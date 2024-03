Dariana Cardiel busca ganarse nuevos llamados a Selección Nacional de Hockey

La medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Dariana Cardiel Rosiles, tras conseguir el bicampeonato de la Copa Guanajuato de Hockey Sobre Pasto con el Club Halcones Millonarios Salamanca comentó encontrarse enfocada a nuevas convocatorias a Selección Nacional.

Al respecto, comentó: “Es un orgullo para mí ser parte de la selección nacional, me llena de ilusión saber que este año podría llegar a jugar un Panamericano Junior Sub 21 en Canadá, además de un Challenge en Bermudas con Selección Mayor, estoy entrenando muy fuerte a efecto de poder ganarme un lugar en convocatorias de ambos representativos nacionales”.

Dariana Cardiel recientemente conquistó el bicampeonato dentro de la categoría primera fuerza de la Copa Guanajuato.

Enfatizó: “Por mi edad a un podría tener la oportunidad de representar a México en un panamericano Junior, éste se va a celebrar en junio en Canadá, mientras que en septiembre con Selección Mayor se tendrá la Copa Challenge en Bermudas, clasificatoria a Copa América, estamos a la espera de ver que nos dicen, mientras tanto seguimos trabajando a nivel club para que pueda seguir siendo convocada”.

Dariana Cardiel, el año pasado se estrenó con Selección Nacional Mayor con medalla histórica obtenida en Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, así como un octavo lugar en Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Al hablar sobre ambas competencias, señaló: “Antes que nada agradecida por tener la oportunidad de representar a México, la medalla de oro nos dejó muy felices y contentas, con mucho trabajo por delante que realizar, mientras que los Juegos Panamericanos fue aún más exigente y de muy alto nivel, no se dio el resultado que queríamos, somos un equipo joven y esto nos permitió agarrar experiencia”.

La jovencita salmantina práctica el hockey sobre pasto desde los nueve años de edad y todavía este año podría ser tomada en cuenta por el selectivo guanajuatense para competir dentro de los Juegos Nacionales CONADE. “Desde pequeña jugando al hockey, participando en Juegos Nacionales (antes olimpiada nacional), este año en mayo todavía podría ser parte del representativo estatal de la categoría mayor, el año pasado obtuvimos el segundo lugar, anteriormente no me había tocado subir al podio a nivel nacional, solo cuartos y quintos lugares, sin embargo, veníamos trabajando hasta que finalmente logre conseguir mi primera medalla dentro de este certamen, todo esto me tiene muy motivada, quiero seguir superándome”.

A nivel de club, recientemente conquistó el bicampeonato dentro de la categoría primera fuerza de la Copa Guanajuato e incluso también tuvo oportunidad de jugar en la categoría segunda fuerza (Challenge) previo a dicha competencia nacional.

Para terminar comentó: “Muy feliz por estos resultados, es trabajo que se viene realizando dentro del Club Halcones Millonarios, ya habíamos ganado el año pasado y este año volvimos a buscar el resultado y se nos dio, son partidos que tenemos por el momento nosotras fuera de selección para mantenernos mientras se da a conocer nueva convocatoria”.