La vacuna Covid–19 para niños, un experimento gigante

En estos días accedí a información que considero importante compartir contigo.

Sabemos que estamos muy conectados en el mundo, y si algo esta sucediendo en cierta parte, es común que también suceda en otra. Este es el caso de la vacuna Covid–19 de Pfizer–BioNTech, que ha sido autorizada para niños de 5 a 11 años de edad el pasado mes de Octubre en Estados Unidos.

Si esto esta sucediendo en Estados Unidos, con seguridad en México también tengamos que confrontar la difícil decisión de vacunar o no a los niños. Necesitamos cada uno de nosotros realizar nuestras propias investigaciones, pues hoy en día no se puede confiar ciegamente en los medios de comunicación, ni aún en las agencias de gobierno de las que se supone esperaríamos información que nos permita tomar estas decisiones importantes, ya todo esto no es confiable.

Al leer la información disponible sobre las bases científicas llevadas a cabo por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, para autorizar la aplicación de la vacuna del Covid–19 de Pfizer–BioNTech para niños de 5 a 11 años de edad, ha llamado mi atención lo siguiente que cito textualmente de dicho documento disponible en internet “Los datos de seguridad disponible para respaldar la autorización incluyen a más de 4,600 participantes… de 5 a 11 años inscritos en el estudio en curso. En este ensayo, se realizó un seguimiento de la seguridad de un total de 1,444 receptores de la vacuna durante al menos 2 meses después de la segunda dosis (1).”

Nótese que hablan de “el estudio en curso”, es decir, que es un estudio que aún esta en proceso pues todavía esta en curso. También hay que prestar atención al lapso de tiempo que llevan dando seguimiento para saber si la vacuna es segura o no lo es, dicen que llevan tan solo “2 meses”. Aunque ni tú ni yo seamos médicos, ¿te suena razonable ese tiempo?, ¿cómo pueden ser suficientes 2 meses de observación para tener la seguridad de que no habrá efectos negativos secundarios graves a mediano y a largo plazo para los niños?, ¿puede llamársele a esto “hacer una evaluación exhaustiva” tal como dice la FDA que lo ha hecho?.

Un Doctor, miembro con derecho a voto del comité asesor de la FDA, el Dr. Eric Rubin ha admitido que el perfil de seguridad final de la vacuna no se conocerá por completo hasta que comience a administrarse a los niños (2). Prestemos atención a lo que implica lo que ha declarado este doctor, ¿esta diciendo que ellos como asesores de la FDA han votado a favor de que se autorice una vacuna de aplicación masiva sin tener los estudios suficientes que permitan garantizar la seguridad de la salud de los niños?.

Con toda razón el reconocido Dr. Ben Carson ha declarado que las vacunas Covid–19 para niños “es en realidad un experimento gigante”. ¿Qué tan dispuesto estarías a que se experimentara con tu salud?, sin embargo, ¿los padres aprobarán que se lleve a cabo este experimento con sus niños?

El Dr. Ben Carson en la entrevista que le realizaron en “Sunday Morning Futures” de Fox News, respondió cuando le preguntaron sobre permitir que los niños recibieran la vacuna Covid–19 de Pfizer, él dijo “Absolutamente no, el hecho es que la tasa de mortalidad infantil por Covid–19 es 0.025%, que es muy similar a la tasa de mortalidad por la gripe estacional. Y durante años y años no hemos pasado por todas estas cosas por la gripe estacional. Además, no sabemos cuál es el impacto a largo plazo de estas vacunas. Así que esto es realmente una especie de experimento gigante. ¿Queremos poner en riesgo a nuestros hijos, cuando sabemos que el riesgo de contraer la enfermedad para ellos es relativamente pequeño, pero no sabemos cuáles son los riesgos futuros?, ¿por qué haríamos algo así?, no tiene ningún sentido. (2)”

Recordemos que las credenciales del Dr. Ben Carson como neurocirujano pediátrico de renombre mundial, profesor y director de neurocirugía en el centro infantil del hospital Johns Hopkins, no son cualquier cosa, su larga experiencia nos dice que sabe de lo que habla y deberíamos prestarle atención, ya que esta vacuna no se daría en poca escala, sino que se lanzaría en grande, siendo probable que si los padres no vacunan a sus niños no podrán asistir a las escuelas.

Esto ya lo estamos viendo, que por el brazo fuerte del gobierno se imponen mandatos inflexibles, como esta siendo el vacunarse, y los estudios científicos serios sobre inmunidad natural que están adquiriendo las personas que ya han contraído Covid–19, así como que a los individuos se les permita tomar sus propias decisiones respecto a su salud, esto ya no importa, pues si no obedeces el mandato del gobierno de vacunarte entonces pierdes tu empleo, o tus niños ya no podrán asistir a la escuela, o puedes sufrir cualquier otra sanción que el brazo fuerte del gobierno decida imponer sobre ti, tal como ya esta sucediendo en algunos países del mundo.

La vacilación de los padres sobre vacunar a sus niños, es más que razonable, siendo una de sus inquietudes que pueda afectar la fertilidad de estos niños, lo cual no hay manera de saber hasta que pasen años o décadas para que estos niños crezcan y quieran formar sus propias familias y entonces puedan darse cuenta. Hay muchas incógnitas en este momento, tampoco será pronto que podamos tener información confiable sobre este tema. ¿Por qué entonces forzar a los padres a vacunar a sus niños cuando hay muchas preguntas sin resolver sobre los posibles efectos secundarios negativos a mediano y a largo plazo?.

Por eso las preguntas que hace el Dr. Ben Carson tienen mucho sentido, “¿Por qué Estados Unidos esta haciendo todo lo posible para proteger del Covid–19 a los niños cuando no se tomaron las mismas medidas para la gripe que tiene tasas de mortalidad similares en los niños?, ¿por qué la imposición, por qué forzar a la gente a entrar en este gran experimento? (3)”.





