Alejandra Robles, La Morena, ofrece gala en la Guelaguetza

Sin público presencial, la intérprete oaxaqueña Alejandra Robles, La Morena, ofrecerá en el marco de La Guelaguetza Digital 2021, su concierto de gala este domingo desde el Teatro Macedonio Alcalá, con el acompañamiento de la banda de música Mujeres de viento florido, integrada por 40 artistas de las lenguas mixe y zapoteca, dirigidas por la maestra Leticia Gallardo.

“Regreso a La Guelaguetza que no se hacía en casi dos años por la pandemia. Ha sido difícil para todo México, y Oaxaca no es la excepción. Vemos poco a poco que se han ido reactivando los eventos culturales, ahí vamos, pero aún no hay normalidad, nos hace falta el público, tenemos técnicos, músicos, luces; pero hace falta el calor del público, los aplausos, los gritos, las porras, la alegría que son las conexiones recíprocas entre artista y audiencia es lo diferente a las jornadas de otros años antes de la aparición del virus mundial”.

Turismo Sí habrá Guelaguetza 2021, pero virtual

Declara lo anterior en entrevista vía telefónica desde tierra oaxaqueña donde se vive el ambiente de La Guelaguetza Digital 2021 la cantante Alejandra Robles, quien informa de su repertorio para el recital de este domingo, con piezas como La llorona, La bruja, El feo, Dios nunca muere y los sencillos que están en la plataforma digital de música como Canción sin miedo, de la compositora sonorense Vivir Quintana, quien aborda las temáticas de las mujeres violentadas y desaparecidas.

“Como personas aprendimos a renovarnos y reinventarnos, llevándolo al plano profesional como es mi caso. Y lo he hecho a pesar de las adversidades”, afirma la cantante.

Alejandra Robles hizo patente que al presentar a las autoridades de la Secretaría de Cultura de Oaxaca su concierto con la participación de las 40 mujeres mixes y zapotecas de la banda consideradas joyas de Oaxaca, le hicieron saber que no había recursos económicos para cubrir un pago o darles una remuneración simbólica. “Con mis propios recursos he preparado mi concierto y decidí incluir esta banda de música de mujeres, porque siempre me ha llamado la atención que en Oaxaca existe la tradición de las bandas filarmónicas de hombres dirigidas e integradas por hombres, no con mujeres como protagonistas.

“Las Mujeres de Viento Florido están cambiando la historia de la música y este es un concierto que yo regalo a Oaxaca, porque no estoy cobrando, me metí a la región mixe para ensayar con las 40 mujeres y la maestra Leticia, porque me resultó más sencillo moverme yo, que ellas lo hicieran y montamos el repertorio durante tres días de ensayos”.

Alejandra Robles se escucha actualmente con Gracias a la vida, de su álbum Canciones de pandemia y a finales de agosto, oy principios de septiembre, estrena como presentadora la serie de televisión Las joyas de Oaxaca para transmitirse inicialmente en el Canal 11. “Por la pandemia me inventé y cree el programa que va con personajes que han puesto el nombre de mi estado muy en alto, como Abigail Mendoza, cocinera oaxaqueña, la banda de música de la sierra mixe Mujeres de viento florido, Jacobo y María de los Ángeles, artesanos de alebrijes, Natalia Toledo, poeta de Juchitán y Remigio Mestas, artesano textil”.