COI tendrá cuatro semanas para decidir si pospone Tokio 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) se dará cuatro semanas para tomar una decisión sobre los Juegos de Tokio 2020, considerando un posible aplazamiento, pero descartando la anulación, señaló este domingo su presidente Thomas Bach en una carta a los deportistas.

"Hemos iniciado conversaciones con todos los socios para establecer un balance del desarrollo rápido de la situación sanitaria y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo un escenario de aplazamiento. Confiamos en finalizar estas conversaciones en las cuatro próximas semanas. Una anulación de los Juegos destruiría el sueño olímpico de 11 mil deportistas de 210 comités nacionales olímpicos, del equipo de refugiados y de los deportistas paralímpicos".

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG — IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020

De acuerdo con varias fuentes, la negativa de los ciudadanos japoneses aunado a la presión de varias federaciones como la Federación Estadounidense de Natación, USA Swimming llevaron a que el COI decidiera tomarse este tiempo para pensar en la posibilidad de postergar la celebración.

Además, la pandemia ha causado que la mayoría de los clasificatorios se encuentren suspendidos, lo que sería otro motivo para mover las fechas de Tokio 2020.

Fue apenas ayer cuando el COI consultó a los diferentes comités nacionales olímpicos (CNO) sobre el impacto de la crisis sanitaria en la preparación de sus deportistas.

Aún se desconoce cuándo podría reprogamarse la justa, pero entre los diferentes escenarios contemplados, el COI podría decidir sobre mantener la cita olímpica en las fechas previstas (24 julio- 9 agosto), aplazarlo en noviembre de este año, el próximo verano de 2021 o incluso hasta el verano de 2022.

Cabe destacar, que a parte de los olímpicos, este año se encontraba cargado de otra competencias vistas a nivel mundial como la Eurocopa, la Premier League y la Copa América, las cuales ya fueron suspendidas.

Con información del ESTO y AFP