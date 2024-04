Andrea Ximena Pérez, la joven revelación salmantina en natación

Con braceo y pataleo puesto en su primer selectivo nacional clasificatorio al campeonato 2024 de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación (CCCAN), se prepara la deportista salmantina Andrea Ximena Pérez Armenta, multimedallista en Juegos Conade, doble mundialista juvenil y medallista en selectivo para Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

La revelación salmantina en deportes acuáticos ha encontrado en las pruebas de fondo la oportunidad de representar a México en dos mundiales juveniles de natación, uno en Lima, Perú en 2022, y otro en Natanya, Israel, en 2023.

“Me ha ido muy bien en ambos mundiales juveniles de natación, han sido grandes competencias de alto nivel ante las mejores del mundo, me han servido de mucho aprendizaje y fogueo, aún faltan por mejorar muchas cosas, en realidad disfruto mucho de lo que hago, entreno a diario de lunes a sábado, esto me llena y apasiona”, dijo en entrevista con El Sol de Salamanca.

Agregó que en su más reciente mundial juvenil “no pude mejorar algunas marcas personales, por lo cual ahorita estoy trabajando para alcanzar mis mejores tiempos; en mayo se viene mi primer selectivo nacional clasificatorio al campeonato 2024 de la CCCAN, con sede México, mientras que en abril será el selectivo para Juegos Nacionales Conade, a realizarse en junio o julio”.

Andrea Ximena Pérez Armenta señaló que ambos mundiales juveniles le han permitido ver cómo nadan las competidoras de otros países, “conocer sus técnicas, darme cuenta sobre aquello que me falta por mejorar y de igual manera como puedo resistir más en mis pruebas de fondo para así mejorar mis tiempos”.

Desde pequeña ha destacado en natación

Andrea Ximena Pérez practica natación desde los cuatro años en la Academia Orcas Salamanca, a raíz de que sus papás quisieron que aprendiera sobre este deporte acuático y a los seis años comenzó a formar parte del equipo de la academia con sus primeras competencias.

A lo largo de este tiempo, fue tomando gusto y mayor interés por la natación, misma que se incrementó al comenzar a destacar con primeros lugares ganados en diversos torneos municipales, estatales y nacionales.

“Anteriormente practicaba el ballet, el karate y la natación, entonces mis papás me pidieron elegir, me decidí por la natación, porque aquí fui haciendo buenos amigos, además me gustó mucho comenzar a competir”.

Desde pequeña, Andrea Ximena Pérez comenzó a destacar, ganando primeros lugares que le llevaron a ser considerada para procesos de Juegos Nacionales Conade.

Dentro de los Juegos Nacionales Conade no ha dejado de representar a Guanajuato y sobre todo de ganar medallas para el estado en diversas pruebas de natación, hasta el momento 10 en total, ocho de oro y dos de plata.

Así también, en dos ocasiones ha dado las marcas para competencias internacionales, donde ha logrado ganar la oportunidad de representar a México en dos mundiales juveniles, lo cual le tiene contenta y satisfecha.

De igual manera, en su naciente trayectoria deportiva ha sido medallista de oro en los 400 Libres de Primera Fuerza del selectivo a Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Para lograr todo esto, me ha ayudado mucho entrenar a diario e incluso realizar algunos sacrificios, sin embargo, han valido la pena”.

Actualmente, además de practicar la natación, va al gimnasio para complementar sus rutinas de entrenamiento.

Inspirada en las personas que admira dentro de la natación y con 16 años, ahora busca clasificar a su primer campeonato de la CCCAN.

“Quiero buscar un centroamericano y un panamericano, ya estamos entrenando para ello, estamos atendiendo detalles como la velocidad e intentar llegar a nuestro mejor tiempo de competencia”.

La doblemente mundialista salmantina tiene como principales fortalezas dentro de este deporte acuático su pataleo y fuerte braceada, además de rapidez al nadar.

“Para llegar a ser una deportista de alto nivel se debe sacrificar mucho, sin embargo, al final los frutos y resultados, son muy satisfactorios”.