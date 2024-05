Con joya de gol, Alice Soto, celebra 100 partidos en 1era División de Liga MX Femenil

Con joya de gol registrado en partido de vuelta de la semifinal relativa al Torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, celebró 100 partidos en Primera División Profesional.

Con 18 años de edad, la doble mundialista a nivel de selecciones menores (Sub 20 Costa Rica y Sub 17 India), por tercer torneo consecutivo fue pieza fundamental dentro del primer equipo del Club Pachuca, además de conseguir este semestre el título de campeón con el conjunto Sub 19 de las Tuzas.

A días de quedar campeona del Torneo Clausura 2024 con el equipo Sub 19 de las Tuzas, celebra 100 partidos en Primera División de la Liga MX Femenil. / Fotos/Cortesía/@Club Pachuca

A dos años y cinco meses de haber debutado en Primera División de la Liga MX Femenil, la jugadora salmantina llegó a 100 partidos que celebró con tremendo gol con el cual por un momento hizo soñar a la afición tuza en la pelea por el boleto a la final del Torneo Clausura 2024.

Un enfrentamiento celebrado en la Bella Airosa al cual llegó el sublíder Pachuca con una desventaja de dos goles por cero luego de haber caído en el Gigante de Acero ante las Rayadas del Club Monterrey.

Desde su llegada al Club Pachuca, Alice Soto, ha marcado 19 goles, 18 en Primera División y uno con las tuzas Sub 18. / Fotos/Cortesía/@Club Pachuca

La semifinal de vuelta fue engalanada con joya de gol anotado por Alice Soto, número ocho del ranking mundial Sub 20 Femenil de la IFFHS.

Al minuto 15, con una zurda privilegiada, la jovencita salmantina una vez más dio muestra de su gran técnica y calidad para golpear el balón, realizó un recorte a su marcadora y la anidó en el ángulo desde los linderos del área grande para el uno por cero del partido, mismo que celebro al estilo de Cristiano Ronaldo con el famoso “Siuuu”.

En torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, Alice Soto, marcó tres goles en fase regular y uno en semifinal.

Finalmente, la semifinal de vuelta terminó cuatro goles a dos en favor del equipo Monterrey, quedando el global seis anotaciones por dos a favor de las rayadas.

A lo largo de dos años y cinco meses, Alice Soto, mejor jugadora Sub 20 de la CONCACAF y balón de oro en Liga MX Femenil en la categoría de talento joven, ha disputado siete liguillas con el Club Pachuca, en dos ha llegado hasta la final, la primera en Torneo Clausura 2023 con el equipo de las tuzas de Primera División ante el América, marcó también un golazo; y la segunda, recientemente con el equipo Sub 19, quedando campeona del Torneo Clausura 2024 ante el América.

La jovencita salmantina celebró su gol de aniversario al estilo de Cristiano Ronaldo con el famoso “Siuuu”.

A lo largo de su trayectoria deportiva en Primera División, Alice Soto, ha marcado 18 goles, tres de ellos en liguillas; además de tener un gol registrado con el equipo Sub 18 de las Tuzas, para un total de 19 como parte del Club Pachuca.

En el Torneo Clausura 2024 registró su segundo mejor cuota de goles dentro de un mismo certamen con cuatro anotaciones, tres en fase regular y uno en liguilla.

Su mayor cantidad de goles registrados dentro de una misma competencia de la Liga MX Femenil ha sido dentro del Torneo Apertura 2023 y Clausura 2023, ambos con cinco anotaciones.

