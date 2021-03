ACONTECERES

TORO CUESTIONADO

Nuevamente las demandas de las mujeres mexicanas han pasado a segundo término. El régimen de la “cuatro te” y su contraparte morena, volvieron a mostrar su misoginia, su machismo, su valemadrismo, e impusieron contra viento y marea al abominable Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. El sacrosanto dedito del inquilino de Palacio Nacional pasa por encima de la voluntad de aquellas mujeres que se dicen víctimas de abusos sexuales por parte del sádico burel.

OTRA SIMULACIÓN

Nuevamente se interponen la muralla de hierro, los gases lacrimógenos, las balas de gotcha, las bombas de humo, la represión, a las demandas de las colectivas femeninas en las que exigían bajar de la candidatura a Salgado Macedonio quien seguramente ríe a mandíbula batiente ante la humillación del “supremo y querido líder” contra las mujeres inconformes. Una farsa más, otra simulación, la supuesta encuesta que ubica a este impresentable personaje con todas las preferencias a su favor. Qué asco.

DESORGANIZACIÓN

En la semana que termina, tocó a los municipios de Salamanca y de Celaya la aplicación de las primeras dosis contra el coronavirus a personas mayores de 60 años, en medio de una serie de irregularidades, falta de planeación, desorganización y nulo respeto a los derechos humanos de los viejecitos quienes se vieron obligados a hacer fila desde un día antes, dormir a la intemperie, para poder recibir el “elíxir de la salud”. Es todo un fracaso la “estrategia” implementada en estas campañas.

PROPAGANDISTAS

Más grave es, además del caos generado y las molestias a los abuelitos, que los siniestros “siervos de la nación”, desde luego respaldados por el bodrio denominado morena, se hayan dedicado nuevamente a hacer proselitismo a favor de esa organización política, bajo la amenaza de que, si no se comprometen a votar por sus candidatos, ya no aplicarán la segunda dosis.

¿Y EL IEEG?

Inexplicablemente y pese a la desfachatez con la que los lacayos morenistas realizan la propaganda política, ni el Instituto Nacional Electoral ni el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) estén interviniendo. Lo único que le preocupa al IEEG es tener bajo la lupa a los medios de comunicación para enviarles requerimientos cuando algo no le gusta. De lo demás, ni cuenta se da. Total, que la vacunación no dejó satisfechos a todos porque no hubo vacunas suficientes.

ABANDONADOS

A esto hay que sumar que el personal médico, de enfermería y todo aquel que está en la primera línea de combate contra el coronavirus, no ha sido vacunado. Algunos sólo recibieron la primera dosis. Después, la “cuatro te” los dejó en el olvido. No se sabe cuándo podrán recibir la segunda inyección. Es criminal. Un desorden total la campaña.

FAKE NEWS

Por lo pronto, han empezado a circular rumores -falsos obviamente- por parte de los bots de morena diciendo que ya están listos los centros de vacunación para Irapuato. Fresópolis no ha sido considerada dentro de la lista de la Secretaría de “Bienestar” como tampoco la ciudad de León, dos de las metrópolis más importantes de Guanajuato y bastiones indiscutibles de Acción Nacional. A ver si cuando se les hinchen…

DESBANDADA

A la renuncia de Javier “El Patotas” Contreras como candidato a la alcaldía de Celaya porque alguien quiso imponerle la planilla, ahora se suma la de Delia Hernández y la de Ezequiel Mancera a las candidaturas a diputados locales por los distritos 12 y 06 de la ciudad cajetera, ante las trabas y presiones que han estado recibiendo por quienes se sienten “dueños” del comité estatal. Inclusive otros municipios tienen encendidos los focos rojos ante la posibilidad de que haya otra desbandada. Eso, no le está gustando al comité nacional.

GRUPO NEFASTO

El problema radica en que ahora pretenden que el CDE sea rehén de otro grupo, ya ni siquiera de la dirigencia estatal que encabezan Ruth Tiscareño y Alejandro Arias, que le está haciendo mucho daño al partido. Aquí entre nos, ya opera en el estado Antonino Lemus López, ex brazo derecho de Wintilo Vega Murillo. Recientemente se le vio reunido ¡con el precandidato de morena a la alcaldía de Pénjamo, el expriista Juan José Balver! Bueno, tal vez una bonita amistad de años hizo que se reencontraran. Puede ser.

MERCENARIOS

Se sabe que alguien ha girado la indicación para operar a favor de morena en aquel municipio y ponerle trabas al candidato tricolor Pedro Chávez Arredondo. Nada es casualidad, como tampoco es coincidencia la crisis que enfrenta el expartidazo con las renuncias de candidatos en Celaya ni las intentonas para imponer planillas en otros municipios, entre ellos el de Irapuato. Nos informan que en Celaya Hugo Varela, líder de la CTM, está apoyando al CDE para salvar la elección. Por cierto, se dice que el lunes sesiona la Comisión Política Permanente para aprobar las planillas. Tienen el tiempo encima y la grilla a todo lo que da.

DIGNITOS\u0009

Quienes se han puesto en plan divo son los representantes de la CTM y de la CNC en Irapuato, Roberto Palacios Pérez y Cuauhtémoc Prado. Al parecer convocarán a rueda de prensa para anunciar que se suman a las campañas de candidatos de otros partidos, molestos porque no van a ser incluidos en la planilla de Karen Guerra, candidata del PRI a la alcaldía fresera. No sería la primera vez que se “suman a otros candidatos”… o a otros partidos.

EMPANIZADO

En el ayuntamiento, Palacios de plano le dio la espalda a su fracción y ha estado votando todo lo que el PAN le ordena. Ha sido un priista empanizado. Así es que no sería de extrañar. De Cuauhtémoc, no se olvida que estuvo de encargado de programas de adultos mayores en la delegación de Sedesol con Claudia Navarrete, como parte del grupo de Gerardo Sánchez y Gerardo Zavala (hoy precandidato a la alcaldía por morena), y que por ahí hay pendientes algunas observaciones a la gestión. Qué necesidad. Ya no más cartuchos quemados.

APOYO A KAREN

En el CDE, sin embargo, el apoyo es para Karen Guerra, así es que es muy probable que habrá jalón de orejas para esos que están levantando polvo. Ahorita lo importante es la elección, no las posiciones. Ese es el talón de Aquiles del PRI: la falta de unidad y las ambiciones personales. Los cetemistas y los cenecistas no se sienten representados por Cuauhtémoc ni por Palacios. Veremos si en verdad se cambian de camiseta. No tienen cara para exigir posiciones.

VIOLENCIA POLÍTICA

En la planilla de la valiente candidata irapuatense deben ir priistas de reconocida solvencia moral y política como parte del proyecto guerrista de tener no sólo votaciones equilibradas al interior del Ayuntamiento, sino priistas capaces para las cuestiones de tipo jurídico, que no estén por la chamba nada más, como buscan otros. Por eso, el comité estatal debe dar un manotazo sobre la mesa, poner orden y dar autonomía a los candidatos a conformar sus planillas. Cada periodo electoral es lo mismo. Por eso el PRI está como está, por culpa de malos militantes.

NUEVO FUNCIONARIO

Como se sabe, José Luis Acosta Ramos renunció a la secretaría técnica de la Presidencia Municipal de Irapuato para dedicarse de tiempo completo a la presidencia del comité directivo municipal del PAN. Esta salida, como consecuencia lógica, hizo necesario suplir la ausencia. En principio nada se había informado al respecto o si desaparecería la secretaría técnica. No. Esta continúa y con más trabajo que nunca.

JOVEN ANDRÉS

Para ello fue designado como encargado de despacho el joven Andrés Villanueva Aguilera, quien tiene vasta experiencia en el área al haber sido uno de los principales colaboradores de Acosta. Es un chaval con mucho ímpetu, con experiencia, con 2 años dentro de la administración municipal en donde se ha hecho cargo del diseño, desarrollo e implementación de campañas de concientización a la ciudadanía.

MIRA NOMÁS

Dichas campañas incluye desde el Mira Nomás, Brigadas Unidos vs Covid-19, la coordinación de brigadas de sanitización y la ejecución de Ponle un alto al contagio, iniciativa que nace de los ciudadanos con la donación de cubrebocas; además de la entrega de kits antivirus, la intención es seguir afianzando los temas de prevención al coronavirus; hay más de 300 acciones desde la administración para erradicar la propagación del virus y, sobre todo, fortaleciendo la participación activa de la ciudadanía y la tan necesaria cultura cívica.

PAN MUNICIPAL

Es justo reconocer, por otra parte, que el presidente del CDM del PAN, José Luis Acosta Ramos, está trabajando a todo vapor en todas las acciones inherentes a este proceso electoral desde empezar a conformar las representaciones en las casillas, el trabajo en general de la estructura partidista, el apoyo a los candidatos, entre otras tareas. Lo principal, nos dicen, es no confiarse porque sin duda que estas van a ser unas elecciones complicadas, inéditas, por la pandemia y por otros peligros.

SIT DE IRAPUATO

Lento pero seguro, avanza el proyecto para la modernización del transporte público de pasajeros en la ciudad de Irapuato. Ya urge que los irapuatenses cuenten con un servicio digno, si no a la altura de Noruega o Dinamarca, sí de los mejores del país. La visión que el alcalde Ricardo Ortiz ha impreso en ese proyecto de largo aliento permitirá la modernización de la capital mundial de la fresa, misma que ya no es un pueblo grandote y por lo tanto requiere de acciones para mejorar la movilidad.

INCUMPLIDOS

De parte de los concesionarios del transporte público no hemos visto mucha disposición al respecto porque luego que se les autorizó el incremento a las tarifas no han cumplido, para variar, sus compromisos; siempre buscan un pretexto, un argumento, pero una vez conseguido el incremento, ya no cumplen sus obligaciones, como siempre, y quien la lleva es el pasajero, el usuario.

PRETEXTOS

Y, pues claro. Ahora dicen que la Covid, que el costo del dólar, que la gasolina, que no hay camiones, que bajaron sus ingresos, que tienen pérdidas, etc., y que en esas circunstancias no van a poder renovar 35 camiones cada año, que nomás no pueden y que ni modo. Como se observa, no nos equivocamos y miren que aún no existía la pandemia del coronavirus; ya conocemos a estos empresarios que año con año es la misma cantaleta: "no es negocio", "puras pérdidas". Si no fuera negocio, pues ya hubieran vendido. No cambian... ¿y los usuarios?, mal, gracias.

CANDIDATOS MC

Mientras en Irapuato vemos a Paquito Martínez saludando muy sonriente a todo mundo como flamante candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Irapuato, allá en la capital del estado… perdón, la capital de la piel y del calzado se presentó a los candidatos federales Maribel Llamas por el tercer distrito; Gabriela Camaño por el sexto distrito; Jaime Ángel Córdova por el quinto y, ¡oh sorpresa!, el doctor José Ángel Córdova Villalobos por el quinto distrito plurinominal.

DE LUJO

Como se sabe, el galeno leonés primero fue consejero ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; después diputado federal por el PAN; secretario de Salud y secretario de Educación con Calderón; tiene varios doctorados Honoris Causa; una condecoración del gobierno francés, etc., etc., es un candidato de lujo. Un cuadro político que muchos partidos quisieran. Dice el doctor que la apertura del partido naranja le motivó a regresar a la política, pues desde la trinchera del Congreso es más viable hacer que las cosas sucedan. Un médico exitoso como él, no tiene necesidad económica. Quiere servir. Es un ciudadano universal. Y hasta la próxima…