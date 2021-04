LAS AGUAS POSTRERAS

DECISIÓN EQUIVOCADA DEL PRI









LA DECISIÓN DEL PRI NACIONAL DE NO MODIFICAR LA LISTA DE DIPUTACIONES PLURINOMINALES AL CONGRESO DEL ESTADO HA PROVOCADO UNA SERIE DE REACCIONES NEGATIVAS ENTRE SU MILITANCIA –Y LO PEOR, ENTRE LOS SIMPATIZANTES DEL MISMO– LO QUE PUEDE VERSE REFLEJADO EN LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO SEIS DE JUNIO.





ESTA DECISIÓN A NIVEL NACIONAL DEL PRI VIENE A CONFIRMAR LO QUE DESDE HACE AÑOS SE HA VENIDO SEÑALANDO, ES DECIR, QUE LA DIRIGENCIA NACIONAL TIENE BIEN MEDIDO AL PRI DE GUANAJUATO, SABEN A LA PERFECCIÓN QUE EL PRIISMO GUANAJUATENSE ES SACRIFICABLE SIN TENER NINGUNA CONSECUENCIA ELECTORAL, YA QUE EL PANISMO TIENE GOBERNANDO EL ESTADO POR MAS DE TREINTA AÑOS, ES DECIR, NO PASA NADA SI LOS PRIISTAS DE GUANAJUATO SE ENOJAN O NO, NO PASA NADA SI LA VOTACIÓN DEL PRI EN GUANAJUATO BAJA O SUBE, NO PASA NADA SI EL PRI DE GTO NO APORTA DIPUTADOS FEDERALES, NO PASA NADA SI SE COMETEN ATROPELLOS COMO EL QUE MOTIVA ESTE ARTÍCULO, NO PASA NADA, AL FINAL NO TRASCIENDE PORQUE EN GUANAJUATO EL PAN TIENE EL CONTROL ABSOLUTO DE LA POLÍTICA EN EL ESTADO Y NO TRASCIENDE A MÉXICO.





LAS CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN DE MANTENER EN LA POSICIÓN NÚMERO UNO DE LA LISTA DE DIPUTADOS PLURINOMINALES A UNA POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SON VARIAS, ENTRE OTRAS PODEMOS MENCIONAR ALGUNAS:





FACILITA LA SALIDA DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES.-

MUCHOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PRI QUE DESDE HACE TIEMPO VENÍANSE PREGUNTANDO EL PORQUÉ SEGUIR EN SU PARTIDO, ESTA PUÑALADA AL PRIISMO DEL ESTADO, -- Y EN PARTICULAR A SUS MUJERES – LES VINO A DAR EL PRETEXTO IDEAL Y FINAL PARA DE UNA VEZ SALIRSE DEL PARTIDO DE SUS AMORES.







EL PRI SIN JOVENES.-

UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS ES ENTUSIARMAR A LOS JÓVENES PARA QUE SE INCORPOREN A SUS FILAS, PERO CON ESTAS DECISIONES, ¿A CUAL JÓVEN EN SU SANO JUICIO LE GUSTARÍA AFILIARSE A UN PARTIDO EN EL QUE NO SE RESPETA A SU MILITANCIA, A SUS JÓVENES QUE VIENEN LUCHANDO DESDE ABAJO PARA EN EL FUTURO LLEGAR A OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR? ¿CON QUÉ ARGUMENTOS LOS VAN A ACERCAR AL PARTIDO?







MIEDO EN LOS CANDIDATOS.-

ESTA DECISIÓN VINO A PREOCUPAR A MAS DE ALGÚN CANDIDATO DEL PRI A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR (TANTO A LOS QUE VAN A CAMPAÑA, COMO A LOS QUE NO, ENTIÉNDASE, PLURIS, REGIDORES, Y QUE NO VAN EN BUENOS LUGARES, ETC.) Y ES QUE SI ALGUNOS ESTABAN ESPERANZADOS EN QUE EL PRI REPUNTARA ANTE EL RECHAZO A LOS CANDIDATOS DE MORENA, AHORA DEBERAN HACER NUEVAS CUENTAS RESTANDO A LOS TRICOLORES MOLESTOS QUE POSIBLEMENTE CAMBIEN SU VOTO.







PÉRDIDA DEL REGISTRO?.-

AUNQUE MAS DE ALGUNO PUEDA PENSAR QUE ESTO ES UNA EXAGERACIÓN, HAY QUE RECORDAR QUE EN POLÍTICA TODO PUEDE PASAR, Y SI SUMAMOS A LA MOLESTIA YA COMENTADA EL HECHO QUE VARIOS CANDIDATOS DE OTROS PARTIDOS (MORENA EN PARTICULAR) SON EX PRIISTAS BIEN POSICIONADOS, NO EXTRAÑARIA QUE EL VOTO PRIISTA SE FUERA HACIA ELLOS, PORQUE DIFICILMENTE SE IRÍAN AL PAN, ENTONCES, AUNQUE SE VE LEJANA ESTA POSIBILIDAD DE PERDER EL REGISTRO, NO DEJA DE SER ALGO POSIBLE, Y CLARO QUE ENTENDEMOS QUE POR DIVERSAS RAZONES, AL PAN ESTATAL (Y AL GOBIERNO DEL ESTADO) TAMPOCO LE CONVIENE QUE EL PRI PIERDA EL REGISTRO







NO SÓLO ES POR LA SEÑORA DE SAN LUIS POTOSÍ.-

CONVIENE ACLARAR QUE LA MOLESTIA DE LOS PRIISTAS NO ES ÚNICAMENTE POR HABER COLOCADO A LA SEÑORA DE SAN LUIS POTOSÍ EN EL PRIMER LUGAR DE LOS PLURINOMINALES AL CONGRESO DEL ESTADO, QUIZÁS ESTO SEA LA PUNTILLA DE UNA SERIE DE DECISIONES QUE SE HAN VENIDO TOMANDO EN LOS ÚTIMOS AÑOS Y QUE HAN AFECTADO AL PRIISMO DE BASE DE GUANAJUATO, YA QUE LOS TRICOLORES DE CORAZÓN, LOS DE A PIE, COMO LES DICEN, ASEGURAN QUE SIEMPRE ES LO MISMO, QUE SIEMPRE SON LOS MISMOS, QUE NO DAN OPORTUNIDAD A NUEVOS VALORES, Y QUE A ÉSTOS, SOLO LES OFRECEN LAS CANDIDATURAS CON MENOS POSIBILIDADES DE GANAR, ETC., ES DECIR, COMO SEÑALAMOS LÍNEAS ARRIBA, QUIZÁS ESTA DECISIÓN ES SÓLO EL PRETEXTO FINAL DE UNA SERIE DE MOLESTIAS ACUMULADAS DESDE HACE AÑOS ENTRE LOS PRIISTAS.





Y EN DESCARGO AL PRI, CONVIENE MENCIONAR QUE TODO LO ANTERIOR NO ES PRIVATIVO DEL ESTE PARTIDO, ES UNA PRÁCTICA COMÚN EN TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PERO CUANDO UN PARTIDO ESTÁ EN JAUJA Y OBTIENE TRIUNFOS, NADIE DICE NADA, NADIE RECLAMA, YA QUE AL MENOS EXISTE LA POSIBILIDAD DE OBTENER ALGO EN EL FUTURO, PERO EN PARTIDOS EN CASI FASE TERMINAL, YA NI ESE ESTÍMULO EXISTE, TAL Y COMO LE ESTÁ SUCEDIENDO AL PRI EN GUANAJUATO, DONDE SE REPARTEN ENTRE LOS CUATES LAS POCAS OPCIONES SEGURAS, DESALENTANDO A LOS QUE VIENEN TRABAJANDO POR ALGO.





