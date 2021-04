ACONTECERES

LOS CANDIDATOS

Promesas van, promesas vienen, pero los candidatos y candidatas a las presidencias municipales de la entidad continúan con su labor proselitista dándose baños de pueblo, de tierra, etc., con saldo blanco afortunadamente y qué bueno que hasta este momento estemos viendo campañas políticas civilizadas, sin ataques ni descalificaciones aunque nunca falta el prietito en el arroz pero es “peccata minuta”.

SIN RUMBO

No obstante, algunos candidatos están francamente perdidos, no se conoce su agenda, sus enlaces de comunicación muestran novatez o simplemente desconocimiento, sus campañas no tienen una estrategia definida quizá precisamente por la falta de experiencia y no se ve por ningún lado el apoyo de sus partidos y de sus dirigencias.

GUERRA DE REDES

En muchos de los casos los aspirantes creen que van a ganar la elección, una de las más competidas, a través de las redes sociales con la ayuda de los planfleteros digitales que pululan en esta temporada electoral. Vemos campañas de muy baja calidad de Francisco Martínez, de Movimiento Ciudadano; de Pepe Aguirre, de morena; de Ricardo Castro quien dejó de ser independiente para ser postulado por un partido político. Eran de los que esperaba algo novedoso. Nada.

AVENTAJADA

Por el PAN, la candidata Lorena Alfaro García va muy aventajada en cuanto a propuestas. Ya formuló su declaración tres de tres y ha convocado a foros ciudadanos para enriquecer su plan de gobierno, cosa que no han hecho otros candidatos. Falta, sin embargo, una posición enérgica y contundente en torno a los problemas causados por la contaminación ambiental, los daños a la salud, la protección de los ecosistemas y también nos han dicho que les gustaía verla en un encuentro con “animalistas”, con rescatistas, con los que congenia bastante por ser protectora de los animales.

ZANCADILLAS

A la candidata del PRI Karen Guerra las cosas no le podían estar saliendo de mejor manera; ella está remando contra la corriente ya no en la campaña ni con sus adversarios de otros partidos, sino dentro de su mismo instituto político en donde hemos percibido las zancadillas que han querido ponerle los resentidos como Cuauhtémoc Prado, quien a fuerza quería estar en la planilla ostentándose como “representante” del sector campesino. Como no lo consiguió, sobre todo por sus antecedentes de cuando estuvo en Sedesol, ha intentado boicotear a la candidata.

SUPLENTE

Por cierto, para el anecdotario político. Como todos sabemos Karen solicitó licencia para separarse del cargo de regidora del actual ayuntamiento de Irapuato a fin de dedicarse a la campaña, sin necesidad de hacerlo porque la ley permite seguir en el cargo y andar en campaña; por el tiempo de separación era necesario convocar a la regidora suplente y así se hizo, se llamó a Concepción Razo, esta rindió protesta pero resulta que sorpresivamente se enteran que la señora ya no era militante del PRI, sino que había traicionado yéndose a Movimiento Ciudadano, pero desvergonzadamente ella se presentó a rendir protesta.

REGRESA

Como eso obviamente no se puede permitir, se llegó a la decisión de que Karen regrese a la regiduría –al fin que la ley lo permite-, aunque ha trascendido que solicitará un permiso de determinados días, a fin de que no sea necesario convocar a la suplente. Nada más para que nos demos cuenta qué clase de personas tenemos como Concepción Razo.

SALAMANCA

En Salamanca, Isaac Piña va solito y su alma en la campaña, sin contrincante de peso al frente, parece que se encamina al triunfo pues no hay mejor opción. Incluso si el candidato morenista César Prieto Gallardo estuviera en campaña –fue inhabilitado por el IEEG- tampoco sería rival. Beatriz Hernández Cruz, del Partido del Trabajo, no ha podido arrancar.

DE MAL EN PEOR

Alejandro Moreno Amlito es el primer gandalla del Partido Revolucionario Institucional. Él fue el primero en apuntarse en la lista de candidatos a diputados plurinominales federales. En Guanajuato le siguieron el ejemplo. La Comisión Política Permanente bajo el control de wintilistas, hizo una auténtica farsa. Sesionó la tarde del sábado para definir las posiciones a diputados locales plurinominales y ¿qué creen? Quedaron exactamente igual. La potosina “nacionalizada” guanajuatense como por arte de magia Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se mantiene en el número uno de la lista de Guanajuato, desplazando descaradamente a las priistas guanajuatenses. Un vil gandallazo.

HAMPONES

En su cuenta de “tuiter” Panchito Arroyo Vieyra (quien se supone ya no es priista) publicó que en el número uno irían María de la Consolación Cony Castañón Márquez, en lugar de Ruth; y en el tercero Avelina Aguilar en lugar de Yulma Rocha. Lo hizo a manera de presión. No le funcionó. Los tres primeros lugares privilegiados de la lista quedaron igual. Un auténtico teatro del Revolucionario y, no es el partido, son quienes lo manejan en estos momentos. Auténticos hampones de la política que, no se duda, ya están apalabrados para operar a favor de otros partidos. Con razón las deserciones.

FUTURO DE SHEFFIELD

Para nadie es un secreto que León es una de las ciudades más panistas del país, razón por la que una victoria del morenista y ex alcalde panista se ve lejana e imposible y, claro que van a decir que ya una ocasión perdió su bastión; es el caso de Bárbara Botello –hoy otra renegada del PRI-, pero no se debe olvidar que en esa ocasión los panistas le dieron la espalda a su candidato y por eso perdieron, pero no porque de repente León se hubiera convertido en priista.

VIVILLO

El ahora morenista lo sabe muy bien y no se engaña, por lo que en esta campaña no va por el triunfo, sino va por obtener un mejor posicionamiento, reforzar viejos apoyos, obtener algunos nuevos, meter a su gente al ayuntamiento para lo que se ofrezca en estos tres años y párele de contar; su plan seguramente contempla la posibilidad de obtener un puesto terminando la campaña, en donde pueda repartir dinero federal en todo el estado y entonces sí, estar listo para la candidatura a gobernador luego de “regar” de recursos convenientemente todo el estado y estar en condiciones de llegar al triunfo. ¿O acaso alguien pensaba que el ex alcalde iba por la presidencia municipal?.

COBRÓ HONORARIOS

De los dos hermanitos Manzano, uno de ellos sí pudo cobrar honorarios, Luis Carlos, el súper asesor y gurú de Pepe Aguirre, el candidato de morena a presidente municipal de Irapuato. Sus honorarios suman aproximadamente dos millones de pesos, va en segundo lugar de la lista de regidores y es seguro que entre a formar parte del ayuntamiento, gane o pierda su candidato, así que ese dinero ya está en la bolsa del asesor.

GANADOR

Dicen nuestras fuentes que a esto hay que agregar la cantidad mensual que desde hace algunos meses le está entregando Aguirre, así que por lo pronto él ya ganó y poco le importa si su jefe llega a la presidencia o no, él ya tiene su dinero seguro. Eso en lo económico, porque en lo político, ojalá el candidato morenista esté conciente de que su asesor y gurú no ha mostrado congruencia alguna en el pasado y ha saltado de partido en partido (PAN, PRI y morena por lo pronto), de trabajo en trabajo sin el menor rubor.

TOCA PUERTAS

Y los que lo conocen bien, dicen que lo más seguro es que ya inició pláticas con alguien del PAN para ponerse a sus ordenes, tal y como lo hizo un regidor del PRI actual de quien se dice que desde el inicio de la campaña “platicó” con el candidato blanquiazul, y más en el caso del asesor Manzano, de quien se dice sus finanzas no andan muy bien. Y es que aseguran los que saben del asunto que el asesor estrella ya convenció por completo al candidato Aguirre que su candidatura se la debe a este señor. ¿Qué tal? Lo que es no saber de política… Cada quien.

DESATADOS

Si bien cada tres años es lo mismo respecto a las promesas de campaña que hacen los candidatos, en esta ocasión se están volando la barda respecto a esas promesas, y es que simplemente muchas son imposibles de cumplir, porque según ellos, van a convertir a México o a los municipios en casi casi el paraíso. Y más los candidatos de oposición a nivel federal, quienes andan prometiendo cambiar todo lo que hizo (es un decir) López Obrador, así, como por arte de magia volveremos en el tiempo al 2018, como si el partido de amlo no existiera y no fuera a participar en las elecciones del próximo junio.

LO MISMO

Por su parte, los candidatos de morena en nuestro estado obviamente se van contra el partido en el gobierno, es decir, el PAN, con los mismos argumentos que los de oposición van contra el gobierno federal. Y es que en verdad da hasta risa las marometas que tienen que dar los aspirantes de un partido para criticar a los del otro cuando sus partidos correspondientes gobiernan un estado o un municipio diferente al del suyo, porque las críticas son las mismas depende del lado donde estén. Lo que se empieza a ver es que la oposición en contra de amlo no está articulada lo suficiente, aún y cuando se hicieron alianzas entre el PRI, PAN, PRD, etc. Les está haciendo falta inteligencia y estrategias que lleguen al electorado.

DESASTRE

Detrás de la crisis que viven las clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al no otorgar el servicio de limpieza la empresa a la que se le contrató, son patadas por debajo de la mesa, de quienes se niegan a dejar posiciones de privilegio. Como es conocido con la pandemia de la Covid-19, una de las instituciones que quedó exhibida por sus deficiencias en el servicio fue el ISSSTE y su entonces “delegado” Guillermo Caballero, quien siempre se negó a ver los problemas, al igual que el subdelegado médico médico Ulises Cázares.

NO PUDO

Así, se dio un cambio y quedó como encargada de la delegación la licenciada Lourdes Ramírez Saldaña, esto porque Guillermo Caballero simplemente no pudo con el trabajo que se le encomendó. Y se entiende. Tiene muchas limitaciones. Se reconoce que Caballero tenía por enfrentar una enorme tarea, en la que no ayuda detalles como por ejemplo el que la subdirectora administrativa la priista Silvia Balleza, esté de incapacidad desde hace más de un año, y la subdelegación administrativa es fundamental para enfrentar problemas como el actual, el de la subrogación del servicio de limpieza.

ENCARGADA

En ese contexto la encargada del despacho Lourdes Ramírez Saldaña, se encuentra con un escenario peor al que tuvo que enfrentar Caballero, pues se presume que el mismo Caballero, no se estaría comportando como tal, sino buscando que fracase su relevo. Hay que señalar que la subrogación del servicio de limpieza, que tiene cerca de 40 años, ha sido un grave error, pues a los trabajadores las empresas que los contratan los tratan con la punta del pie, por lo que se entiende que ahora estos hayan decidido no trabajar sino se les paga, lo que hizo que estallara la crisis, que no es menor pues se han tenido que suspender cirugías y servicios tan importantes como los de diálisis.

DIPUTACIONES

En los principales partidos hay expectación por el inminente arranque de campañas de los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa. Estas comienzan el 20 de abril, de acuerdo con el calendario electoral. Tendrán esos candidatos menos tiempo para hacer campaña. La elección de legisladores va a ser fundamental para el partido en el gobierno.

MAYORÍA

Aquí el blanquiazul debe ir por el triunfo en los 22 distritos para conservar la mayoría en el Congreso local, de ninguna manera la intención es dejar resquicios para que se cuelen los morenistas a los que les tienen ciertas reservas. Es difícil, no se vislumbra en el horizonte, que la oposición en Guanajuato pueda arrebatar al PAN la mayoría en el Poder Legislativo; sin embargo, nada está escrito y mucho va a depender de los candidatos, varios de los cuales irán por la reelección.

DICTADURA

En un flagrante atentado contra la Costitución, los senadores de morena aprobaron un transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy hincada ante amlo, pueda continuar su periodo otros dos años pese a que este se vence en el 2022. El reconocido jurista Diego Valadez ha dicho en su cuenta de “tuiter2 que esa Ley no puede modificar la Constitución. El periodo del presidente de la Corte es improrrogable. El presidente Zaldívar es un constitucionalista serio que no merece ser objeto de maniobras que lo exponen a comentarios desfavorables, dice Valadez pero Zaldívar se hace que la virgen le habla... Y hasta la próxima...