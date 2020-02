Conforman selectivo estatal de Bádminton rumbo a Juegos Nacionales

Con la participación de 30 badmintonistas del estado de Guanajuato se llevó a cabo en el Gimnasio Salamanca 400 de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” el selectivo estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

De acuerdo a los resultados que arrojó el selectivo son siete los atletas salmantinos en diversa categorías quienes conformaran la delegación estatal de bádminton que competirá del 18 al 26 de Febrero en Monterrey Nuevo León por un lugar dentro de los Juegos Nacionales CONADE.

En la categoría Sub 15 varonil los cuatro primeros lugares del selectivo estatal quedaron de la siguiente manera: 1. Edgar Avel Estrada Soto (León) 2. Ricardo Campos (León) 3. José Domingo Palma Avilez (León) 4. Luis Damián Hernández Bribiesca (Irapuato). Sub 15 femenil: 1. Viviana Hernández Valdez (León) 2. Paola Martina Delgado Montero (Salamanca) 3. Zoé Alejandra Trujillo Cid (Irapuato) 4. Ivanna Andrea García Mendoza (Salamanca). Sub 17 varonil Jesús Aldair Ayala Martínez (León) 2. José Emmanuel Gutiérrez Moreno (León) 3. Fernando Contreras Uribe (Salamanca) 4. Pedro Alejandro Martínez Cancino (Salamanca). Sub 17 femenil: 1. Blanca Esther Palma Avilez (León) 2. Monserrat García Zanella (Irapuato) 3. María Abygail García Mendoza (Salamanca) 4. Victoria Flores Aranda (Irapuato) Sub 19 varonil: 1. Yahir Emiliano Mendoza García (Salamanca) 2. Isaías García Zanella (Irapuato). Sub 19 femenil: 1. Shamira Guadalupe Gutiérrez Moreno (León) 2. Irán Guadalupe Sánchez Andrade (León) 3. Fernanda Acosta Arguello (Salamanca).