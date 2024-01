Círculo de poesía celebra 15 años con nuevas publicaciones

En México el común denominador de las revistas literarias y, más aún, si se especializan en poesía, es su condena a vivir, si bien les va, tan sólo un puñado de números que no representan ni siquiera un año de trabajo. Sin embargo, ha habido excepciones a esta regla que, contra toda corriente, se empeñan por continuar esta tradición. Un ejemplo es la revista virtual y también editorial Círculo de Poesía, que cumplió 15 años de ser uno de los espacios más importantes de difusión de la actividad poética, nacional e internacional en nuestro país.

“Desde su función escrita, la poesía tiene cuando menos cinco mil años, considerando al antiguo Poema de Gilgamesh. Pero la poesía existe desde antes que las formas de organización social, antes que cualquier poder político y, por su puesto, mucho antes de cualquier trueque o intercambio económico”, dice en entrevista con El Sol de México, traductor y poeta Mario Bojórquez, uno de los fundadores y directores de Círculo de Poesía, ante la falsa idea de que la poesía es un género de limitado interés.

“La poesía ha estado desde el primer canto de una madre a su hijo para arrullarlo y en la exaltada visión del primer hombre que reconoció en el Sol una deidad y expresó la emoción que esto le generaba, y seguramente estará mucho después, cuando desaparezcan todos los tiranos y todas las monedas” agrega Bojórquez, sentado en una pequeña sala rodeada de libros, al interior de la librería de Círculo de Poesía, en el número 270 de la calle Xicoténcatl, en Coyoacán.

El poeta, quien fuera acreedor al Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes en 2007, relata que han considerado 2008 como la fecha de arranque de su revista porque fue cuando se hicieron del dominio web que tienen actualmente. Sin embargo, afirma que el trabajo del equipo de Círculo de Poesía es anterior, el cual se hizo más notorio a partir del Primer Encuentro Iberoamericano de Poesía Ciudad de México en 2006.

A este encuentro fueron como invitados poetas de la talla de Alí Chumacero, Ernesto Cardenal y el entonces joven Raúl Zurita, entre varios otros, cuyo trabajo buscaron distribuir en medios digitales primero en un blog y luego en WordPress; pero no sería hasta la llegada de Facebook que la revista comenzaría a tener un impacto masivo en toda la república, convirtiéndose en la más importante publicación virtual especializada en poesía del país.

A lo largo de estos años, los integrantes de Círculo de Poesía han realizado ocho encuentros internacionales que han reunido a más de 200 poetas; mientras que en su sitio web han puesto a disposición del público alrededor de ocho mil entradas con obra y crítica de autores nacionales e internaciones —con el mayor número de mujeres poetas publicadas en el mundo, así como un extenso compendio de autores en lenguas originarias de México y otras nacionalidades—; y han publicado cerca de 160 libros de poesía, en sus tres colecciones: Círculo de Poesía, Visor Libros México y Valparaíso México. Además, han organizado cursos, seminarios y talleres.

“Esto que hacemos es orgánico, porque está relacionado uno con otro, varios de los poetas que hemos publicado en libros han sido publicados antes en la revista, lo cual nos dice qué es lo que le interesa leer a la gente, pero también varios de ellos han estado en nuestros encuentros y otras actividades”, explica el autor del poemario El deseo postergado.

RETOS Y ALIANZAS

Varias de estas actividades los integrantes de Círculo de Poesía las han llevado a cabo en colaboración con instituciones gubernamentales y académicas de México y del extranjero, con instituciones como el programa Creative Europe, de la Unión Europea, el Instituto Camões, de Portugal, el Instituto Francés de América Latina entre otras.

“Vivimos en condiciones que no permiten el desarrollo de iniciativas particulares, porque los recursos gubernamentales están enfocados a otras cosas que no son la cultura que llamamos de las bellas artes, sino la popular, de los pueblos y los barrios, lugar donde están bien invertidos. Pero… ¿Nosotros tendríamos que dejar de hacer cultura por esta razón?, pues no. Así es como hemos tenido que crear un nuevo modelo de trabajo para negociar también con otras iniciativas, en otras partes del mundo”, dice Bojórquez, quien afirma que de este modo ha logrado hacer antologías de poesía contemporánea de diversos países, como Rusia, Rumania, Francia y China.

LA POESÍA NO SE VENDE

Mario Bojórquez es consciente de que el hecho de que Círculo de Poesía haya logrado mantenerse por 15 años y tenga ya planeadas nuevas publicaciones, suscita la pregunta sobre cómo se sostiene el proyecto. Ha sido sobre todo por la misma poesía y el trabajo de colaboradores e integrantes, quienes han dedicado al estudio, difusión y enseñanza de esta expresión artística, los cuales han entregado su trabajo, a veces sin cobrar un peso por años.

“Cuando se dice que la poesía no se vende, hay mucha razón en ello, pues la poesía nunca va a prostituirse con un gobierno o un empresario; pero, la poesía sí se compra, porque le interesa a la gente. Sin embargo, todo siempre es precario, no somos unos potentados ni nada parecido, nunca vamos a competir con las grandes editoriales; es por eso que cuando nosotros ponemos nuestro dinero aquí es para la poesía y el dinero de la poesía es sagrado. Quien quiera volverse rico con la poesía, aquí no es”.

Con la frase “en poesía todo siempre es novedad”, Bojórquez se dispone a pasear su mano por los libreros de la tienda y muestra algunas de las novedades, y explica que la publicación de libros de poesía es diferente al de otro tipo de libros: “Los libros de poesía siempre esperan pacientemente a su lector; si se tardan 10 años en salir, pues eso se tardaron”.

Entre las más recientes publicaciones de Circulo de Poesía están la antología Versópolis. Nueva poesía europea, que realizaron en colaboración con la revista homónima al libro —que hace una tarea similar a Círculo de Poesía en Europa—, la cual recopila versos de más de 80 poetas contemporáneos en 36 lenguas, oficiales y no oficiales; una nueva edición del libro Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, a 150 años de su primera publicación.

También han publicado el poemario Abismos, quise decir, con el que Sandra Lorenzano obtuvo el Premio Clemencia Isaura de Poesía 2023, uno de los más antiguos del país; el libro También guardamos piedras aquí, de la poeta brasileña Luiza Romão, que revisita el inicio de la literatura occidental y con el que ganó el premio Jabuti de poesía 2022; libros de los poetas Dinu Flămând y Aleš Šteger, quienes en 2023 recibieron el Premio Nuevo Siglo de Oro. Además, también destaca la publicación del libro Mientras dormías de la escritora Adriana Salazar, con lo cual Círculo de Poesía inaugura una nueva línea en su catálogo, al incluir por primera vez narrativa.