ACONTECERES

AGARRONES

En medio de un caos enorme, Morena ya tiene postulados candidatos a las presidencias municipales claves que son Irapuato, León, Celaya y Salamanca en donde el denominador común fueron el jaloneo, las presiones, el divisionismo, la encuestitis, las deserciones e inconformidades en general ante la ausencia de un verdadero liderazgo tanto en el comité estatal, a cargo de Alma Almaraz, y del delegado especial Óscar Novella a quienes les ha quedado muy grande el puesto y este proceso interno.

DEFINICIONES

Lo cierto es que al cuarto para las doce las definiciones se tuvieron que dar en el comité nacional, a cargo del ex petista Mario Delgado, lo que habla del centralismo que impera en esa organización política, muy típico de la cuarta transformación. En Irapuato hubo una lucha encarnizada por la candidatura a la presidencia municipal entre dos expriistas: Gerardo Zavala Procell y José Aguirre Gallardo, el primero perteneciente al grupo del priista Gerardo Sánchez quien es amigo del expanista Ricardo Sheffield Padilla, mientras el segundo es respaldado por el expriista Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo del expetista Mario Delgado y del expriista y experredista Ricardo Monreal. El “PRIANRD” en todo su apogeo.

REVENTADORES

Nadie olvida cuando, a mediados de enero del presente año, un grupo de diputados locales y federales, así como de otros liderazgos, realizaban una rueda de prensa en un local del fraccionamiento Colón de Irapuato, para “destapar” al mencionado empresario agrofresero; sin embargo, supuestos militantes reventaron el evento, inconformes por la en ese entonces probable postulación de Aguirre. Hubo algunos golpes y jaloneos. No pasó a mayores, por fortuna.

PERSEVERANCIA

Pese a ello, Aguirre Gallardo no quitó el dedo del renglón en la contienda interna a la que se sumaron Gerardo Zavala Procell, quien pese a ser muy cuestionado por los morenistas, se colocó como el favorito; luego se incorporaría Eduardo Ordóñez a quien apoyaba la senadora Antares Vázquez. Se decía que Zavala era el más competitivo -y que representaba más riesgo para la candidata del PAN Lorena Alfaro García- pero lo dejan fuera, por ser además –dicen- un cuadro muy desgastado políticamente que ya no daba para más y que ahora se queda sin el PRI y sin Morena. Ordóñez no pintaba.

PUEDE CRECER

Pepe Aguirre, en cambio, es un liderazgo nuevo dentro de “la esperanza de México”, puede crecer; incluso se menciona que hay encuestas que ubican a Morena 7 u 8 puntos de la puntera y con Aguirre como candidato, ni les cuento. Aún así no va a ser una elección fácil. Ha sido un hombre de trabajo, un próspero empresario, que quizá llega a un proceso electoral en el Otoño aunque parece que está dispuesto a capitalizar las debilidades del panismo y el desgaste natural de tantos años en el poder. Atisba la alternancia y se encienden las alarmas.





RAZONES DE PESO

Se rumora que una de las razones que pesó más en no elegir a Gerardo Zavala como candidato de Morena no fue tanto por aquellos “tuits” que lanzó contra amlo cuando aún era priista, sino más bien, quién lo acompañaría en la administración si obtuviera el triunfo, es decir, con quién conformaría su gabinete, pues de inmediato surgieron varios nombres que no gozan de buena imagen y que la oposición utilizaría en su contra durante la campaña, afectando las posibilidades de triunfo. ¿Pesaron algunos nombres y apellidos que se relacionan con algunos albergues donde se dicen infinidad de chismes?, etc., etc.

POLARIZADOS

Así la situación, los candidatos de Morena llegarán a las campañas, que empiezan en abril, muy divididos; hay demasiados heridos y muertos en este proceso interno; no se vislumbra una “operación cicatriz”, hay inconformidad por las imposiciones en algunas planillas, rechazo de militantes a ciertos candidatos, no se conocen proyectos; seguramente recurrirán al trillado discurso anti corrupción en las campañas, el de “no somos iguales”, el de los conservadores y neoliberales, y el del PRIAN como su enemigo aunque sean ellos mismos esos odiosos prianistas.

SALAMANCA

En Salamanca las cosas se pusieron color de hormiga. No dejó de sorprender que las dirigencias nacional y estatal morenistas hayan dado la espalda a la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz quien buscaba la reelección y, pese a los logros alcanzados en su administración, prefirieron postular a un junior: César Prieto Gallardo, hijo del influyente Ernesto Prieto Ortega, exdirector de la Lotería Nacional a quien tocó organizar el fraudulento sorteo del avión presidencial) y director del Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto (¿o cómo era?), y hermano del polémico diputado Ernesto Prieto Gallardo. Un nuevo cacicazgo se avecina para Salamanca. Adiós a los Justinos.

VULGAR DEDAZO

Fue a través de una segunda supuesta “encuesta” como se definió la candidatura morenista salmantina. La verdad, una auténtica farsa porque nadie sabe quién realizó dicha tómbola y entre quiénes, la metodología empleada, empresa que la realizó, etc. Es obvio que la designación de César es un vulgar dedazo. La indignación e inconformidad de Betty fue inocultable, no sin razón; peeero resulta que la alcaldesa salió postulada de último minuto como ¡candidata del Partido del Trabajo (PT)!, un partido que es comparsa de Morena. Pero ¿a poco en unas cuantas horas la contactaron, firmaron, se abrazaron y todos sonrientes?

MAR DE FONDO

Esto, sin embargo, se puede interpretar de una sola manera: que al ser el PT un aliado indiscutible de Morena, entonces mandan a la alcaldesa como su candidata para dividir el voto en perjuicio del candidato del PAN Isaac Piña; sin embargo, les puede salir el tiro por la culata porque entonces también afectaría la votación morenista, esa que con tanto empeño y esfuerzo logró Hernández Cruz en el 2018. De ser así, en pocas palabras sería la misma gata nomás que revolcada y sería una lástima que Beatriz se esté prestando a ese tipo de jugarretas porque ¿dónde quedaría la dignidad?

NARRATIVA

En su cuenta de “tuiter”, Hernández Cruz dice ser una mujer íntegra y comprometida con sus ideales. “Siempre he actuado en sintonía con mis convicciones, y transformar la vida de los salmantinos y mejorar su bienestar es una de ellas. No hay contradicción alguna en querer servir al pueblo y luchar desde las herramientas democráticas que tenemos los salmantinos. Mantengo firme mis ideales de trabajar por y con la ciudadanía, porque todavía no hemos terminado. Estamos convencidos de que el trabajo bien hecho se reconoce y los salmantinos saben todo lo que hacemos...”, y ta ta ta. Aparece una foto de ella acompañada del cacique del PT Rodolfo Solís Parga.

RECHAZO EN VALLE

En Valle de Santiago no cantan mal las rancheras. En el búnker morenista instalado en la capital del estado, se postuló a Polo Torres como el candidato a la alcaldía; sin embargo, de inmediato surgieron las protestas de un grupo de militantes que caldearon los ánimos al rechazar esa nominación, pararon la mesa de negociación y amenazaron con impedir el registro ante el IEEG, incluso están dispuestos a que en Valle no tengan candidato si insisten en designar a Torres a quien acusan de corrupto. Y, pues, en Irapuato, Celaya y León, los candidatos se quejaron de que intentaron imponerles perfiles en sus planillas. Sheffield se mordió la lengua.

NADIE QUISO

A la que vemos sumamente activa es a la candidata a diputada local por el PRI Yulma Rocha Aguilar, una de las pocas priistas que aceptaron competir por la vía directa porque los que se dicen “priistas de hueso colorado” (cuando les conviene) no quisieron entrarle. Es una posición que nadie quiso, pero cómo son buenos para criticar a espaldas de la gente. Ella, al igual que los otros candidatos, tiene un escenario complicado y aún así va a enfrentarlo. Nos comentan que se va a enfocar al trabajo de estructura para ayudar al partido.

PLURIS HOLGAZANES

Se va a requerir que la dirigencia estatal exija a quienes figuren en las listas plurinominales a que se sumen a las campañas, que vayan a pedir el voto, porque en elecciones anteriores se la pasan bien campechanamente, sin hacer nada, esperando que la diputación les caiga del cielo; y quienes se la rifan en campaña y al final pierden la elección, no tienen ninguna otra posición, en cambio los pluris, sin despeinarse, obtienen su curul. Ya debe acabarse eso. La idea, entonces, es que también le entren a chingarle.

PÉNJAMO

Quedó afianzada la candidatura de Juan José Balver postulado por Morena para la presidencia municipal de Pénjamo. Dice que ahora es la buena. Las preferencias electorales lo respaldan, lo mismo que varios sectores de la sociedad penjamense. Va contra el candidato del PAN Omar Gregorio Mendoza Flores, impuesto por dedazo del propio alcalde. No se le ven posibilidades. Y se prevé derrota blanquiazul. Balver no va a la alcaldía para hacerse rico. Va porque realmente quiere servir a sus paisanos.

CANDIDATOS

A la media noche del viernes, cerraron la recepción de solicitudes registros en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Los “halcones” del PAN observaron que arribaron los paquetes de los candidatos morenistas ¡después de la una de la mañana! Obviamente el blanquiazul tiene ya todos los elementos para impugnar en caso de que les concedan el registro, porque es obvio que no cumplieron con los plazos legales y por lo tanto deberían quedar automáticamente descalificados. Si esto sucede, no duden en que en Palacio Nacional se van a rasgar las vestiduras y van a decir que es “un atentado a la democracia”, “una campaña en contra nuestra”, etc.

LA LISTA

Y debido a la cortedad de espacio que tenemos, mencionaremos a los candidatos que van a competir por la alcaldía en Irapuato a saber: karen Guerra, del PRI; Lorena Alfaro García, del PAN; Patricia Ortiz Vela conocida como Paty Zitro, del Verde Ecologista (aliado de Morena); Ma. Guadalupe Pérez Solís, del partido del sol azteca; Víctor Saavedra, candidato independiente; José Aguirre Gallardo, de Morena; Ricardo Castro, Redes Sociales Progresistas (otro satélite de Morena); y Francisco Martínez, de Movimiento Ciudadano, es decir, ¡ocho candidatos para Irapuato! Eso ya es una exageración. De todos, dos o tres valen la pena.

REGIDURÍAS

Ahora empiezan los pronósticos de cuántas regidurías alcanzará cada partido y todo depende del panorama que se considere, ya que si repite el PAN, lo más probable es que pierda una, misma que pudiera ganar Morena o el independiente; si llegara a ganar Morena, obviamente tendría mas regidores, pero muy apretado, aunque como lo hemos visto en los últimos ayuntamientos, la realidad es que no resulta tan importante cómo quede integrado, pues el partido en el poder de inmediato lo primero que hace es cooptar, convencer, e$timular a algunos regidores de oposición de tal suerte que sus votos siempre serán a favor de la presidencia en turno, entonces, ¿para que preocuparse por el número de regidores con que gane el triunfador de la contienda?

AL OTRO BANDO

Basta recordar el actual ayuntamiento de Irapuato, en donde por lo menos tres regidores de oposición se pasaron a la mayoría panista, algunos abiertamente como lo hicieron la ex independiente Dulce Gallardo y el morenista Francisco Herrera, y otro en los hechos, es decir, Roberto Palacios del PRI ya que simplemente siempre vota a a favor de lo que proponga el PAN. También empezará la guerra de encuestas por redes sociales, mismas que beneficiarán a quien haya pagado el ejercicio, si es que se hizo, porque la mayoría de estas encuestas patito son inventadas al gusto y medida del cliente.

INICIA LA BATALLA

Obviamente que con el arranque de campañas a principios de abril, también se espera una guerra de estiércol entre los contendientes. No creemos que vayan a ser propositivos, sobre todo aquellos que se odian con odio jarocho; sin embargo, los ciudadanos ya están hasta el gorro de las descalificaciones y ataques. Pero esa es la esencia del político mexicano que, si no grilla al oponente, no está a gusto. Es como una especie de sadomasoquismo. Y hasta la próxima...