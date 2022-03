Bazares y otros lugares para vivir experiencias vintage

¡Atención nostálgicos! Si a veces se sienten un poquito atrapados en el tiempo y buscan experiencias con un toque antiguo, mejor dicho, vintage, esta ocasión les sugerimos escuchar el podcast más reciente de La Guía del Fin de Semana, en él, La Señorita Etcétera enlista bastantes lugares-proyectos dónde vivir esta combinación de tiempos.

Por un lado, la entrevista exclusiva con Steph, directora de un bazar con toque retro, pero también barato y con muchos artículos únicos llamado Solotengo100pesıtos. Y por el otro, para tener más sugerencias retro, la podcaster invitó a la charla a Tania Arroyo Nazario, socia del proyecto Vintage House y directora de un proyecto de segunda mano-curaduría de ropa vintage y retro style llamada E c l é c t i c a.



Entre los sitios destaca un salón de belleza, un par de dinners, casas de té, tiendas de ropa y hasta recorridos especiales.

Aquí se escucha:

SALÓN DE BELLEZA A LA ANTIGÜITA

La descripción suena antiquisima, pero así se describen las del proyecto A la antigüita, un sitio donde puedes peinarte, maquillarte o cortarte el cabello con expertas en estilos que van de la década de los 20 a los 70. Además, si quieres un poco más que acomodar tu cabello, también ofrecen talleres presenciales o virtuales, recientemente hubo uno de peinados de los 60 y pronto habrá uno para crear tu estilo pin up.

Si quieres conocer más de este proyecto, visita: @alaantiguitahairstyles

DINERS Y CASAS DE TÉ

Jonhy Rockets. Uno de los espacios con toque retro que nos conquistó desde hace años en México. Actualmente hay en Galerías Insurgentes, Santa Fe, Paseo Interlomas, Mundo E y Cancún. El mobiliario rojo, la rockola, los bailes de los meseros, las hamburguesas y las malteadas espesas encuentran su lugar en este sitio que evoca a la década de los 50 y 60. Aquí detalles.

Be Bops Diner. Elvis, un convertible rojo donde puedes sentarte a comer, los pisos de color blanco y negro o actividades como bailes rockabilly forman parte de la experiencia en este lugar que a la fecha tiene tres sucursales, dos en la CdMx, en Medellín y Tlalpan, pero otra en La Marquesa. Sí, hasta allá con otra programación, como demostraciones de carros antiguos. La carta contempla hamburguesas, malteadas y hasta alitas. Aquí detalles.

Papa Guapa. El color menta y rojo de su decoración también nos recuerda a spots como los de Vaselina, ambientada en la década de los 50. Aquí el menú cambia, respecto a las dos opciones anteriores, porque lo que encontrarás en su mayoría, papas, digamos que son su especialidad. Además, las recetas son divertidas porque están inspiradas en celebridades de distintas épocas, como la papa Selena, papa Bardot o la papa Monroe. Aquí detalles.

Respecto a las casas de té… creo que en su mayoría tienen toque vintage, como Caravanserai. Tienen cuatro salas distintas, todas con decoración que te envuelve porque es como si estuvieras viviendo en otro tiempo. Mucho tiene que ver el edificio donde está, de estilo art nouveau de los 20. Aquí hay mucho para escoger porque tienen poco más de 100 mezclas.

Y otra opción, que ya he mencionado en este espacio, es Casa Tassel donde encontrarán tés blancos, verdes, oolongs, negros y rojos, además de pasteles deliciosos, pero, la razón por la que menciono esta entrega a la casa es por su decoración muy de antes, incluso las los juegos de té o teteras tienen figuras de ositos, totalmente en un burbuja que te recuerda a la casa de la abuela o la estancia de una casa vieja, pero muy elegante.





Escucha el episodio completo con más experiencias, aquí: