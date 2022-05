La luz y la sombra de Sebastián Maz en el regreso del León

León, Guanajuato.- A la famosa historia de héroe a villano, Sebastián Maz fue capaz de darle por completo la vuelta en aquel inolvidable primer semestre de 2012.

Y es que en la división de plata, el uruguayo se cansó de marcarle goles a León, sobre todo con las playeras de Necaxa e Indios de Ciudad Juárez, tantos que en su momento llegaron a privar a La Fiera de un regreso más temprano al máximo circuito.

Pero si bien, el apodado “Cabeza” disfrutó lo conseguido en otros clubes, su objetivo siempre lo tuvo claro y ese era llegar a la institución esmeralda para ser parte de la misión llamada ascenso.

“Mi idea siempre fue tratar de venir a esta institución porque era lindo el reto y a mí los retos me encantan, como en su momento fue Indios que nadie daba nada y lo conseguimos, el de Necaxa que recién había descendido y de inmediato ascendimos y acá eran 10 años sin estar en Primera. Conseguirlo fue algo hermoso porque uno quedó en la historia del club y seguirlo recordando es lindo, además, sino hubiéremos logrado eso, hoy no estaríamos hablando de este León”, platicó Maz en charla exclusiva con El Sol de León.

MATOSAS LO RESCATÓ

En la fase regular, lo de Nelson Sebastián fue simple y sencillamente arrollador con 13 dianas en 14 juegos disputados, mientras que en la liguilla convirtió cinco anotaciones en igual número de compromisos en los que fue requerido.

Pero dicen que el futbol en ocasiones es ingrato y eso mismo lo pudo constatar el charrúa cuando en la final de ida por el ascenso ante Correcaminos, vio la tarjeta roja al minuto 77 de parte del silbante Obed Eliud Gómez. En ese instante, León estaba contra las cuerdas sin su hombre gol y cayendo 2-0 en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria.

“El árbitro con la primera amarilla me lo había dicho, pasa que la ansiedad, las ganas, el deseo, estábamos jugando un partido atípico porque en el torneo nosotros siempre íbamos adelante, encontrábamos los goles y en ese momento ellos tenían la ventaja, entonces primero una amarilla, no sé si mal sacada, pero me la sacaron y después igual el equipo respondió, pero si eso debía pasar para que León ascendiera bienvenido”.

Los días previos al choque de vuelta fueron realmente difíciles para Maz y su familia, la crítica y juicios de una afición lacerada de fracasos anteriores no cesaban, pero fue entonces que apareció la figura del “domador” Gustavo Matosas.

“Fueron tres días muy duros, lloré, más allá de todo lo que se decía que no le daba mucha importancia, pues yo había trabajado todo el año muy duro para jugar ese partido, pero Gustavo siempre tuvo las palabras correctas, cuando acabó el partido en Correcaminos nos dijo en el vestidor, muchachos, tranquilos, miren que allá le vamos a dar vuelta y nos transmitió seguridad, nos hizo sentir confiados, sabía lo que podíamos hacer y más de locales, siempre nos dio calma, en el previo yo estaba en la sala de masajes, él llegó y me dice, “Cabeza” tranquilo que hoy salimos campeones y ascendemos, sin vos no hubiéramos llegado acá, así que quédate tranquilo, la verdad que esas palabras son las que uno quería escuchar en ese momento, siempre hizo que el grupo estuviera unido”, relató.

MISIÓN CUMPLIDA

Como un aficionado más, el sudamericano tuvo que presenciar ese partido del 12 de mayo de 2012 desde la tribuna, a la postre toda una fiesta que se tiñó de verde y blanco.

“Fue una fecha muy especial en todos sentidos porque nosotros venimos en esa época con la firma convicción de conseguir el ascenso y sabíamos la carga que traía toda la gente, al final también era una directiva nueva, un grupo de jugadores nuevos y veníamos con ese reto de conseguir el ascenso, con un grupo increíble y que la verdad de la mano de Gustavo todo iba encaminado, fue algo soñado, León buscaba estar en Primera, se merecía estar en Primera División y nosotros fuimos parte de eso”.

Pese a que su nombre no figura en aquella última alineación en el ascenso, los tantos de Sebastián Maz durante la campaña y en la liguilla acabaron siendo ese hilo conductor que guio a La Fiera a sepultar una década de estadía en las penumbras de la que también fue conocida como Primera “A”.

Los Tantos de Maz

Clausura 2012











Jornada



Resultado Goles 1



León 2-0 Correcaminos 1 4



Neza 3-4 León 1 5



León 5-2 Lobos BUAP 1 7



León 3-0 Pumas Morelos 1 10



Veracruz 2-5 León 1 11



León 5-0 Celaya FC 3 12



Cruz Azul Hidalgo 0-3 León 1 13



León 5-0 Altamira 1 14



Dorados 1-3 León 2 15



León 2-2 Mérida FC 1

Semifinal (Ida) Correcaminos 0-1 León 1

Final (Ida) Lobos BUAP 3-3 León 1

Final (Vuelta) León 4-0 Lobos BUAP 3