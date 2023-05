Alejandro González, un salmantino apasionado del Trail Running

Motivado por corredores que a diario veía entrenar en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva, Jorge Alejandro González Rangel, decidió comenzar a trotar como hábito para mejorar su estado de salud, hoy en día organiza carreras Trail Running en esta localidad y es fundador del Club Rum For Life.

“Vivo atrás de la deportiva, veía muchos corredores, eso me motivó, me di cuenta de la necesidad de activarme físicamente, hubo un momento que estaba un poco gordito, entonces decidí salir a diario a correr, bajé mucho de peso, desde hace dos años comencé a incursionar en el Trail (carreras en cerro), ya voy a cumplir dos años organizando este tipo de eventos sin fines de lucro, la próxima será para la Cueva de Torres que está para la Ordeña”, comentó Alejando González.

Enfatizó, “Estoy muy agradecido con este deporte, porque me ha ayudado mucho en mi salud, tengo ya ocho años corriendo en pista y en el cerro, ahora busco mejorar mis tiempos con el apoyo del grupo multidisciplinario deportivo Novaria, ellos a través del proyecto, el año del deporte están estimulando a los atletas de alto rendimiento para que tengan mejores resultados, yo he tomado el reto de bajar aún más mi peso y mi ritmo de carrera o tiempo, además de estar atendiéndome de una lesión, cuento con un plan de entrenamiento de todo un mes, le estamos echando todas las ganas”.

Alejandro González es padre de familia y tiene 39 años de edad, el deporte se ha vuelto parte importante en su vida, al grado de fundar el Club Rum For Life, además de organizar carreras y caminatas en el cerro, entere las cuales enlista Presa de Mendoza, Cerro de las Antenas, Cerro de la FIMEE y próximamente Cueva de Torres para la Ordeña.

Enfatizó que en cada una de ellas participan entre 300 a 350 personas de diversos municipios del estado de Guanajuato e incluso algunas provenientes de Guadalajara y Distrito Federal.

Al respecto señaló, “son rutas que he descubierto, voy y me pierdo allá hasta seis o cinco horas, las voy marcando, ya después muchos corredores de aquí van y las trotan, estoy muy orgulloso de todo ello, he andado solo y sin nada, lo más cercano a una comunidad han sido tres horas”.

El Trail Running, es la práctica de la carrera a pie en plena naturaleza, por senderos, huellas, rastros o caminos secundarios, a través de cerros, montañas e incluso cruzando ríos o arroyos.