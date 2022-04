Desastroso cierre de rally para Mads Ostberg y el equipo noruego

Haberse quedado solo contra el mundo, tras el intempestivo abandono de Eyvind Brynildsen en la última jornada, fue el acabose total para Mads Ostberg en su objetivo de conquistar el Rally de las Naciones.

“Ha sido una pena lo que sucedió con Eyvind, así es esto, traté de luchar, di lo mejor y fuimos los más rápidos, por ahí tuvimos un contratiempo en la etapa de Alfaro, cuando supe que me iban a dar un minuto al tiempo total ahí me di cuenta de que ya no había nada que hacer, pero está bien, ha sido un fin de semana grandioso corriendo en unos de los caminos que más me gustan”, manifestó el noruego.

De lo que fue la competencia en general, Ostberg apuntó que “me parece que es un sistema divertido, le da opciones de ganar a todos los pilotos, hay un hándicap que mete a la pelea a autos de categorías más bajas y eso de competir por tu país y en equipo es bueno, ahora a pensar que este evento pueda ir a otros lugares, no lo sé, pero en definitiva si esta aventura se repite espero estar ahí y ganar”.

Quiere a México en el WRC

A lo largo de la semana, uno de los temas fue el hipotético retorno del Campeonato Mundial de Rallies a los caminos “guanajuas”, esto luego de un par de años de ausencia.

“Si yo fuera el promotor o en mis manos estuviera que México regresara al WRC, claro que lo firmaría, han sido años duros, lo del Covid-19, la situación económica en todos lados no esta bien, pero el Rally de México ha sido fundamental para el campeonato, era una parada obligatoria, espero ver a México en el siguiente calendario”, dijo el ex piloto de Citroën.

Ahora, Ostberg volverá al viejo continente para alistar su inicio de temporada en el WRC2.