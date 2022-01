¿A dónde nos han traído las mentes “brillantes”?

¿Alguna vez te has puesto a pensar a dónde nos han traído las mentes que el mundo considera “brillantes”?, si no lo has hecho, te invito a que consideres con una mente crítica cuáles son los resultados que nos han producido las ideas de aquellos personajes considerados “ilustres”, cuyos pensamientos, aún después de muertos nos siguen gobernando desde su tumba, pues sus teorías, conceptos y perspectiva nos dominan hoy en todos los campos de las distintas disciplinas del quehacer humano.

Por ejemplo, tenemos al británico John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX y por consiguiente del siglo XXI, sus conceptos han llegado a construir la base de la macroeconomía moderna, determinando las políticas económicas del mundo occidental hasta la fecha, con su perspectiva que apoya la intervención del gobierno (Estado) como la mejor manera para salir de una crisis.

Carlos Enrique Marx, filósofo alemán de raíces judías, que junto a Friedrich Engels son considerados los padres del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico, que en palabras sencillas para la gente común como nosotros, son los apasionados por un sistema económico y social donde no existan capitalistas (gente con capital), ni clases sociales, ni propiedad privada, y buscan lograrlo por medio del brazo fuerte del gobierno que finalmente termina convirtiéndose en el poseedor del capital.

Sus ideas marxistas las vemos reflejadas en cada pueblo del mundo donde la gente pone su esperanza en el gobierno para que les de todo lo que necesitan, tal como sucede en nuestro país, donde la actual administración encabezada por López Obrador tiene fuertes apegos a estos ideales socialistas de Marx y Engels, como puedes investigarlo por tu propia cuenta.

De hecho, los que ahora López Obrador llama “fifís”, Marx los llamó “burgueses” a esos poseedores del capital, pero lo irónico de todo esto es, que tanto Marx como Engels, críticos feroces del capitalismo, vivieron toda su vida como capitalistas, o como hoy les llamaría López Obrador vivieron como “fifís”, pues Engels fue un exitoso capitalista de su tiempo, y Marx vivió económicamente como un “burgués” gracias a la manutención que le brindó su amigo Engels.

No es de extrañar que los socialistas de este siglo sigan el ejemplo de su gran ídolo Marx, al declararse archienemigos del capitalismo y de la propiedad privada, y sin embargo, viven como capitalistas y acumulan para sí mismos tantas propiedades privadas como les sea posible. Además, este mismo Marx cuyas ideas sobre la economía son consideradas “brillantes” para sus discípulos, vivió endeudado permanentemente toda su vida.

Carlos Darwin, naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, que en palabras sencillas para la gente común como nosotros, sembró la idea de que el ser humano es producto de la nada y que solo importa la ley del más fuerte, esta manera de pensar ha llegado a ser el fundamento de la ciencia de la biología, pero no solo ha llegado a influenciar la ciencia, sino que además, sus conceptos están mentidos en la política, en la elaboración de leyes, en la educación y en cada campo del quehacer humano que ha tomado como punto de partida su teoría evolutiva.

Curiosamente, estos tres personajes mencionados, están más conectados en sus ideas de lo que el grueso de la gente sabe, pues las ideas de uno se conectan con las del otro, como lo corrobora la carta que Marx le escribió a Lassalle respecto al libro de Darwin al decirle: “El libro de Darwin es muy importante y me sirve de base en ciencias naturales para la lucha de clases en la historia” (1). De la misma manera no pueden pasarse por alto las similitudes de varias ideas entre Keynes y Marx.

Aunque solo he mencionado a estos tres personajes, la lista de quienes nos dominan con sus ideas en los distintos campos de nuestro quehacer humano es más larga, sin embargo, para el propósito de esta reflexión, los ejemplos mencionados sirven para hacernos la siguiente pregunta: ¿A dónde nos han traído las ideas de estas mentes que el mundo considera “brillantes”?

¿Acaso nos han traído a una mejor economía donde los pobres han dejado de existir?, ¿acaso nos han traído a una estabilidad social duradera?, ¿acaso nos han traído a sistemas políticos menos corruptos?, ¿acaso nos han resuelto nuestra necesidad de seguridad?, ¿acaso nos han traído a un mundo donde abunda la auténtica paz, justicia y libertad?, ¿acaso nos han traído a un mundo más humano?.

Tan solo al momento de escribir este artículo, la crisis de Ucrania esta haciendo temblar al mundo entero por las implicaciones catastróficas de una escalada a un conflicto bélico que pudiera tener, y qué decir de la pérdida de libertad que esta haciéndose cada vez más evidente, donde a las personas se les esta negando el derecho de decidir sobre su propia salud, pues muchos gobiernos se están negando a respetar si la persona decide o no vacunarse, ahora se deben vacunar por imposición del brazo fuerte del gobierno, de lo contrario pueden perder sus empleos o ser acreedores a otras sanciones igual de crueles, ¿llamaríamos a estas realidades actuales, mejores tiempos?.

Por otro lado, la ética y perspectiva bíblica ha dejado de ser puntera desde hace bastante tiempo, y en la actualidad se pretende dejarla fuera de la educación, de la economía, de la política, de la ciencia, del derecho e incluso de la teología. Y no se puede negar la enemistad que han tenido con ella estas mentes “brillantes” de estos muertos que desde su tumba nos gobiernan. Sin embargo, se vienen levantando personas inteligentes que comienzan a considerar el valor de la perspectiva bíblica al analizar cómo les funcionó a los pueblos que la pusieron en práctica, y este descubrimiento esta trayendo entendimiento a los problemas que confrontamos y las soluciones innovadoras que podemos tener, las cuales, por supuesto que no tienen nada que ver con la ideas rancias de las mentes que el mundo viene considerando “brillantes” que solo han servido para traernos mayor confusión.

“Porque el SEÑOR da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios.” (Proverbios 2:6)

“Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas.” (Proverbios 3:5-6)

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.

