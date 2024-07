México gana con apuros y asegura los cuartos de final

Tal y como lo hizo en su presentación, el equipo de México volvió a ganar, pero no fue un juego fácil como se esperaba, Guatemala le complicó el encuentro, aunque el final el tricolor se pudo quedar con los tres puntos, ganando con un apretado marcador de 2-1, asegurando su lugar en la etapa de cuartos de final de Campeonato sub 20 de la Concacaf, en actividad del grupo C.





Sufrido triunfo consiguió el equipo de México.





La afición acudió en un nutrido número a las gradas del estadio Sergio León Chávez en Irapuato, para mostrar su apoyo al equipo tricolor del profesor Eduardo Arce, apoyando en todo momento para alentar al equipo anfitrión para ir por el triunfo.

El entrenador repitió alineación, enviando al terreno de juego a elementos como Emmanuel Ochoa, César Bustos, Diego Ochoa, Francisco Méndez, Amaury Morales, Heriberto Jurado, Elías Montiel, Brandón Téllez, Alexei Domínguez, Mateo Levy y Yael Padilla.





Los chapines apretaron en el segundo tiempo y estuvieron cerca del empate.





Por su parte, Marvin Cabrera trato de mejorar su rendimiento, con elementos como Diego Bolaños, Gary Pérez, Diego Cuque, Arian Recinos, Carlos Aguilar, Christopher Maldonado, Rudy Múñoz, Selvin Sagastume, Decarlo Guerra, Olger Escobar y Daniel Méndez.

Guatemala estaba obligado a ir por un resultado positivo, pero sabía de la capacidad de México, por lo que tomaron precauciones desde que el silbante Víctor Rivas, dio la orden de iniciar las hostilidades, enviando una formación en la que incrustó muchos jugadores en defensa, dejando una línea de 5 que llegó a meter hasta 6 elementos cuando Muñoz se retrasaba, dejando en punta a un solo jugador como Daniel Méndez.





Hubo algunas decisiones polémicas por parte del silbante Víctor Rivas.





Cerraban espacios y complicaba el accionar del cuadro tricolor, buscando desbordes, pero no había éxito en las incursiones de Jurado, Padilla, Morales y compañía, quienes trataban de fabricar espacios sin encontrar

No se había inquietado a los arqueros, aunque la primera que tuvo México la pudo aprovechar con un servicio al área que fue conectado por Francisco Méndez con potencia, entre el poste y el arquero daba la impresión de que el balón no cruzaba la línea, siendo el guatemalteco Bolaños el que dio el empujón al esférico para convertirse en el gol del tricolor.









Una ventaja que México busco ampliar, generando cierto descontrol en los dirigidos por Marvin Cabrera, pasaron algunos minutos y una falta de Francisco Méndez provocó el reclamo de Daniel Méndez, armándose un pequeño conato de bronca que no paso a mayores.

Cuando se jugaba la compensación vino un servicio al área, el arquero Ortega dio un manotazo que no alejo el esférico del área, busco despejar Randy Múñoz y antes de hacerlo apareció la pierna de Alexei Domínguez, quien fue al césped al sentir el golpe, se marco la pena máxima que fue cobrada con efectividad por el mismo jugador para poner las cosas 2-0, teniendo que repetir el disparo porque sus compañeros entraron al área en el primer cobro.









Era esperaba la sentencia en el partido por parte del equipo mexicano con un tercer gol, pero luego de algunas llegadas, en una de las pocas oportunidades de los ´´chapines´´, en primera instancia el silbante dejo correr un encontronazo de Ricardo Juárez, quien desde el primer tiempo relevo a Méndez, con el centro delantero de Guatemala, Méndez, pero luego de la revisión del VAR se marcó la pena máxima, ejecutando en forma correcta el capitán Selvin Sagastume, acercando a su selección.

El partido se complicó para el tricolor, no pudo marcar el tercer gol, hubo ajustes y cuando se jugaba el minuto 84 se llevaron un susto en una buena jugada elaborada por Guatemala, Sagastume se plantó ante el arquero Ochoa, quien detuvo el disparo cediendo tiro de esquina, evitando el empate.









Con esa sensación de angustia se consumió el tiempo restante en el partido, llegando el silbatazo del silbante Rivas, ganando México 2-1 a Guatemala.