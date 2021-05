Edy Vera, el jugador que cambió al Club América por el Salamanca

Luego de practicar el futbol en el barrio donde vivió y en la escuela primaria Pemex Cuatro de esta localidad, Edy Rosendo Vera Ramblas tuvo la oportunidad de probarse en el Club América, convenció al visor “Monito” Rodríguez, sin embargo decidió comenzar a jugar futbol profesional con el equipo Salmantino de Tercera División; tiempo después una lesión en la espalda y falta de apoyo le llevó al retiro, aunque a la fecha sigue tirando “polilla” en los Campos Nuevos.

Formó parte del equipo Salamanca de Tercera y Segunda División.

Edy Rosendo Vera Ramblas nació el 1 de marzo de1963 en Loma Alta, municipio de Gómez Farías, Tamaulipas. Desde pequeño llegó al municipio de Salamanca, Guanajuato, donde a la edad de diez años comenzó a practicar el futbol. “Comencé con un equipo llamado Estudiantes de la Plata del barrio donde viví, lo que eran las calles Neptuno y San Antonio, y en la escuela primaria Pemex Cuatro; fui con la selección de Guanajuato a unas mini olimpiadas infantiles a la Ciudad de México, quedando campeón goleador en ese torneo. También en atletismo (100 metros planos) representé al estado en juegos nacionales, pero mi pasión siempre fue el fútbol”.

Con 16 años de edad acudió a visoria con el Club América, “vimos en el periódico el ESTO una convocatoria de pruebas de visorías para el equipo América de Primera División, mi hermano mayor me llevó a la Ciudad de México, fue un seis de marzo, ese día no había clases, el encargado de esa visorías era el 'Monito' Rodríguez, ex jugador del América, un gran extremo derecho, le dijo a mi hermano que me llevara el 21 de marzo, directamente con él, le gustó verme jugar de extremo, ese día me probé como medio, por la gran cantidad de jóvenes que fueron a las visorias”.

Desde pequeño comenzó a practicar futbol en Salamanca.

Sin embargo, en esos días también fue a los entrenamientos del equipo Salmantino, “como aquí ya me iban a pagar firmé en Tercera División, ya no regresé al América, donde tal vez me hubiera ido bien”.

A ello agrega, “a los 16 años debuté con el Gavilán García, ante el equipo de Celaya, ganamos dos a uno, tuve un buen inicio, anoté un gol al igual que el centro delantero Martín Gaytán. Jugué una temporada completa como extremo, y en segunda casi una temporada como mediocampista, posición en la cual me puso el entrenador Jorge Barajas (+). Salí del equipo por una lesión en la espalda y la directiva en ese tiempo no me dio apoyo total con la lesión, entonces opté por el retiro”.

Prefirió jugar en Salamanca cuando era candidato a ingresar al Club América.

Dentro del futbol profesional tuvo como entrenador al Gavilán García de nacionalidad española, Domingo Carbajal (+) y Jorge Barajas (+). Algunos de sus compañeros fueron los hermanos Cisneros, Jesús y Pepe, Héctor Durán, Elías Pérez, Martín Gaytán, Jorge Cuéllar, Isidro Esparza “Mejis”, Rafael Ortega “Pay”, Toribio Jaime, Jorge Cuéllar, Eduardo Vásquez “El Pinocho”, el "Zurdo" Cano (+), Raúl Rosiles, "Cholo" Cano, los hermanos Arévalo, Manuel Hernández, Willy Gómez, Ignacio Cerrillo, Gerardo Rosiles; y con Rico, Rodó y el Tala, estos tres venían de Monterrey junto con él entrenador.

Así también recuerda, “poco antes fuimos a jugar a México en Segunda, contra Coyotes Neza y después del partido me entrevistaron, fue muy bonito porque una de las preguntas fue si me gustaría jugar en primera, a lo que dije sí, que en cuanto saliera la oportunidad, pero enseguida vino la lesión en la espalda y me dediqué mejor a estudiar; terminé la carrera de licenciado en Derecho, en la ciudad de Morelia, laboré en la Procuraduría de Justicia del Estado Guanajuato como agente del Ministerio Público por varios años y en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato como actuario, alterné siempre mi profesión de abogado con el futbol. Hace siete años tuve dos operaciones muy delicadas debido a un tumor en el estómago, estuve a punto de morir, le agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad de vivir, duré casi dos años sin poder jugar al futbol, ya en veteranos, una etapa muy difícil, porque no había dejado tanto tiempo de jugar (sic)”.

Como amateur, en la Liga Salmantina de Futbol jugó en la Especial “A” con el Tampico (campeón), Bellavista, Guadalajara, Nativitas, Iris, Refaccionaría Ávalos.

Dentro de la Liga Petrolera con Contaduría (campeón), Tubería (dos veces campeón), en torneo de los Millones con la Selección Petrolera y con Refaccionaría Ávalos; campeón con Selección Petrolera en los Juegos Obreros en Oaxtepec, Morelos. Así también jugó en Irapuato con San Juan Barrio Nuevo y La Posta Guadalupe Victoria.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Iris con paso firme en liderato de la Liga Salmantina de Futbol

A nivel amateur tuvo como compañeros a varios jugadores que admiró de chico y con los cuales nunca pensó compartir cancha: Paúl Moreno, Miguel Ángel Jiménez “Kamamoto “ , Fernando Durán “El Chato”, Amado Mercado (+), Ángel González, Isidro González, Miguel Menéndez, Ismael Lugo, Franky Ortega (+), Enrique Ortega, Toño Gil (+), Willy Villafaña, Gabriel Diosdado “El Chícharo”, Lázaro Santillán, Niño Moreno, Miguel Abarca, Arturo González, Arturo Ruiz, los hermanos Padilla, Luis Batalla, entre otros.

Actualmente en veteranos sigue tirando polilla, ha sido campeón con varios equipos: Atlas Distribución, con Chucho Tovar; Esiabac, con Pepón Martínez; Nativitas, entre otros. “Agradezco a mi esposa e hijos que me siguen dando la oportunidad de practicar el futbol en mi Salamanca querido que me ha dado futbol, esposa e hijos, y sobre todo amigos”, concluyó el abogado litigante.