ACONTECERES

UN AÑO DE COVID

Se ha cumplido un año de que México empezó a ser azotado por la pandemia del coronavirus, la cual fue tomada a la ligera en Palacio Nacional, al grado de que invitaron a la gente a abrazarse, a besarse, a ir a las fondas y restaurantes, a hacer su vida normal y a no usar cubrebocas, ni gel antibacterial, ni sanitizantes, etc. Las consecuencias, según datos extraoficiales, casi medio millón de personas que perdieron la vida. La información oficial es que no pasamos de los 180 mil decesos, pero los especialistas tienen “otros datos”.

CRISIS TRAS CRISIS

México estaba pasando por una grave crisis económica arrastrada desde el 2019, como resultado de las torpes estrategias en la materia de la “Cuatro Te”; la llegada de la peste del siglo empeoró esa situación; caída del 9.8% de la economía; cierre masivo de pequeñas empresas; elevado porcentaje de desempleo; confinamiento forzoso; aumento de la pobreza; crecimiento de la inseguridad y la violencia, mientras el régimen morenista dijo al sector productivo: “rásquense con sus uñas”.

ALFILERES

En Guanajuato hubo una reacción inmediata para atemperar la crisis, mediante el otorgamiento de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que en cierta medida permitió salvar un alto porcentaje del empleo. La caída de la economía no fue tan drástica pero la pésima estrategia de los López da al traste con cualquier acción. Ahora está la vacunación, pero igual de deficiente. Mandan dosis de todos los laboratorios habidos y por haber, mismas que aplican sin ton ni son. Es como si a usted le aplicaran la de Pfizer y la segunda dosis la rusa Sputnik V sin saber que reacciones vaya a causar. Va mal este gobierno. El país está prendido de alfileres.

INDEPENDIENTES

Los precandidatos independientes a las presidencias municipales se mantienen en ascuas pues el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no ha resuelto si procede o no el registro definitivo, en base al número de firmas que les tocó recolectar. A nivel estatal hubo 17 aspirantes que están en espera a que los señores consejeros del Instituto se tomen la molestia de resolver, pese a que hace un mes los precandidatos enviaron toda su documentación.

BUROCRATISMO

El plazo para que el IEEG resuelva es el 16 de marzo, pero ya tienen el tiempo encima y si emite resolución en la fecha límite, dejará en estado de indefensión a aquellos aspirantes sin partido que pretendan recurrir a la impugnación, porque los registros de los candidatos a las alcaldías serán del 20 al 26 de marzo. Es, dicen algunos de los preaspirantes ciudadanos, para que ya hubieran resuelto y “saber a qué atenernos”. A ese paso no dudan en realizar movilizaciones. La democracia en Guanajuato se ha burocratizado. Y vaya que es carísima.

JUNTA DE ENLACE

Esta semana se llevó a cabo la Junta de Enlace en Materia Financiera en el Congreso del Estado en donde se logró la participación, de manera virtual, de la Secretaría de Finanzas, de la Auditoría Superior del Estado, de la Comisión Estatal del Agua, pero lo más importante de 190 representantes de los Ayuntamientos entre tesoreros y alcaldes, a quienes se les dejó muy en claro que es momento de dar lo mejor para entregar los óptimos resultados a la ciudadanía, con eso de los cierres de las administraciones municipales.

DEBUTANTE

El que se estrenó en esta Junta de Enlace en Materia Financiera fue el diputado Víctor Zanella quien coordinó todos los trabajos de esta reunión como presidente de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo y quien no dudo en aprovechar la ocasión para decir atinadamente a los municipios que el dinero público es dinero sagrado y que por ello debía haber garantía para su buen uso y aplicación.

CREATIVIDAD

Las contribuciones provienen de mucho sacrificio que hacemos todos los guanajuatenses. Y para lograr ese objetivo, el legislador Víctor Zanella consideró que los Ayuntamientos deben ser más creativos, eficaces e innovadores para lograr los compromisos que tienen con los ciudadanos… ¡Que así sea! Zanella no es novato en el tema. Ya fue presidente de la comisión de hacienda del ayuntamiento de Irapuato.

CIUDADES PARA AUTOS

No cabe duda de que en ocasiones a las autoridades se les olvida que en las ciudades el principio debe ser “primero el peatón”, pero en algunos casos pareciera que lo que los rige es “primero los vehículos”. Un caso en particular es el nuevo distribuidor vial Cibeles, recientemente inaugurado en forma parcial, gran obra sin duda, pero resulta increíble que no hubieran pensado en que hay muchas personas que requieren cruzar esta avenida, ya sea de la plaza a los negocios de enfrente o al revés, hay varias áreas habitacionales de ambos lados de la avenida, pero simplemente pusieron una malla metálica para separar los carriles de ida y venida, con lo cual impidieron el paso, medida justificada por el peligro que significa para las personas andar cruzando entre vehículos en cualquier lugar.

¿Y LA GENTE?

Sin embargo, donde se acaba dicha malla y que es donde pudieran cruzar los peatones, resulta que los tiempos de los semáforos, aunado a los operadores irresponsables, es imposible cruzar para las personas, ya que no hay un tiempo especial para que crucen. ¿Resultará tan complicado pensar tantito en la seguridad de los peatones? Parece que sí. La inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene un vehículo; y aunque lo tuviera, a veces se ven en la necesidad de andar a pie.

OPERATIVOS

Por cierto, nos reportan que tránsito municipal realiza operativos por distintos puntos de la ciudad contra los motociclistas y qué bueno, pues estos representan un peligro hasta para ellos mismos y a veces no traen casco de protección ni documentación. Pero sería bueno que los agentes se pusieran como no queriendo en los cruceros de los semáforos, para sancionar a todos aquellos motociclistas que invaden el área para los peatones, esa que ya ni se ve por falta de pintura. ¿Harán algo? Seguro que no.

RELEVO

En la semana que termina, Presidencia Municipal anunció la salida de Catalina Razo Rosales de la dirección general de Desarrollo Urbano. En su lugar ,pero como encargada de despacho, se nombró a Diana Yakaira Aguilar Morales. Entre empresarios, profesionistas, funcionarios y ciudadanos se recibió con entusiasmo este relevo porque dicen que la dependencia ya era “un abismo de burocracia y negligencia de la que le tomará buen tiempo salir”.

AUTORITARISMO

Además, con el pretexto de la pandemia, dicen que Catita estuvo ausente casi un año y aun así mantenía al personal en jaque amenazando con despedirlo, si no pasaba todo por sus manos, al grado de que puso en riesgo inversiones importantes para el municipio. Dicen que incluso se excedía en sus facultades al exigir más de lo que la propia ley dicta y que favorecía a sus amigos; para los demás ciudadanos, burocracia e ineficiencia.

NADA EN MORENA

Los electores irapuatenses están sumamente preocupados, no comen, tienen insomnio, etc., porque morena no ha dado a conocer a su candidato a la presidencia municipal de Fresópolis. La fecha de registros está a la vuelta de la esquina. Al interior de morena hay divisionismo e inconformidad porque se pretende imponer a priistas renegados. Lo cierto es que “la esperanza de México” no tiene cuadros competitivos y por ello se anda pirateando políticos de otros partidos, aunque estos después den el chaquetazo.

MOVILIZACIÓN

Para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diversas colectivas ya tienen todo preparado para otra gran movilización nacional. La decisión de supuestamente bajar de la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio se hizo con el fin de evitar esa marcha, pero las mujeres ya no se dejan engañar y aún así van contra los violadores, feminicidas, machistas, misóginos, golpeadores, etc., que inclusive hay al mayoreo en Palacio Nacional empezando por “ya saben quien”.

CONTAMINACIÓN

Con singular alegría y de manera impune, los responsables de la refinería de Salamanca “Antonio M. Amor” y de la termoeléctrica están envenenando, intoxicando, literalmente matando a los seres vivos de la antigua Xidoo. Ambas empresas han preferido el uso de combustóleo (fuel oil) que no es otra cosa que desechos de la refinación del petróleo, por lo tanto es altamente contaminante. Tan sólo el año pasado estuvieron apareciendo infinidad de aves muertas en las inmediaciones de la termoeléctrica. Y eso que quemaba gas.

INÚTILES

Ahora, con la escasez de gas natural propiciada por el régimen federal morenista, la central termoeléctrica ha estado usando combustóleo lo que ha agravado la contaminación en todos los órdenes, al generar emisiones contaminantes extraordinarias. Y aunque ya se sabe el origen del problema, las autoridades municipales y estatales no hacen nada al respecto. Ni la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) sólo se quejan, amenazan con sancionar, pero no hacen nada. Entonces si la ley no les dio dientes, ¿para qué existen? Eso y la Carabina de Ambrosio es lo mismo.

DERECHOS HUMANOS

Nos informan que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), a cargo de Vicente Esqueda Méndez ha emitido enérgicas recomendaciones a las autoridades municipales de la ciudad de León, a raíz de los acontecimientos registrados en agosto del año pasado, cuando policías municipales reprimieron salvajemente una manifestación de mujeres, que protestaban por la agresión sexual que sufrió la joven Evelyn “N”, precisamente a manos de policías, dos semanas antes de la movilización realizada en las inmediaciones del templo Expiatorio.

REPRESIÓN

Durante el zipizape, también fueron agredidas por la policía seis reporteras, tres de las cuales fueron detenidas. La marcha femenil inició la noche del sábado 23 de agosto del Arco de la Calzada, calle Madero, templo Expiatorio protestando contra los abusos policiales, cuando de repente fueron reprimidas por los uniformados y detenidas como 25 mujeres pero a golpes y manoseos infames. Derechos Humanos abrió el expediente de queja de inmediato.

RECOMENDACIÓN

A seis meses de esos lamentables sucesos que inclusive dieron la vuelta al mundo, el ombudsman guanajuatense emitió su resolución con recomendaciones a Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública del municipio leonés para que se inicien o continúen los procedimientos para deslindar responsabilidades de todos los policías que intervinieron en la detención, traslado y custodia el día de los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes.

REPARACIÓN

Otra de las recomendaciones es para Miguel Ángel López Pérez, juez cívico general de León, para que continúe la investigación por las acciones u omisiones en las que incurrió Marina Vázquez Piña, servidora pública, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. Una más es para Bravo Arrona para proceda a la reparación integral del daño a las víctimas. Las autoridades tienen cinco días hábiles para informar si aceptan o no la recomendación y, si es positivo, tienen 15 días hábiles para aportar pruebas de su cumplimiento.

SUPER ASESORES

Resulta que los hermanos Manzano, Jorge y Luis Carlos, se convirtieron en “super asesores políticos” de aspirantes a presidentes municipales. El primero asesorando a Eduardo Ordóñez, que por cierto ya no se sabe en que va a quedar (bueno, sí sabemos: por ningún lado será candidato a presidente municipal); y el segundo asesora a Pepe Aguirre, aspirante a representar a morena en la contienda municipal. Pero si a ninguno de los dos aspirantes se les hace su sueño, los hermanos asesores quedarán con sus bonos muy por debajo de lo que pensaban y deberán buscar otra profesión y, por supuesto, nunca cobrarán lo que pensaban…

EL “TORO”

A Félix Salgado Macedonio los colectivos de mujeres ya le empiezan a cantar: “sacaremos a ese buey de la barranca, sacaremos a ese buey de la barranca”, sacaremos a ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos a ese buey”. Y hasta la próxima…