, la dirección técnica, aunque por el momento como auxiliar técnico al lado de Andrés Garza y el estratega Víctor Saavedra.

Considera que el equipo Petroleros Salamanca C FC va por buen camino en aras de alcanzar los objetivos trazados.

Al respecto comenta, “Ya había trabajado hace dos años (2020 – 2021) en Irapuato cuando estaba la franquicia de segunda división premier, nos tocó ascender deportivamente, en ese tiempo estuve también en el cuerpo técnico de auxiliar, nada más que como aún no había terminado mi curso de técnico no podía entrar al campo de juego, entonces casi siempre estaba fuera de la cancha y hace cuatro meses atrás que terminé el Endit, que es curso a través del cual se obtiene conocimiento y las habilidades para dirigir un equipo, y bueno estamos esperando ahorita termine la primera vuelta para que en la segunda pueda estar ya dentro del campo de juego ayudando a Víctor y Andrés, esto es lo lindo del futbol que después de uno estar en frente de un cuerpo técnico hoy me toca estar del otro lado, estar enfrente de un grupo de jugadores”.

Luego de su trayectoria deportiva como futbolista profesional, ahora se encuentra del otro lado como parte de la dirección técnica.

A ello agregó, “uno como jugador percibe muchas cosas que al final y al cabo cuando estuvo del otro lado sabe lo que piensa un jugador, cuando está anímicamente bien, cuando está anímicamente mal, yo soy una de las personas que me gusta hablar mucho con los jugadores, le importa un poquito más lo personal que lo deportivo, eso es algo muy importante porque cuando tú tienen bien anímicamente al jugador y sabes que le puedes ayudar, ahí es donde entra el trabajo de uno, poder mantener contento a todo el grupo es algo difícil, sin embargo, con la modulación y charla que le puede dar uno o le puede comentar a los jugadores sobre lo que vivió uno como jugador profesional y todo eso, hacerlo un poco más personal y que entienda el futbol no es nada fácil, hay muchas cosas de que uno se pierde en viajes, concentraciones, el hecho también de cambiar de ciudad, al fin y al cabo son cosas que uno sacrifica, cumpleaños, nacimiento de hijos, sin embargo, es a lo que uno se dedica con toda pasión, en ese sentido la verdad totalmente comprometido con petroleros, soy una persona que viene aportar su granito de arena y a tratar de logra el objetivo de todo esto es subir a la siguiente división, todo se logra paso a paso”.

Deportes Petroleros Salamanca se prepara para recibir a Racing FC Porto Palmeiras

Enfocados a mantenerse como líderes del grupo dos

Enfatizo, “ahorita el equipo se encuentra enfocado a terminar primera vuelta en primer lugar, agarrar colchoncito para la segunda vuelta donde tendremos más partidos de visitantes que de local, estar preparados para toda esa clase de situaciones”.

Así también reconoció, “gracias al sacrificio y buen trabajo que ha hecho tanto Víctor Saavedra como Andrés Garza, se está teniendo un gran torneo, es impresionante lo que se está haciendo, el equipo es competitivo, todos los jugadores se encuentran contentos, en cada entrenamiento y cada partido dan lo mejor de sí, es por eso que el equipo se encuentra donde se encuentra, todo ha sido en base a trabajo, esfuerzo y sacrificio, más que nada de los jugadores; y bueno aquí junto con Víctor y Andrés aportando mi granito de arena y sabiendo de que para eso se conformó este equipo y cuerpo técnico, para llevar al equipo a las primeras posiciones y lograr sea competitivo”.

Para terminar refrendó, “a futuro la directiva está trabajando en proyecto para tener Liga de Expansión, se quiere subir al equipo de división, se tienen objetivos por alcanzar a corto y largo plazo, la directiva quiere subir al equipo de división, yo creo vamos por buen camino para poder lograr lo que se propone, uno cuando comienza un nuevo torneo busca tratar de ser competitivo estar en los primeros lugares y ya una vez que se está en la liguilla, ya sabes que es un torneo aparte donde el mejor preparado física y mentalmente puede ser quien logre el objetivo que es subir de división”.