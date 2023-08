Rally Guanajuato México a la expectativa de estar en el WRC en 2024

León, Guanajuato.- El Rally Guanajuato México espera cumplir en 2024 sus 20 años de existencia, sin embargo, hay cierta incertidumbre con respecto a un calendario que podría traer algunas modificaciones y que al promotor local, Rallymex, le hace estar a la expectativa durante las siguientes semanas.

Y pese a lo que fue un exitoso regreso al calendario del Campeonato Mundial, luego de dos años de ausencia, el que haya rally el siguiente año es de momento una moneda al aire.

“Nos estamos moviendo para tratar de conseguir la fecha, es un año complicado porque se está redefiniendo el campeonato, llevan ya varios años tratando de hacer un campeonato de 14 fechas y de alguna manera se han atorado algunos rallies como es el de los Emiratos Árabes, pero ya la información no debe tardar en salir y esperamos estar. Nosotros ya estamos trabajando, tenemos un diseño de ruta, hemos empezado a apartar fechas con todas las entidades y preparándonos para un rally que sería nuestra edición 20 y en la que seguramente vamos a echar la casa por la ventana”, platicó Gilles Spitalier, director de Rallymex, en charla exclusiva con El Sol de León.

La actual temporada del WRC se encuentra conformada de 13 citas, pero solo cuatro de esas fuera del viejo continente que son precisamente México, Kenia, Chile y Japón.

De acuerdo a Spitalier, la intención del serial es “equilibrar el campeonato entre los eventos que son en Europa y fuera, eso es lo que se viene escuchando, pero las circunstancias se complican, hay que ver como tratan de equilibrar, hay rallies que ya tienen fechas apalabradas, el de Japón apenas entró y tiene contrato por tres años, al de Kenia ya se le acabaron sus tres años pero es un evento icono, Chile está igual, apenas cumplirá su segundo rally y le queda 2024, entonces ese va de cajón, al igual que los europeos como un Finlandia, Suecia o Montecarlo, así que vamos a esperar para ver si será un campeonato de 13 o 14 fechas y luego ver cuantas de esas se celebrarán fuera de Europa”.

COSTOS Y COMPETENCIA

A raíz de la pandemia y lo que representó evolucionar en la categoría estelar a una generación de autos híbridos, los costos operativos del Rally México se dispararon, por lo que ahora la puja económica no solo es al interior, sino también contra otros países cuyo mayor presupuesto les permite aspirar a tener una fecha del campeonato.

“Los costos cambiaron a partir de la pandemia, en 2021 todo fue en Europa, en 2022 se limpió el primer semestre del calendario y todos los americanos quedamos fuera, entonces sobrellenaron con rallies del Campeonato Europeo que tienen muy buena calidad y ahora ya no se quieren bajar, así que es oferta y demanda, quieres estar, pagas, nos queda claro que hay rallies que tienen un mejor presupuesto, pero es jugar con el abolengo y la calidad de rallies que hemos organizado en todo este tiempo”.

Finalmente, Spitalier descartó que se busquen contratos multianuales para asegurar la continuidad del Rally México en el WRC ya que “eso sería un peligro, el mundo cambia y no queremos arriesgarnos, nuestro esquema nos obliga a trabajar fuerte y a ser innovadores, no tenemos los presupuestos de otros países y si nos dicen vamos a competir con Montecarlo, pues no puede haber campeonato sin Montecarlo, pero procuramos tener cosas nuevas, lo que hicimos con Las Dunas fue algo especial, es muy raro que un rally tenga un tramo de tierra dentro de la ciudad, entonces esas aportaciones al final nos van dando el lugar que creo nos merecemos después de tantos años”.

En Números