[GALERÍA] Mónica Salazar Cada fotografía, una historia

Mónica Salazar Arriaga comunicóloga, amante de la vida y de la espiritualidad, a quien el mundo de la fotografía la ha llevado al camino del éxito.

Le encantan las imágenes espontáneas de la ciudad, de la calle, contrastes luz, sombra de objetos y cosas abstractas, le agrada lo moderno y la arquitectura, se está impulsando a realizar todo esto para enfocarse a un solo tema.

Mónica se inspira en la luz para tomar una buena fotografía, porque “cuando estoy feliz, tranquila tomó mi cámara y me voy a tomar fotos, la inspiración me da esa paz”.

La artista originaria de Irapuato estudió ciencias de la comunicación en el Tec. de Monterrey Campus Querétaro, es esposa de Rafael Cordero, madre de Max y Rafa, quienes son su principal apoyo e inspiración, ya que muchas de sus gráficas las capta sin que se den cuenta son espontáneas, son las mejores.

En la entrevista con “El Sol de Irapuato”, Mónica recordó que empezó a tomar fotos cuando sus hijos eran pequeños “estoy muy conectada con Dios y siento que él me ha abierto muchos caminos, no estoy sola a parte de mi familia, Dios está conmigo, estoy feliz de tener esa inspiración”.

Por otra parte comentó: “A mi me encantaba ver a mis niños y el momento que más me agradaba era tomarlos en los movimientos que hacían, siempre dije que cuando crecieran iba a tomar clases de fotografía y me dedicaría a eso”.

Continuó: “Siempre me ha apasionado la foto, pero no lo podía hacer porque yo quería estar con mis hijos, en el 2013 me dediqué de manera profesional estuve dos o tres meses en una clase de fotografía con la maestra Delia Guerrero”.

Ella la impulsó a participar en el concurso nacional “El México de los mexicanos II” se mandaron tres gráficas y “Camino al pasado” fue mención honorífica.

El 26 de mayo del 2014 viajó a la Ciudad de México a recibir el premio, esa misma obra fue publicada en el libro conmemorativo del concurso cultural banamex, ha sido expuesta en las rejas de Chapultepec y en los cajeros de esa misma institución bancaria en toda la república.

Ha participado en varias exposiciones, “se podría decir que voy empezando me falta muchísimo por avanzar y aprender, yo apenas voy arrancando, del 2014 al 2019 fui fundadora e integrante del colectivo Tlahuistli, ha sido una experiencia muy linda trabajar con mis compañeras, porque de ellas aprendo mucho”.

En su carrera ha recibido grandes satisfacciones como, el escuchar de las personas que no son amigos le digan que sus fotografías están 'padres', para ella es satisfactorio ver poco a poco los frutos.

“Porque siempre vas a encontrar amigos que digan están increíbles tus fotos, pero ya no sabes si es por amistad, pero que el público o excelentes fotógrafos digan que son muy buenas mis fotos es lo mejor”.

La fotógrafa irapuatense señaló: “Voy poco a poco creciendo como artista estoy en pañales, para mí la foto es como la vida, cada quien ve y siente las imágenes que hago de diferente manera, como tenga su estado de ánimo me agrada transmitir ese sentimiento, en lo abstracto de cada foto”.

Lo hace con la finalidad que cada persona que las aprecie, eche a volar su imaginación, dependiendo de cada vivencia, así es como interpreta los momentos, ya sean presentes, pasados o futuros”.

En eventos sociales toma fotos y la gente le dice que se las venda, pero son para su colección privada, tiene muchas y le encanta regalarlas.

En la revista LensCulture fueron seleccionadas dos fotografías que estuvieron dentro del top trending (mayor tendencia) del concurso Street Photography Award “Anecdot” 2016 y en 2019 “Hiden fears” (miedos ocultos).

Al charlar sobre su objetivo a corto plazo dijo que quiere seguir capacitándose y estudiando para continuar creciendo poco a poco y ver cual es el tema o rama que más le fascina tomar.

Acerca de sus planes quiere llegar a muchas partes del mundo, “me gustaría que mi obra estuviera primero en nuestro país y después irme a Estados Unidos, Canadá, Europa y traspasar fronteras con mi arte”.

Esta reconocida experta de la lente invita al público en general y lectores de El Sol de Irapuato a seguirla en instagram Salazarmonicafotografia.