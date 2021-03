Cinta "El olvido que seremos" de Fernando Trueba sorprende en los Goya

La cinta colombiana El olvido que seremos sorprendió en la edición 35 de los Premios Goya. Contra todos los pronósticos, la producción dirigida por Fernando Trueba se llevó el premio de Mejor Película Iberoamericana en la ceremonia organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

El drama seleccionado para el Festival de Cannes 2020 competía contra la mexicana distribuida por Netflix Ya no estoy aquí, el documental chileno con dos pre selecciones al Oscar El agente topo y la cinta de horror guatemalteca La llorona, que la semana pasada compitió por el Globo de Oro.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Basada en la novela homónima El olvido que seremos narra la historia de Héctor Abad Gómez, escritor, médico y luchador de los derechos humanos colombiano que fue asesinado por miembros del narcotráfico y paramilitares en pleno centro de Medellín. El libro fue escrito por Héctor Abad Faciolince, su hijo.

Los Premios Goya celebraron lo mejor del cine español y europeo en el último año, siendo Las niñas la triunfadora de Mejor Película, Dirección y Guion Original para y Fotografía. Akelarre se coronó como la más ganadora de la noche con cinco premios en las categorías técnicas.

En la terna de Mejor Canción Original la ganadora fue Rozalén con el tema Que no, Que no, tema que realiza en colaboración con La Sonora Santanera para la película La boda de Rosa.

Durante la ceremonia fueron emitidos mensajes de algunas estrellas de Hollywood que mostraron su apoyo al cine español tras la crisis que vive la industria producto de la pandemia. Sylvester Stallone, Mel Gibson, Salma Hayek, Halle Berry, Alejandro González Iñárritu, Margot Robbie, Laura Dern, Tom Cruise y Guillermo del Toro fueron algunos de ellos.

“Estoy aquí para decirles que yo también apoyo al cine español”, dijo Barbra Streisand en un audio. “Siento que en estos días están pasando cosas buenas, sobre todo en mi país. Y creo que el mundo está empezando a sanar. Pero la forma de expresar lo que digo es cantando estas palabras”, comentó antes de un video con un fragmento de Happy days are here again, de sus giras pasadas.

Vanesa Martín participó en el segmento In Memorian interpretando junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por AD Boscovich el tema Una nube blanca. En el homenaje fueron recordadas estrellas como el cantante y director Luis Eduardo Aute, la actriz Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, el cinefotógrafo español Pedro Aznar y el cantautor mexicano Armando Manzanero fallecidos en el último año.

En esta ocasión, la ceremonia no tuvo alfombra roja debido a la pandemia. La entrega de premios se realizó de manera híbrida, con los presentadores en el Teatro del Soho en Málaga y todos los nominados y ganadores conectados vía remota desde casa.

El evento fue conducido por Antonio Banderas y María Casado. Al inicio de la gala, el actor español ofreció un discurso en el que pidió respeto por las víctimas de Covid-19. En su mensaje habló sobre la crisis del cine en el mundo: “no hay mayor pesadilla que la pesadilla de las salas vacías”, dijo, de pie en el escenario de un teatro sin espectadores.