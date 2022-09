¿Salir en pijama y en tacones? La diseñadora Jasive Fernández te dice cómo

No hay nada mejor que andar en pijama todo el día durante el fin de semana, ¿te ha pasado que no te la quieres quitar?, no te preocupes, ahora este sueño se ha vuelto realidad.

El confinamiento de casi dos años, revolucionó la forma de vestir de muchas personas alrededor de mundo, quienes ahora buscan la comodidad en todo momento, pero sin perder el estilo y en este tema, las pijamas son las mejores aliadas.

Puede interesarte: Giorgio Armani cierra Semana de la Moda de Milán con pasarela silenciosa

Los conjuntos pijameros han dejado de ser exclusivos para la hora de dormir, y son la nueva tendencia que las celebridades y las fashionistas han colocado entre sus básicos en el armario.

A rayas o cuadros, con estampados o lisas, cualquier estilo es el ideal para esos días en los que quieres olvidarte de los jeans. Sólo tienes que atrévete y crear tus looks para el otoño.

En nuestro país, la diseñadora tapatía Jasive Fernández, comenzó por impulsar “la moda pijamera” durante la pandemia, un proyecto que nació debido a una experiencia personal.

Moda pijama / Cortesía | Jasive Fernández

“Me di cuenta que casi todo el día pasaba en pijama, ya sea trabajando en la computadora, en llamadas o diseñando, siempre estaba cómoda, entonces fue que pensé en ofrecer estas prendas pero con un estilo más urbano y chic para cuando se acabará la pandemia, pudiéramos seguir la línea de comodidad a la hora de vestir”, contó la diseñadora Círculos.

Fernández quien fue reconocida como “la diseñadora del año en 2021”, confesó que a ella le gustan las pijamas cómodas, que se sientan como una segunda piel y que sean muy femeninas.

Lo que comenzó como una “mini colección”, hoy es uno de los básicos entre su homónima firma. Actualmente ya son cinco colecciones de pijamas.

Moda pijama / Cortesía | Jasive Fernández

“Están diseñadas para las personas que no quieren renunciar a la comodidad pero que también aman el glamour, es por eso que las pijamas son muy versátiles y combinables con el estilo de cada persona”, dijo.

Entre sus diseños destacan las pijamas coloridas, con estampados, y hasta la básica negra con una mezcla de colores brillantes que la hacen lucir elegante y sofisticada.

“Las pijamas son unizex, por lo que se puede combinar de muchas formas y estilos, además cada persona puede experimentar una forma diferente de vestirlas”, añadió.

Moda pijama / Cortesía | Jasive Fernández

La propuesta de Jasive también va en línea con el tema sustentable, están confeccionadas con poliéster reciclable, algodón y un satién agradable a la piel y muy suave al tacto.

Así las puedes usar

La experta dijo que al ser unas piezas tan versátiles, la opciones de usarlas son “infinitas”.

“Yo pongo el diseño y ustedes el estilo, diario me llegan fotografías a través de Instagram, de las formas tan originales en que las usan y que a veces hasta me sorprendo de la creatividad que tienen a la hora de vestir”, compartió.

Fernández comentó que si lo que se busca es un look formal, lo ideal es combinarla con un par de stilettos y accesorios de joyería, sin dejar de lado los bolsos.

Moda pijama / Cortesía | Jasive Fernández

Si se prefiere usar en algún viaje de fin de semana o en algún tour turístico dijo que la opción puede ser con unas botas vaqueras.

Pero si el look es más casual puede combinarse con sneakers ya sea planos o de plataforma, con algún cinturón, un blazer o en su defecto, para la época otoño-invierno queda bien con una gabardina o abrigo.

“Hasta el momento dormir si no te gusta perder el estilo, puedes usarlas, lo importante es desafiar tu zona de confort y lucir diferente”.