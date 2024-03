La sorpresa de Libia Dennise

Libia Dennise García Muñoz Ledo, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, les cambió la jugada a sus contrincantes y las dejó sin capacidad de reacción, al anunciar su propuesta de estrategia de seguridad, en donde dijo que en ésta no están contemplados ni Carlos Zamarripa Aguirre ni Alvar Cabeza de Vaca, titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, respectivamente.

“Yo hoy les doy mi palabra, que es lo más valioso que tengo, y si hoy se los estoy diciendo es porque así va a ser”, dijo Libia Dennise García, quien con ese anuncio dejó sin uno de los principales argumentos que Alma Alcaraz, de Morena, PT y Verde, y Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, enarbolarían en sus respectivas campañas, por lo que tendrán que modificar su estrategia, pues de otra manera quedarán fuera de la agenda. Por lo pronto, el primer fin de semana de las campañas, la abanderada del PAN, PRI y PRD fue la que marcó el ritmo de ésta.

Feria de las Fresas, la prueba de fuego en seguridad

La Feria de las Fresas de Irapuato ha generado una alta expectativa no sólo en el municipio, sino en prácticamente todo el país. Todo mundo habla de este evento, particularmente del concierto que darán Imagine Dragons, la banda estadounidense que se ha presentado en los mejores escenarios del mundo y que ahora estará en tierras freseras.

Más de 60 mil boletos han sido vendidos y con ello ya se supera el récord histórico de entradas que tuvo la Feria de las Fresas y que se logró en 2023, con la presentación de los Alameños de la Sierra, los cuales congregaron 55 mil personas, según las cifras oficiales.

Esta respuesta que se ha tenido en la venta de los accesos de manera anticipada da cuenta de que se trata de un evento sin parangón en Irapuato y que, además, generará una importante derrama económica. Sin embargo, también exige que las autoridades, sobre todo las de seguridad y movilidad, estén a la altura de las circunstancias. Como sucedió en León, en Irapuato también habrá gente acampando para ser de los primeros en acceder al concierto de Imagine Dragons y las autoridades de seguridad lo menos que deben hacer es relajarse. No lo pueden hacer ni durante ese día ni durante todo lo que dure la feria. Un solo robo, un solo cristalazo empañaría todo esto que se antoja que sea una fiesta histórica. Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, tiene ante sí otro reto importante. En anteriores ha cometido pifias, pero en este no se puede dar el lujo de equivocarse, menos porque las campañas para la presidencia municipal inician cuando la Feria de las Fresas aún está en curso y una mala actuación no sólo afectaría la imagen del municipio, sino también perjudicaría a la alcaldesa Lorena Alfaro García, en su camino rumbo a la reelección.

Más dinero para la Feria de León

La Feria de León de 2025 buscará superar lo logrado en la edición de este año y para ello, el gobierno del estado dejará etiquetados recursos para poder contratar artistas de talla internacional. Así lo confirmó el propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a Organización Editorial Mexicana, con lo cual dejó en claro que los dichos de los “resentidos sociales”, como llamó a los críticos que se opusieron a que a la Feria de León se les destinaran 200 millones de pesos, no le interesan, pues este evento dejó una derrama de más de tres mil 500 millones de pesos.

Y no sólo eso: León dará el salto para consolidarse como una de las ciudades ideales para albergar eventos de talla internacional, con la construcción de la nueva Arena Guanajuato, un complejo que vendrá a pelear de tú a tú con recintos importantes, como la Arena Ciudad de México o Arena Monterrey. Está proyectado para tener un diseño similar al Allegiant Stadium, lugar donde se jugó el más reciente Super Bowl, y tendrá una inversión de tres mil millones de pesos.

Y es que ciertamente en León ni en Guanajuato se tienen recintos exclusivos para albergar eventos grandes. La Velaria de la Feria ha sido adaptada en decenas de ocasiones para albergar conciertos, pero es un recinto que ha quedado rebasado. Otros lugares, como el Foro del Lago, el Domo de la Feria, el Palenque de la Feria no son aptos para conciertos de gran escala. Ni siquiera el estadio es un recinto que pueda albergar conciertos, pues incluso en la década de los 80 se vio cómo fue insuficiente para el concierto como el de Carlos Santana.

La Arena Guanajuato se ubicará en la Explanada de la Feria de León, lugar que también será rehabilitado, para consolidar el complejo Distrito León MX.

Adiós al mantenimiento carretero

La Secretaría de Hacienda federal decidió cancelar 11 mil millones de pesos destinados para el programa anual de mantenimiento carretero, con lo cual la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tuvo que echar para abajo 559 proyectos licitatorios que ya tenía apalabrados.

Hasta ahora, no se sabe el porqué se decidió cancelar ese recurso ni tampoco a dónde ha sido orientado. Lo cierto es que no habrá recursos para mantenimiento carretero para este año. Se trata de otro golpe más dado por el gobierno federal a los estados, pues se les dijo a éstos que si querían, que ellos dieran el mantenimiento carretero. En el caso de Guanajuato, el estado cuenta con una partida de 500 millones de pesos para mantenimiento de sus carreteras estatales. El gobernador guanajuatense no descarta destinar recursos para dar mantenimiento a algunas carreteras federales, pues el estado depende de su logística para exportar. No por nada en 2023 se superó la cifra de los 35 mil millones de dólares en ventas al extranjero. Con ello, Guanajuato de nueva cuenta estaría haciendo obras que le tocan a la federación, con recurso estatal.

Es, además, un golpe para el sector de la construcción, pues se autorizó que sea la Secretaría de la Defensa Nacional la que se encargue de dar mantenimiento a algunos tramos carreteros elegidos, particularmente a los que colindan con la obra del Tren Maya, lo que dejará sin trabajo a las empresas constructoras que esperaban cada inicio de año para concursar en las licitaciones para la rehabilitación de carreteras.

Suspenso en Movimiento Ciudadano

A unos días de que inicien las campañas para las presidencias municipales, Movimiento Ciudadano no ha anunciado quiénes serán sus candidatas y candidatos. Solamente en León, Juan Pablo Delgado ha sido el elegido para ser el candidato a la presidencia municipal, pero en los demás municipios nada aún.

En el caso de Irapuato, se sabe que hay tres aspirantes: Alejandro Herrera Sánchez, Dulce Gallardo Rangel y uno más de quien sólo se sabe que es un reconocido abogado emanado de las filas del priismo. Además, el expanista Gabriel Villegas se perfila como uno de los que podrían ser candidatos a una diputación por Movimiento Ciudadano, pero es todo lo que se sabe de ese partido. El tiempo apremia, pero el partido “fosfo fosfo” pareciera que no tiene prisa alguna.