San Miguel de Allende es testigo de la premiación de los North America’s 50 Best Bars 2023

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informex).- La ciudad patrimonio de San Miguel de Allende fue testigo de la segunda ceremonia anual de premiación de los North America’s 50 Best Bars 2023, donde por primera vez se reúnen en nuestro país los mejores bares del mundo, ahí fueron galardonados 14 bares mexicanos y 36 bares extranjeros.

El alcalde de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Pureco dio el mensaje de bienvenida a esta ciudad patrimonio a los 50 Best, felicitando a todos los galardonados y acreedores de uno de los premios más importantes de Norteamérica además de invitarlos a conocer la ciudad.

Comentó que este evento se logró después de pláticas y encuentros que se van dando al día día, entre estas organizaciones de calidad de cualquier sector y nosotros, “en esta ocasión todo empezó a través de una plática que tuvo Tim uno de los dueños de la organización de 50 Best con Berta González CIO de casa dragones y de ahí se transmiten con nosotros y nosotros le damos seguimiento a lo nos parezca que cumple con lo que nosotros estamos buscando, eventos de calidad y que aporten algo a san Miguel de Allende”.

El bar Handshake Speakeasy de Ciudad de México obtuvo el segundo lugar. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío

Además dijo que esta organización es una organización de calidad mundial, y premia los 50 Best Bar del Mundo, por lo que todo el mundo estará volteandote a ver, asegurando que, “el retorno que se tenga de la inversión que realizó el municipio para traer este tipo de eventos se ve remunerada en la cantidad de prensa que se provoca a nivel del mundo y que habla de San Miguel de Allende, una inversión de nosotros de 250 mil dólares, vamos a tener en retorno más de 2 millones y medio en prensa”.





Turismo

Este evento fue conducido por la famosa bartender Franky Marshall, quien puso un poco de su elegancia y estilo para dar a conocer a los mejores 50 bares, donde fueron incluidos en el ranking a 14 bares de México, destacando Handshake Speakeasy de Ciudad de México, como el mejor bar de México y el segundo mejor de la región, además de Estados Unidos hay 28 bares, 7 de Canadá y 1 del Caribe.

Los bares mexicanos galardonados fueron: Handshake Speakeasy en la posición 2; Licorería Limantour en la posición 4; Zapote Bar en la posición 11; Baltra Bar en la posición 16; Rayo en la posición 17; Hanky Panky en la posición 20; El Gallo Altanero en la posición 21 ; Sabina Sabe en la posición 22; Arca en la posición 23; Café de Nadie en la posición 25; Kaito Del Valle en la posición 26; Selva en la posición 31; Aruba Day Drink en la posición 40; Brujas en la posición 47.

El primer lugar quedó en New York en Double Chicken Please, donde sus fundadores GN Chan y Faye Chen agradecieron a su equipo, indicando que les hubiera gustado que estuvieran ahí presentes ya que son ellos los que siempre nos respaldan y sin ellos no tendríamos estos logros.





PREMIOS ESPECIALES

Además en este evento se entregaron premios especiales, a Manhatta de la ciudad de Nueva York recibió el Campari One To Watch , un galardón otorgado a un bar fuera de la lista principal que el equipo de 50 Best cree que tiene la capacidad de entrar en el ranking en futuras ediciones.

Allegory de Washington, gana el Premio al Mejor Menú de Cócteles Siete Misterios, otro reconocido y muy aplaudido por el público presente fue Julio Cabrera del Café La Trova de Miami quien recibe el premio Roku Industry Icon, que es la persona que ha hecho más por el progreso de la industria de los bares durante el año.





Local

El Rayo de la Ciudad de México gana el título de Mejor Nueva Apertura de London Essence, como la barra que ingresa a la lista en la posición más alta de cualquiera que haya abierto durante el período de votación.

El Yacht Club de Denver, propiedad de Mary Allison Wright y McLain Hedges , obtiene el premio Ketel One Sustainable Bar , que se otorga a un bar que demuestra el mayor compromiso con la sostenibilidad.

Una de las ganadoras más aplaudidas fue Christine Wiseman de Bar Lab Hospitality en Nueva York , Miami , Chicago y Los Ángeles, como ganadora del premio Bartender de Altos Bartenders, quien de alegría celebró con champagne y rocío a los presentes.

Lista completa de los North America’s 50 Best Bars 2023

Double Chicken Please - New York City, Best Bar in Northest USA & Best Bar in North America

Handshake Speakeasy - Mexico City- Best Bar in México

Katana Kitten - New York City

Licorería Limantour - Mexico City

Jewel Of The South - New Orleans Best Bar in South USA

Dante - New York City





Local

Overstory - New York City

Kumiko - Chicago, Best Bar in Midwest USA

Café La Trova - Miami

Thunderbolt - Los Angeles, Best Bar in West USA

Zapote Bar - Playa del Carmen

Civil Liberties - Toronto, Best Bar in Canada

Attaboy - New York City

Employees Only - New York City

Bar Pompette - Toronto

Baltra Bar - Mexico City

Rayo - Mexico City London Essence Best New Opening

Este evento se logró después de pláticas y encuentros que se van dando al día día, entre estas organizaciones de calidad de cualquier sector. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío

Mace - New York City

Botanist Bar - Vancouver

Hanky Panky - Mexico City

El Gallo Altanero - Guadalajara

Sabina Sabe - Oaxaca

Arca - Tulum

La Factoría - The Best Bar in the Caribbean

Café de Nadie - Mexico City

Kaito Del Valle - Mexico City

Herbs & Rye - Las Vegas

Pacific Cocktail Haven - San Francisco

Martiny's - New York City

Death & Co - Los Angeles

Selva - Oaxaca

Atwater Cocktail Club - Montreal

El primer lugar quedó en New York en Double Chicken Please, donde sus fundadores GN Chan y Faye Chen agradecieron a su equipo. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío

Service Bar - Washington DC

Sweet Liberty - Miami

Cloakroom - Montreal

Cure - New Orleans

Mother - Toronto

Milk Room - Chicago

Maison Premier - New York City

Aruba Day Drink - Tijuana

Bar Leather Apron - Honoluluu

Yacht Club - Denver- Ketel one sustainable bar

Bar Mordecai - Toronto

Además en este evento se entregaron premios especiales. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío

The Dead Rabbit - New York City

Allegory - Washington DC, Siete misterios Best Cocktail Menu

Clover Club - New York City

Brujas - México City

Plataform 18 - Phoenix

Youngblood - San Diego

Milady's - New York