La española Carlota Barrera y el metaverso de Vivienne Westwood en Londres

LONDRES. La diseñadora española Carlota Barrera presentó a su hombre “après-ski” este lunes en un evento en Londres dentro de la edición otoño-invierno 2022 de la Semana de la Moda de Londres, que está demostrando su fuerza a pesar de las dificultades que atraviesa por el Brexit y la pandemia.



Carlota Barrera viajó a los años cincuenta, a las imágenes "après-ski" del fotógrafo George Silk para la revista LIFE. “Esta colección es sobre el descanso después de esquiar. Buceé en los archivos y encontré esas imágenes magníficas de gente tomando el sol en la nieve”, contó en una entrevista.

Esa aparente contradicción entre sol y nieve le interpeló ante la inestabilidad climatológica que sufrimos.

"No hay nieve, todo se está derritiendo y no tenemos estaciones", lamentó la creadora, preocupada por la crisis climática. Desde el punto de vista práctico lo refleja en su colección The last run, que vira hacia la no estacionalidad.

Hay prendas para todas las temperaturas, estilismo con muchas capas, combinaciones transestacionales de pantalón corto con abrigo completadas con accesorios de Quiksilver.

El nylon reciclado se ha añadido a los tejidos de fibras naturales que emplea habitualmente: “Hay mucho algodón, seda y lana. La lana es una fibra muy sostenible en su producción y en su duración, además de ser muy amable con la piel”, dice.

La colección se ha producido en talleres familiares que cumplen los estándares de calidad y de ética. “En España hay mucha industria que está desapareciendo como consecuencia de los mínimos de producción tan exigentes de la moda rápida”, asegura.

No obstante, ha instalado un nuevo estudio en Madrid, “para estar en Europa y cerca de los talleres españoles, portugueses e italianos. En Reino Unido la industria de la moda está sufriendo muchísimo con las dificultades logísticas y comerciales".

En su primer evento presencial en Londres desde que lanzó su marca, Carlota Barrera optó por una reunión festiva y reducida a la que asistieron los bailarines Matthew Ball y Harris Bell del Royal Ballet.

La firma, que tiene tres años, se ha dado a conocer en mitad de todas las restricciones y gracias al mundo digital, aunque la presentación oficial se realizará este martes en la plataforma digital de la Semana de la Moda de Londres.

Del siglo XVI al metaverso Muchas casas miran fuera de Reino Unido. Vivienne Westwood, que ha vuelto al calendario oficial londinense, presentó este lunes en formato digital y desfilará en la Semana de la Moda de París.

La madre del eslogan “compra menos, elige bien, haz que dure” recuperó la colección “Wild Beauty” de 2001, en la que los estampados felinos y la técnica de corte inspirada en las panteras guiñaron el ojo al año chino del Tigre.

Westwood recurrió al cuadro “El combate entre don Carnal y doña Cuaresma”, de Pieter Brueghel el Viejo, en el que los campesinos parecen estar bajo el efecto del hongo usado para el LSD, como consecuencia de la ingesta del maíz enmohecido.

Pieter Brueghel el Viejo, pintor de las debilidades y las locuras humanas, fue referencia por partida doble este lunes, ya que el diseñador belga Raf Simons se inspiró para la colección hombre y mujer de su marca homónima en el cuadro “Los proverbios flamencos” de 1559.

En ella, destacaron las chaquetas sastre de hombros voluminosos, los tejidos acharolados y los sombreros que reproducían los de los personajes de la pintura. Y si Westwood y Simons miraron al siglo XVI, Roksanda Ilincic miró al futuro. La creadora serbia ha sido la primera en proponer sus diseños en NFT, gracias a una colaboración con el Instituto de la Moda Digital y la aplicación de pago Clearpay.

Su tienda en línea lanzó tres vestidos "demi-couture", para tres bolsillos diferentes, a la vez que desfilaban las prendas físicas en el museo Tate Modern, ante la poderosa editora Anna Wintour y un elenco de invitadas con vistosos trajes de la marca.

La geometría colorista de Roksanda alcanzó nuevas dimensiones en esta propuesta en la que ha trabajado junto a la artista irlandesa Eva Rothschild. Las siluetas generalmente aristocráticas pasaron a ser eminentemente deportivas y transgresoras en una colaboración inesperada con la marca FILA.

También presentó sus propuestas Emilia Wickstead, junto a Roksanda una de las diseñadoras de la Casa Real y la burguesía británicas.Al igual que en su colección del invierno pasado, Wickstead bebió del cine. En esta ocasión el mito burgués interpretado por la actriz Monica Vitti, recientemente desaparecida, y el cine de la incomunicación de Michelangelo Antonioni fueron la semilla. Las líneas sartoriales de la mujer milanesa tamizadas por el vestuario de los filmes "La Notte" y "L’Avventura" se plasmaron en un colección de lujo y feminidad discretas.