Todos a votar

El domingo dos de junio, México y Guanajuato vivirán la jornada electoral con mayor expectativa quizá en las últimas tres décadas. Aunque algunas voces señalan que la elección ya está definida, lo interesante no es quién gane la presidencia de la República o la gubernatura, sino cómo quedarán conformados los Congresos, tanto el federal como el estatal, pues de ello dependerá la viabilidad para que transiten las reformas o leyes que convengan a los intereses del proyecto para quien presida el Poder Ejecutivo.

En Guanajuato hay poco más de cuatro millones 831 mil personas con posibilidades de votar, aunque la última elección federal indicó que sólo votó 61% del electorado. Por ello, la participación ciudadana el próximo domingo será vital, pues entre más personas salgan a las urnas, los resultados podrán ser más certeros y entre más diferencia de votos conseguidos por cada persona candidata haya, mayor certeza tendrá el proceso electoral.

Los jóvenes guanajuatenses serán un factor decisivo, pues son alrededor de un millón 400 mil los que tendrán la posibilidad de votar, muchos de ellos por primera ocasión. Para dimensionar la importancia de este sector: en la elección de 2018, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ganó con un millón 143 mil votos; es decir, que si todos los jóvenes se pudieran de acuerdo y decidieran votar por alguna de las tres candidatas a la gubernatura del estado, sólo este sector lograría hacerla gobernadora. Por ello la importancia de su participación, pues ellos serían los que decidirán el rumbo de la elección. Ojalá que así sea y que salgan a votar.





Asesinato de familiares de candidatos





Aunque el actual proceso electoral tuvo menos asesinatos de candidatos que el de 2021, en donde hubo tres y en el reciente ocurrió un caso, el de la abanderada de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, no se estuvo exento de hechos de sangre, pues ahora las víctimas fueron los familiares de las personas candidatas. El primero de estos hechos ocurrió en el municipio de Tarimoro el miércoles 22 de mayo, cuando en la zona centro fueron asesinados a balazos Pedro Trejo, padre del candidato a la presidencia municipal, Saúl Trejo, y Roberto Carlos Cabrera, integrante de su equipo de trabajo y muy allegado a la familia Trejo.

El segundo ataque se dio en Pénjamo el viernes 24 de mayo, donde asesinaron a Gerardo Molina, consejero estatal de Morena y padre de la candidata morenista a la presidencia de ese municipio, Yozajamby Molina, además que en el atentado también cobró la vida de la pareja sentimental de la candidata.

Lo cierto es que las cinco personas asesinadas eran de Morena y eso genera muchas dudas y la Fiscalía General del Estado ha brillado por brindar pocas respuestas. A pesar de que el 15 de mayo fueron detenidas siete personas, algunas de ellas señaladas como autoras del asesinato de Gisela Gaytán, la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado fue muy escueta e incluso fue el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo el que volvió a hacerle el trabajo al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, al decir que todas las investigaciones están abiertas, incluida la que el ataque contra la candidata pudo haber sido orquestado desde adentro de Morena. ¿Y de los otros casos? ¿Hay esa misma línea? ¿Por qué asesinaron a los papás de dos candidatos morenistas? Preguntas que posiblemente quedarán sin respuesta durante un buen tiempo.





El último estirón





Si algo quedó claro fue que Guanajuato se ha convertido en las dos últimas elecciones federales en el estado más deseado para la clase política. En 2018, Morena no le tomó tanta importancia al territorio guanajuatense, pues creyó que con la cascada de votos que podría generar Andrés Manuel López Obrador sería suficiente para quedarse con la joya de la corona panista y no fue así, pero desde entonces era el objetivo: ganar este estado.

Sin embargo, en cinco años Morena entendió que debía trabajar el estado y en 2024 se vio que ese trabajo se fortaleció e incluso se maduró. Claudia Sheinbaum vino a Guanajuato en cuatro ocasiones y visitó nueve municipios. Vino a hacer su campaña, pero también a respaldar a sus candidatos del estado, lo que da cuenta de que el territorio guanajuatense sí era objetivo para Morena. Ahora toca esperar para ver qué tantos dividendos les dio este nuevo trabajo.

Por su parte, Xóchitl Gálvez vino en cuatro ocasiones y estuvo en cinco municipios. Caso contrario al de Sheinbaum, Gálvez vino al estado a recargarse de energía, a tomar oxígeno para su campaña y para desde la entidad más panista mostrar el músculo de su partido.

Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez eligieron León para cerrar sus campañas. Caso contrario, Jorge Álvarez Máynez solo vino una vez al estado a principios de abril. Su ausencia en el cierre de campaña de su candidata, Yulma Rocha, podría ser un reflejo de lo que representa Guanajuato para Movimiento Ciudadano. Ni hablar.





Ganó la congruencia





El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio su veredicto: los periodistas y los medios de comunicación se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral.

Con esto, se deja sin efectos toda la andanada de acciones que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato realizó contra medios de comunicación de la entidad, a quienes les ordenó bajar información, bajo el argumento de que estaban replicando violencia política en razón de género.

Los medios de comunicación de Guanajuato defendieron que si no fuera por las notas publicadas, no se evidenciaría la violencia política, pero la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sostenía que los medios no deben ser difusores o replicadores de dicha violencia en las notas. ¿Y si no se visibiliza, cómo se ataca la violencia política?

Por ello es importante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sostuvo que la labor de los medios de comunicación es fundamental para el debate democrático, razón por la cual deben actuar con la máxima libertad, sin encontrarse sujetos a la amenaza de una sanción en los procedimientos administrativos sancionadores comiciales, cuando publican o difunden cualquier afirmación en el ejercicio legítimo de su profesión. La cordura y la congruencia volvieron a ganar.





