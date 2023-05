Salmantina representa a México en Panamericano de Airbádminton

La deportista guanajuatense de origen salmantino, Dafne Hernández Razo, jugadora de Bádminton y Airbádminton, representó a México en Kingston, Jamaica dentro del Primer Panamericano de Airbádminton “New Outdoor Game” clasificatorio a Juegos Mundiales Playa ANOC 2023.

La badmintonista salmantina ha participado desde los ocho años como atleta destacada ha obtenido muchos logros a la fecha, entrenando en la Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” con las nuevas generaciones de esta disciplina deportiva y futuros campeones.

Al respecto la jugadora badmintonista comenta, “llevo más de 20 años formada en esta disciplina deportiva, tengo sentido de la responsabilidad y de los resultados que da la constancia (sic)”.

A finales del 2017, dejó de jugar bádminton, sin embargo, el año pasado regresó al bádminton como fisioterapeuta en eventos internacionales, ha sido tanto su amor al deporte que decidió volver a competir.

“No veía posible representar de nuevo este deporte y bueno, se dio la oportunidad y la aproveché, aun lidiando con mi cabeza de qué tal vez no merecía estar en ese lugar, porque a veces existe la duda. Me voy a Guadalajara al clasificatorio y me eligen en la tercia para representar al país dentro del Primer Panamericano de Airbádminton”, manifestó Dafne Hernández Razo.

El Airbádminton se juega en tercias dobles y mixtos, aunque este primer panamericano se desarrolló en la especialidad de tercias, enfrentando México a representante del país anfitrión Jamaica y República Dominicana.

Este primer panamericano de Airbádminton fue clasificatorio al mundial de Bali, quedando la jovencita salmantina en quinto lugar, “regreso feliz y emocionada, sabía que tenía que disfrutar el deporte y del viaje, porque nos costó mucho trabajo lograr ir a representar al país sin apoyo de nada, todo corrió por nuestra cuenta, el municipio me ayudaría al menos en especie, sin embargo, nunca dieron nada”.

A ello agregó, “Me siento orgullosa de haber representado a México y ser pionera a este nivel, el Airbádmintón ha llegado para quedarse, todo esto te llena y motiva, aunque no recibas nada, no muchos tenemos la oportunidad de hacerlo y siempre es un placer conocer comida y culturas nuevas”.

Dentro de este evento de talla continental, la delegación mexicana estuvo conformada por jugadores de Jalisco, Aguascalientes y Quintana Roo.

“Durante el evento, la convivencia es padrísima, porque en todo momento hay música, el ambiente competitivo es divertido y los juegos de alta exigencia”, acortó Dafne Hernández.

Para terminar destacó, “Siempre estuvimos conscientes de lo que íbamos a hacer y la responsabilidad que teníamos, la mayoría de los jugadores hemos jugado bádminton convencional, dimos todo en la cancha; estoy súper agradecida con mis papás y familia por apoyarme y mi hijo, mi motivación, mi maestro de vida”.