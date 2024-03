Alice Soto en la elite del ranking mundial NXGN 2024

A unos meses de haber sido incluida en ranking mundial Sub 20 emitido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), la jugadora mexicana del Club Pachuca, Alice Fernanda Soto Gallegos, ahora ha sido nominada como mejor talento joven NXGN que reconoce a las mejores 25 futbolistas jóvenes del mundo.

La futbolista guanajuatense de origen salmantino, Alice Soto, arrancó el 2024 como número ocho del ranking mundial Sub 20, ahora ha sido incluida en la lista de las 25 mejores futbolistas jóvenes NXGN del presente año.

El listado de las 25 mejores futbolistas jóvenes NXGN del 2024 clasificada por GOAL cubre los cinco continentes con las mejores jugadoras nacidas a partir del primero de Enero de 2005.

Deportes Alice Soto marca gol del empate para México ante el campeón España

La lista NXGN 2024 es comandada por 1.- Linda Caicedo (Real Madrid), 2.- Vicky López (Barcelona), 3.- Aline Gómez (Ferroviaria), 4.- Mara Alber (Hoffenheim), 5.- Signe Gaupset (Brann), 6.- Wikie Kaptein (Chelsea -Twente), 7.- Olivia Moultrie (Portland Thorns), 8.- Mamoko Tanikawa (Bayern Munich – Rosengard), 9.- Dudinha (Sao Paulo), 10.- Sara Ortega (Athletic Club), 11.- Ana María Guzmán (Bayern Munich), 12.- Lily Yohannes (Ajax), 13.- Alice Soto (Pachuca), 14.- Mia Enerby (Liverpool), 15.- Daniela Galic (Melborne City), 16.- Clara Lunvarga (Al – Nssr), 17.- Giulia Dragoni (Barcelona), 18.- Sheika Scott (Alajualense), 19.- Casey Phair (Angel City), 20.- Gisele Thompson (Angel City), 21.- Hapsatou Malado Diallo (Eibar), 22 Amanda Allen (Orlando Pride), 23.- Liana Joseph (Lyon), 24.- Toko Koga (Feyernoord) y 25.- Brooke Aspin (Chelsee Bristol City).

Para la jovencita salmantina ésta nueva nominación le impulsa a seguir trabajando y algún día estar entre los primeros lugares de ambas clasificaciones.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por lo pronto la doblemente mundialista (Sub 20 Costa Rica y Sub 17 la India), a nivel de Club busca ganar su primer título dentro de la Liga MX Femenil, mientras que a nivel de selección busca ganarse un lugar para disputar en el mes de Septiembre el mundial Sub 20 de Colombia.