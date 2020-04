LAS AGUAS POSTRERAS

Por otro lado, resulta obvio que las empresas, una vez pasada la crisis, y luego de que sus negocios habrán estado cerrados por lo menos dos meses, requerirán de un largo período para equilibrarse, ¿y el CCE quiere que pasada la crisis estos pequeños empresarios paguen más impuestos? Parece que olvidan que el período de recuperación es precisamente para eso, para que se recuperen, no para que paguen más impuestos.

La posición del CCE parece incongruente, ya que por un lado le exigen al gobierno federal que le dé prórroga para pagar los impuestos federales bajo el argumento de que si el negocio está cerrado, pues no tienen recursos para pagar, pero a nivel estatal no sólo no piden prorroga, sino que piden pagar más, ¿alguien entiende esto?