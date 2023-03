¡Escápate en Semana Santa! Aprovecha el descanso en esto cinco destinos turísticos

León, Gto.- (OEM-Informex).- Cuando se piensa en las vacaciones de Semana Santa y Pascua sin duda viene a la mente arena y sol, el mar azul. Sin embargo, es una de las temporadas altas donde no queda un espacio para disfrutar y descansar como se debería.

Si no tienes mucho tiempo libre, presupuesto o prefieres un plan tranquilo, aquí te compartimos otros destinos que quedan cerca de Guanajuato y en los que puedes salir algunos días de la rutina, ya sea acompañado o ¿por qué no una aventura en solitario? De paso hasta puedes conocer más personas.

Además, estos destinos están en tendencia desde el 2022, por lo que si no quieres manejar muchas agencias de viajes los tienen dentro de sus destinos de fin de semana, algunos con hospedaje incluido y otros con visita de un día.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

VAL’ QUIRICO

Val’ Quirico es un pueblo artificial ubicado en la localidad de Santa Águeda, en el municipio de Tetlatlahuca, en el estado de Tlaxcala. Se trata de un complejo turístico y residencial, es de estilo medieval y en español significa “Valle de Quirico”, inspirado en la región Toscana de Italia.

El complejo está abierto todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche, pero cada establecimiento cuenta con su propio horario.

Fotos: Cortesía | Flickr

El acceso a la comunidad no tiene costo, solo se tiene que cubrir la cuota del estacionamiento vigente. Si vas en un vehículo particular no es necesario hacer reservación para entrar, en el caso de un grupo, tour, o sea una familia numerosa que venga en un vehículo tipo van o autobús si es necesario hacer la reservación.

Dentro de las actividades que puedes realizar están: pasear en bicicleta por el pueblo (fines de semana); desayunar, comer o cenar en algunos de los restaurantes; recorrer el pueblo con un helado; tirar con arco; visitar el Centro Ecuestre y montar a caballo o poni para los niños; hacer compras en los comercios (ropa, artesanías, artículos de cuidado personal, licores, artículos para perros, dulces, café, joyería y muebles muy originales); entrar al escape room; tomarte una foto de época; y recorrer las galerías.

Local Semana Santa: autoridades realizan inspecciones en lugares de esparcimiento, balnearios y restaurantes

REAL DE CATORCE

Como una leyenda viviente, Real de Catorce, en San Luis Potosí, es donde en antaño existió un pueblo de piedra, desbordante de plata, capaz de hacer un largo túnel como ostentación de poder. También otro de culto, saqueado por la bola, casi fantasmal, con perros salvajes y ancianos que aguardaban la muerte.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2001 y tiene como atractivos la Antigua Casa de Moneda, Museo Parroquial Padre José Robledo,, Parroquia de la Purísima Concepción, Plaza de toros y el palenque de gallos, Túnel de Ogarrio.

Además algo que no puedes dejar de hacer es viajar en el techo de los Willys, vehículos todo terreno, que eran usados como el principal medio de transporte entre los mineros de la zona.

Fotos: Cortesía | Flickr

CDMX

La gran capital del país siempre tiene atractivos turísticos para toda la familia como su Centro Histórico, las pirámides de Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe, Xochimilco, el Castillo de Chapultepec, en fin, ahí si hay para escoger.

te recomendamos que esta Semana Santa te lances a la feria de la nieve que se realiza del 1 al 10 de abril en Santiago Tulyehualco, uno de los 14 pueblos de Xochimilco. Ahí podrás pasar un día muy familiar, probando alguno de los más de 100 sabores de nieve que hay. La entrada también es gratuita, aunque las nieves tienen costo.

Fotos: Mayra Córdova |El Sol de León

AGUASCALIENTES

En la Semana de Pascua da inicio la Feria Nacional de San Marcos, considerada la mejor de México, y este año se lució con su cartelera artística en el Foro de las Estrellas donde se presentarán artistas como Rob Stewart, Manuel Turizo, Ricky Martin, Maluma y Bizarrap, por mencionar algunos.

Podrás disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos gratuitos en el Foro de Lago, caminar por la plaza y disfrutar de la música de todos los géneros, corridas de toros, expo ganadera y la Isla de San Marcos donde habrá un espacio dedicado a Guanajuato, estado invitado de esta edición.

Fotos: Mayra Córdova |El Sol de León

MASCOTA

En Jalisco está el Pueblo Mágico de Mascota, ubicado entre encinos, pinos y bajo el cielo azul de la Sierra Madre Occidental.

Aquí encuentras una rara combinación de cultura y naturaleza; el Museo Arqueológico, un recinto con más de 600 piezas arqueológicas, restos de casi 3,000 años y objetos como: cerámica, restos óseos y ofrendas tantas de las culturas huichol y olmecas, como de la región andina.

Fotos: Cortesía | Flickr

“La Esmeralda de la Sierra” conserva en medio del bosque la laguna de Juanacatlán, de aguas cristalinas; aquí podrás relajarte en los spas que rodean la laguna. O bien, entre las montañas, bosques y ríos, encuentra la Presa Corrinchis con sus dos islas: El Conejo y El Beso. Esta presa ofrece varias experiencias como caminatas, esquí, paseos en kayak o en lancha, pesca, vela; o recorrer a caballo sus orillas.