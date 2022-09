La otra cara de la cultura musulmana narrada por una mexicana

Alguna vez te habías preguntado ¿Qué es mejor?, ¿casarte con un conocido o con un desconocido? En México las personas que se casan se conocen mientras su noviazgo se desarrolla, poco se indaga sobre las familias y el pasado. Algunos se avientan años de novios y otros, a los pocos meses ya están uniendo sus vidas. “En Qatar no es así, los matrimonios son arreglados y ellas conocen las raíces de sus próximos maridos, se casan entre primos. ¿Qué da más tranquilidad? ¿Conocer o desconocer a la persona?”, plantea Carla Pascual en su libro de autoficción-documental “Descubrirme en Qatar”.

El libro de la escritora mexicana, “Descubrirme en Qatar”, será presentado este viernes 9 de septiembre en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas en Jerécuaro, Guanajuato en punto de las 18:00 horas. La Fenalem, en esta su tercera edición se realizará del 8 al 11 de septiembre del 2022, en formato híbrido. Se podrá participar en 32 mesas de charlas a cargo de más de 100 escritoras.

“Fue en la cabina de pasajeros del avión en Londres donde tuve una probadita de lo que me esperaba. Al entrar, me vi rodeada por mujeres musulmanas totalmente cubiertas de negro. Mientras platicaban, sacaron artículos personales de sus grandes bolsos de marcas de lujo y los acomodaron en sus amplios asientos de business class. Me sentí en desventaja: ¿por qué habrían de saber más de mí que yo de ellas? Así inicia “Descubrirme en Qatar”.

Las mujeres usando burka fue la primera señal para Carla, una mexicana con 27 años de edad, que estaba por adentrarse a cultura desconocida. “Las vemos cubiertas, pero ellas son felices”, dice Carla segura después de explorar por años cada detalle de la mujer en un cultura que a los mexicanos, nos han dicho es “sumisa”.

Luego de terminar una maestría, Carla voló a Qatar como investigadora asociada de la universidad estadounidense de Carnegie Mellon, instituto que la hizo maestra. Un breve lapso en el país arábigo, pero laS ganas de conocer el origen del tabú y más de 10 años, llevaron a la escritora a narrar en 25 capítulos anécdotas y escenarios de la vida musulmana, además de los cuestionamientos a los que se enfrentó como mexicana.

Carla nació en Ciudad de México, es poeta, narradora y ensayista egresada del Diplomado en Creación Literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Ha escrito más de 30 artículos, además de un cuento publicado por Puertabierta Editores en 2017, en una antología llamada “El Círculo de las Siete Esquinas”.

Su paso por Qatar a Carla le dejó lecciones claras, que comparte en su libro y que ahora servirán a quienes viajan con motivo del mundial de futbol: los hombres no son bien visto con short u hombros descubiertos, intentar introducir alcohol o drogas seguramente te llevará a la cárcel, “tienen un aeropuerto que escanea todo, todo el tiempo”, asegura Carla.