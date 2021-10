Las Aguas Postreras

Se acaba el tiempo

(¿se van a vender PRI-PAN-PRD-MC?)





En términos políticos el 2024 está muy próximo aunque no parezca, y es que la experiencia mexicana respecto a la posibilidad de triunfo de un candidato a la presidencia de la república proveniente de la oposición nos dice claramente que esta candidatura se debe preparar desde por lo menos tres años antes, simplemente recordemos a Vicente Fox y a Andrés Manuel López Obrador, quienes empezaron su campaña no seis meses antes, sino por lo menos tres años.

Con esa experiencia, en el México de hoy --- octubre de 2021 --- apenas se está a tiempo de construir una candidatura que pueda enfrentar la fuerza de MORENA, ya que digan lo que digan, los apoyadores de AMLO no disminuirán, aunque digan que la clase media y los profesionistas ya le retiraron su apoyo --- lo que es cierto --- sin embargo eso no es suficiente para que el partido de AMLO pierda las elecciones de 2024.

Si el PAN, PRI, PRD y MC no entienden que la única manera de enfrentar y de ganar, o por lo menos de dar una buena pelea en la próxima elección es ir juntos, la victoria de AMLO está segura, y reitero, digan lo que digan, el número de votos a favor de MORENA no disminuirá lo suficiente, incluso puede subir debido al aumento de beneficiarios de los muchos programas de ayuda social que entregará el gobierno federal de aquí al 2024 (recuerden que AMLO prometió duplicar la pensión para adultos mayores y el incremento de todos sus programas de ayuda social).

Si los partidos mencionados (PAN, PRI, PRD, MC) no deciden desde este momento agruparse y dar la pelea juntos, nos están diciendo algo muy claro : QUIEREN PERDER, así de simple y que no nos salgan con que “los partidos debe enviar a su propio candidato”, o “no necesitamos de nadie para ganar”, o “no nos podemos unir con nuestros enemigos”, o “nuestros principios no empatan con los de los otros partidos”, o “cada partido debe presentar su propio candidato”, y argumentos similares.

En estas circunstancias (el desmoronamiento del país) no estamos como para tener ese tipo de miramientos, se trata de MÉXICO , ni más ni menos, ya que AMLO ha destruido lo que tardó años en construirse, el señor se quedó en los setentas-ochentas, su mentalidad se quedó atorada en esos años, adora y admira a los “socialistas” que son millonarios como la dinastía de los Castro Ruz, de los Maduro, de los Evos Morales etc., incluso él vive en un hermosísimo y rico palacio, aunque critique a los “aspiracionistas” de clase media, o a Peña Nieto y sus antecesores que vivían en Los Pinos, o cuando critica con todo a los “conquistadores” españoles, pero vive en uno de los más bellos edificios construidos por esos “abominables europeos”.

Señores de los partidos de oposición, digan lo que digan, si no se reúnen desde ahora, nos están diciendo con toda claridad que quieren perder la elección del 2024 , que se conforman con migajas como puestos en el gobierno federal, embajadas, ocultamiento de los delitos de sus ahora exgobernadores o ex legisladores, entregas de algunos milloncitos en efectivo, etc., y muchos etcéteras.

Candidatos que pueden unir a todos hay varios, podríamos mencionar a algunos por ejemplo a Enrique de la Madrid, al ex gobernador de Querétaro Francisco Domiguez, al ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, al ex secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, y varios más, que aunque sin la imagen de los mencionados, ahí estarán apuntándose, como Ricardo Anaya.

Claro que de momento a los partidos políticos de oposición y a sus seguidores les pueden salir ronchas por estos nombres, pero les pregunto : ¿Y DE QUE OTRA MANERA SE PUEDE ENFRENTAR EL PODER DE MORENA? Bien dicen que el arte de la política es tragar sapos sin hacer gestos, pues esta es la oportunidad que se tiene, y reitero en esta fecha para que no digan que no lo señale antes : SI NO SE PONEN DE ACUERDO EN NOMBRAR A UN BUEN CANDIDATO DE UNIDAD, ES QUE YA REGALARON LE ELECCIÓN, DIGAN LO QUE DIGAN, PORQUE BIEN SABEN QUE NO HAY DE OTRA, Y SI CADA QUIEN NOMBRA A SU CANDIDATO, SÓLO LE ESTÁN HACIENDO LA TAREA A AMLO, YA QUE SABEN PERFECTAMENTE QUE POR SEPARADO NUNCA OBTENDRÁN EL PORCENTAJE NECESARIO PARA GANAR.

ASI O MAS CLARO?

gerpad@hotmail.com