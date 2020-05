“El Potro” de Tapachula con legado deportivo en su Salamanca Querido

El jugador ex profesional Carlos Eduardo “El Potro” Santos, originario de Tapachula Chiapas desde hace 13 años radica en Salamanca donde a la fecha se mantiene en activo dentro del futbol amateur, siendo inspiración de sus tres hijos quienes, dos de los cuales se han ganado un lugar dentro de las fuerzas básicas de su respectivo club y un tercero se encuentra poniendo sus “pininos” dentro de la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil.





Jugó en diversos equipos antes de llegar a Salamanca





Carlos “El Potro” Santos nació en un pueblo de Tapachula Chiapas donde la edad de 7 años comenzó a practicar el futbol impulsado por el gusto hacia esta disciplina deportiva por parte de su familia.

“Provengo de una familia futbolera, mi primer equipo se llamó Potros en la Liga Infantil de Tapachula, de ahí el mote de el Potro; muchas veces forme parte de la Selección de mi municipio y estado, jugué nacionales y torneos juveniles, y como en los representativos no era el único Carlos, así es que me identificaban como Carlos -El Potro- de Tapachula”, recuerda el jugador ex profesional.

Gracias a su buen desempeño recibió la oportunidad de probarse y formar parte de fuerzas básicas de clubs como Atlas y Jaguares de Chiapas.

“A los 14 años forme parte de las Fuerzas Básicas del Atlas y a los 16 forme parte del equipo Jaguares de Chiapas, ambos en sus fuerzas básicas y reservas, e incluso con Jaguares al estar en segunda división tuve la oportunidad de ser invitado a realizar interescuadras con el primer equipo que en aquel entonces calificó a la liguilla en primer lugar de la tabla con jugadores como Salvador Cabañas, “Gato” Ortiz, Tiba, Didi, Barbosa, Luis Hernández, Sergio Almaguer, Melvin Brown, entre otros muchos jugadores, quedando eliminados en la primera fase ante el Cruz Azul del Chelito Delgado”, externó “El Potro” de Tapachula.

A la postre, llegó al equipo Zamora de segunda división, escuadra con la cual tras realizar un buen torneo regular se llega hasta semifinal al lado de jugadores como Richard Ruiz, Marco Ruiz y Jesús “el pollo Dueñas, siendo en aquel entonces entrenador del equipo Arturo Beltrán.





Víctor Rangel lo trae al equipo Petroleros de Salamanca





“Jugando para el equipo Zamora recibí la invitación de Víctor Rangel, entrenador del equipo Petroleros de Salamanca de 1era A para venir a esta localidad, las cosas se dan y llegó como un jugador de toda su confianza, sin embargo, dos meses después su lugar de Director Técnico es tomado por Marco Ascencio, quien me mandó al equipo Petroleros de Salamanca de Segunda División, sin embargo, para el torneo Apertura del 2006, Ricardo Rayas, entrenador del equipo petrolero de Primera “A” me da la oportunidad de regresar a la antesala del máximo circuito del futbol mexicano, el equipo realizó un buen torneo y llega hasta la final y aunque poco jugué me tocó en esa liguilla vivir de lleno las concentraciones, mucha gente iba a los entrenamientos, se tuvo un buen equipo, fue una bonita experiencia, y aunque se perdió me dejó satisfecho por la oportunidad recibida (zic)”.

A la postre regresó al equipo Jaguares de Chiapas, dueño de su carta, en donde ante la falta de oportunidades en la Primera “A” o Liga de Ascenso deja de jugar futbol profesional en el 2007.

Al respecto recuerda, “ante la falta de oportunidades me ganó la desesperación y deje de jugar, regrese a Salamanca donde ya esperaba a mi primer hijo, además que las oportunidades de trabajo eran más promisorias aquí, que en Tapachula”.





Se mantiene en activo como jugador semiprofesional





A lo largo de todo este tiempo se ha mantenido como jugador en activo a nivel semiprofesional, donde se ha consolidado como jugador de experiencia dentro del Torneo más prestigiado del bajío, el Torneo de Los Soles.

Y es que en la última década dentro del Torneo de Los Soles ha disputado seis finales, así como siete liguillas dentro de este certamen.

Al respecto subrayó, ““gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar dentro del Torneo de Los Soles desde hace algún tiempo con equipos grandes, considerados protagonistas, he sido campeón y perdido finales, es un buen torneo, el mejor de la zona y recientemente una vez más con mi Salamanca Querido (zic)”.

Sin duda que a lo largo de este tiempo mantenerse en activo como jugador semiprofesional ha servido de inspiración a sus tres hijos quienes le han acompañado en muchas ocasiones a sus partidos, el juego más reciente la final de la edición 39 del Torneo de Los Soles donde la escuadra salmantina hizo vibrar el estadio Olímpico de la Sección 24 como en aquella final de la Primera “A” donde su papá formó parte del equipo de casa.





Sus tres hijos sueñan con ser jugadores profesionales





“Mis tres hijos son de Salamanca, son un orgullo para mí, a los tres les encanta desde pequeños jugar el fútbol, dos de ellos en fuerzas básicas, Gael con 12 años en Fuerzas Básicas del Celaya y Johan con 10 años en fuerzas básicas del Pachuca, mientras que Fabio de 7 años de edad participa en la liga local infantil petrolera”, comenta el “Potro” de Tapachula.

Gael Santos, juega como defensa central en la categoría Sub 13 del equipo Celaya, escuadra que tenía contemplado en fechas recientes disputar en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol el Torneo MX Sub 13; mientras que Johan juega como portero en la categoría Sub 10 del Club Pachuca y Fabio con torneos nacionales disputados en su categoría donde incluso ha quedado campeón, espera muy pronto formar parte de las fuerzas básicas de algún club, mientras tanto como delantero participa en la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil que por el momento se encuentra en pausa a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la Pandemia del Covid – 19.

A raíz de esto último, los tres herederos del “Potro” de Tapachula, a lo largo de esta cuarentena se han encontrado realizando activación física, además de cumplir con sus obligaciones escolares, esperando pronto poder regresar a sus respectivos equipos.