Dafne Hernández, una mamá salmantina fuerte, determinante y competitiva

Como una mamá fuerte, determinante y competitiva se describe la badmintonista salmantina, Dafne Hernández Razo, recientemente ganó primeras medallas para México dentro del Panamericano de Airbádminton celebrado en Guatemala.

La badmintonista salmantina conquistó la medalla de bronce por equipos y tercia femenil de la modalidad de Airbadminton, variante de esta disciplina deportiva a la cual se ha adentrado desde el año pasado donde también representó a México en Jamaica, obteniendo en esa ocasión el quinto lugar para el país.

Al respecto destaca, “a pesar que México no se enfoca en esta nueva modalidad del Badminton estamos descubriendo que es capaz de lograr buenos resultados con sus primeras medallas de bronce en lo que ha sido la segunda edición y primera oficial (sic)”.

Recientemente medallista de bronce por equipo y tercias dentro del panamericano de Airbádminton celebrado en Guatemala. / Fotos/Miguel Manjarrez

A ello agregó, “el año pasado no teníamos ni idea de cómo era la cosa, este año obtuvimos el tercer lugar, esperemos que, si el siguiente año me toca ir al San Salvador, podamos mejorar el color de la medalla a un segundo o primer lugar”.

Así también destacó, “me han dicho que regrese al convencional para competencias próximas de primera fuerza e internacionales, estoy buscando la manera de acomodarme en la laboral, la maternidad y deportiva para lograr llegar a buen nivel otra vez y competir fuerte en los siguientes torneos convencionales y de Airbádminton”.

Entre la maternidad, el deporte y su profesión. Dafne Hernández, regresó a competencias internacionales. / Fotos/Miguel Manjarrez

Dafne Hernández comenzó a practicar el Bádminton desde los nueve años de edad, tras acudir a un curso de verano, de ahí año tras años representó a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales obteniendo medalla para el estado en singles, dobles y mixtos, “realmente no era n deporte que me gustará, pero en un inicio me quede por los viajes y todo eso, poco a poco fui aprendiendo lo que es la disciplina y eso fue lo que me llevó a querer quedarme, me voy al centro nacional de alto rendimiento de la ciudad de México por dos años cuando tenía once años, me fui a vivir solita, regreso a los trece, estando en secundaria, aquí continué con mi carrera deportiva combinando escuela y entrenamiento, desde pequeña mi entrenador me impuso ir a competir a torneos de primera fuerza y eso nos ayudó a subir de nivel, entonces quisiera que esto siguiera con los niños que están ahora”.

En cuanto al motivo por el cual tuvo que retirarse momentáneamente del Bádminton señaló, “en 2018 me embaracée y me tuve que retirar, estuve inactiva por varios años, regresé a mediados del 2022 y por eso ahora estoy aquí, según yo ya me iba, pero es algo que no puedes dejar, dicen que la competencia y competitividad es como una droga, de alguna manera se busca estar ahí”.

Dentro del Airbadminton ha representado a México en Jamaica y ahora en Guatemala.

El amor por el deporte llevó a Dafne Razo a adentrarse en esta nueva modalidad, esto luego de recibir la invitación por parte de la Federación Mexicana de Bádminton, “ya estaba un poco alejada del Badminton convencional cuando recibo la invitación, recién me había retirado, sin embargo, en mi cabeza solo tengo presente aprovechar las oportunidades que se ponen y si la federación me busco como tal es porque esa oportunidad era para mí, estoy muy agradecida , hay que aprovechar todo lo que se nos abra en el camino y te lleve a nuevos retos por afrontar”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Dafne Razo, ha sido multimedallista en Juegos Nacionales, ahora conocida como Juegos CONADE; medallista de bronce en panamericano junior por equipo e individual, así como medallista de bronce en dobles y singles dentro de torneos internacionales de primera fuerza; campeona invicta en la cuarta edición de los Juegos Mundiales empresariales 2023; medallista de bronce por equipo y tercias en Airbadminton.

Enfatizó, “estoy muy feliz por mi regreso al Bádminton, estoy disfrutando al máximo de la nueva modalidad, me sentí muy cómoda con el equipo, esto es muy vital para que durante el torneo te sientas seguro, hubo gente nueva este año en el equipo y funcionó mucho mejor que al año anterior, el juego fue demasiado divertido y fluía, para los partidos en tercias hay que estar en la misma sintonía con las otras dos compañeras con las que compites y ahora si funcionó”.

La badmintonista salmantina Dafne Hernández, pionera en Airbádminton,

En relación a la maternidad destacó, “la crianza no es sencilla, sin embargo, mi hijo Marcelo ha encontrado una mamá fuerte, determinante y competitiva, ha habido circunstancias donde no sé cómo lo logré, pero aquí estoy”.

La egresada de la UTSOE de Valle de Santiago recordó, “he tratado de ser buena en todo lo que hago, poco a poco poniendo nuevos objetivos, nada fácil resultó emprender el proyecto laboral, me tocó terminar servicio social a inicios de 2020, todo bien los tres primeros meses, sin embargo, en marzo te cortan el ritmo por el tema de la pandemia, afortunadamente logramos salir adelante”.

Para terminar subrayó, “mi vida se desenvuelve en medio de la maternidad, como deportista y a nivel profesional, tengo mi consultorio de fisioterapia y gimnasio, damos sesiones de yoga, entrenamiento funcional y rehabilitación, me la he vivido en eso, en ser deportista, mamá y fisio”.