Campeona absoluta Miss Natural México comparte impacto del ejercicio en su vida

En primeros meses del año los retos y objetivos personales de toda índole son muy comunes, algunos de ellos tienen que ver con la ejercitación física como un medio para cuidar la salud, mejorar la actitud y reacción ante la vida, en ese sentido la campeona absoluta salmantina, Miss Natural México 2022, Luz Adriana Orenday Hernández, destaca los beneficios de la ejercitación física y emite recomendaciones para quienes se inician, retoman o ya realizan activación física.

Su preparación a nivel de competencia basada en estrategia de entrenamiento.

Al respecto comenta, “creo que cualquier época del año es ideal para ejercitarte, por tradición estamos acostumbrados a plantearnos retos u objetivos al inicio del año, objetivos personales que algunas veces no han sido satisfechos del todo, empezamos con mucho ímpetu y eso es bueno, pero lo importante es que ese objetivo lo logres y te sientas feliz por haberlo logrado. Yo recomiendo que si eres principiante lo tomes con calma, te propongas pequeños objetivos, como: trotar o caminar 20 minutos diarios, aumentar tu ingesta de agua natural, incluir verduras en las comidas, disminuir el consumo de azúcar poco a poco y no de golpe, inscribirte al gimnasio e ir tres veces a la semana por 30 minutos, por mencionar algunos ejemplos, una vez que lo logres, puedes ir superando tus propios retos y avances”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Impacto de la ejercitación física en su vida

En mi salud por supuesto, la cual se refleja también es mi aspecto físico, luzco más joven a la edad cronológica que tengo, ya que, por el ejercicio y la buena alimentación, el proceso de envejecimiento de mis células, tejidos y órganos se vuelve más lento.

Ejercita todo su cuerpo, en su caso, cada rutina es importante, no se exceptúa nada.

Aunque el tiempo pase para todos, no lo hace de la misma forma según ciertas condiciones del organismo, esto se resume a tu estilo de vida, es el impacto más importante, después vienen los logros deportivos.

Recomendaciones para la activación física

Les aconsejo que realicen una práctica que les guste, les tiene que gustar, no hagan lo que dicte la moda o sea tendencia, no sigan a influencers en redes sociales que no estén preparados o certificados. Si te gusta correr, sal a correr, si te gusta el gym, ve al gym, si te gusta nadar, ve a nadar, es muy simple, pero parece que hoy en día estamos más preocupados por aparentar, que realmente hacer. Si haces lo que te gusta, disfrutarás el proceso y tus objetivos serán más fáciles de lograr.

La ejercitación física un estilo de vida para la campeona absoluta Miss Natural México.

Para las personas que ya vienen realizando ejercicio y han logrado sus objetivos, sigan así, inspiran a otros, sigan convirtiéndose en su mejor versión, porque como ha sido mi intención, esto no es solo físico, es un estilo de vida que mejorara también tu actitud y reacción ante la vida.

En relación a espacios ideales para la ejercitación física subraya, “en parques, deportivas, áreas de recreación, clubs y en gimnasios que cumplan con las condiciones óptimas de seguridad y confort y en tu misma casa”.

Este año se volverá a preparar para el Natural Olympia 2023, en Las Vegas Nevada,

Con respecto a la vestimenta que las personas pueden utilizar para ejercitarse físicamente señala, “el tipo de vestimenta será de acuerdo con su tipo de actividad, no es necesario gastar una fortuna en vestimenta, pero si es muy importante usarla limpia cada vez que te ejercites, no solo tu ropa debe estar limpia, sino tu persona, la higiene personal es importante para sentirte cómodo y realices tu actividad física con seguridad y confort. Usa también el calzado correcto, esto evitara lesiones, no es mismo calzado de un corredor a un fisicoculturista”.

Al hablar sobre alguna hora específica o adecuada para que las personas realicen ejercicio compartió, “en lo personal me gusta ejercitarme en la mañana, después de un desayuno ligero, algunos preparadores creen que tiene más beneficio cuando lo realizas por la mañana, pero por mis actividades laborales, entreno por las tardes, me adapto al horario de acuerdo con mis otros compromisos, así que creo que la hora ideal es la que te venga bien, donde no estes estresado, preocupado por otras cosas, es un tiempo para ti y debes estar libre, sin presiones. El no tener tiempo para ejercitarte, no es un pretexto, no es válido”.

Actividades o rutinas de ejercicio que sugiere realizar

Antes que nada, es muy importante tener en cuenta su edad, salud física y sus gustos, pero recomiendo algunas de éstas: Salir a caminar o correr. Inscribirte en clases de baile.

Actualmente cuenta con dos carnets profesionales acreditados por INBA.

Sacar a pasear a tus perritos si tienes, juega con ellos. Juega con tus hijos en casa o en parques

Ve con tus amigos a andar en bicicleta o a un cerro hacer senderismo. Y obviamente por ser una apasionada del gimnasio, haz pesas, empieza por poquito, con desplantes, sentadillas o extensiones.

Su preparación basada en estrategia de entrenamiento

A mí me gusta ejercitar todo mi cuerpo, en mi caso, cada rutina es importante, no se exceptúa nada, más que una rutina tengo una estrategia de entrenamiento, porque debo cumplir con ciertos parámetros. Cuando compites, debes tener en cuenta los requisitos para cada categoría, de allí parte toda mi estrategia, pero la rutina de glúteo y femoral es la que más me gusta, ya que es la más compleja y retadora para mi cuerpo.

En 2023 va de nuevo por competencia a nivel mundial

Deportes ¡Orgullo salmantino! Adriana Orenday, campeona absoluta en Miss Natural México

Al hablar sobre su calendario de competencias para este año que va comenzando destaca, “me estoy preparando para el Natural Olympia 2023, en Las Vegas Nevada, es una competencia a nivel mundial por parte de la International Natural Bodybuilding Association (INBA) en el mes de noviembre de este año, de la mano de mi preparador físico Mario Valenzuela. Apenas estamos en tiempo para lograr un mejor nivel a la altura de las grandes (zic)”.

Cabe mencionar que el año pasado, Adriana Orenday, ganó la oportunidad de representar a México en Natural Olympia 2022, en las Vegas Nevada, esto luego de obtener el campeonato absoluto en Miss Natural México, sin embargo, careció de apoyo y patrocinios para realizar este sueño.

Actualmente Adriana Orenday cuenta con dos carnets profesionales, uno en la categoría Diva Bikini Master otorgado por Natural Olympia México y otro en categoría Bikini Angels otorgado por Natural Show.