ACONTECERES

CONTAGIO

La alcaldesa de Salamanca dio positivo a Covid-19. Sólo era cuestión de tiempo, ya que Beatriz Hernández, aunque gran parte de sus actividades las realiza en forma virtual y cumple con los protocolos, no deja de trabajar. En su página oficial dio cuenta de este contagio vírico por lo que se encuentra en aislamiento y sin síntomas.

AISLAMIENTO

A partir del martes pasado Hernández Cruz atiende los asuntos del gobierno desde su lugar de aislamiento social, al ser portadora del SARS-CoV-2.

Muestra de su compromiso con los gobernados publicó en su página: “Me informaron que di positivo a la prueba de Covid-19. Ahora me encuentro trabajando desde casa, seguiré las recomendaciones médicas que me han sugerido.

ESTÁ BIEN

Y por supuesto, no dejaré de trabajar, y de coordinar todas y cada una de las actividades que implica la administración pública, todo ello a distancia, será con la misma entrega y capacidad como lo hemos hecho hasta hoy. Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo; agradezco a todas y todos por su preocupación”.

AUDIENCIA

Uno de las informaciones que trascendieron en los medios de comunicación locales y nacionales fue la captura de dos de los presuntos homicidas del periodista Israel Vázquez. Aunque las voces de inconformidad exigen conocer la identidad de los autores intelectuales y el móvil. Esta semana que termina tuvo verificativo la audiencia en la modalidad de videoconferencia en tiempo real, en el Juzgado de Oralidad Penal sede Salamanca donde se vinculó a proceso a los imputados José ‘N’ y Martín ‘N’ por el delito de homicidio.

PRISIÓN

Como era de esperar, se les impuso prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso y se les fijó como plazo para cierre de investigación complementaria cuatro meses, que inician a partir del 21 de noviembre y fenece el 21 de marzo de 2021. Sin embargo la Fiscalía General del Estado tiene la enorme tarea de acreditar una autentica investigación y que se cumpla con el fin del proceso penal el cual, dice la ley, tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

MARCHA

La sociedad está harta de la violencia y han buscado formas de solidaridad para alzar la voz. En la semana que termina un colectivo de la ciudad encabezó la marcha y manifestación, en donde además se rindió homenaje al reportero Israel Vázquez Rangel, quien fue asesinado mientras cubría una nota informativa en la colonia Villas Salamanca 400. Esta manifestación fue importante por el número de personas concentradas -más de 130- las que se congregaron a las afueras del estadio Sección 24 marchando de manera pacífica hasta la presidencia municipal con el objetivo de exigir paz para la población, donde también se unieron colectivos independientes de victimas de desaparición.

COLECTIVO

Además de la exigencia de seguridad por parte de la ciudadanía, familiares de las víctimas de homicidios y desaparición forzada también se congregaron en esta manifestación, con la finalidad de ser escuchados. De acuerdo a datos otorgados por el Colectivo A tu Encuentro, en el estado de Guanajuato hay más de dos mil víctimas de desaparición forzada y en el municipio tan solo hasta octubre del 2020 van 374 asesinatos.

CAUSAS

En el caso del reportero masacrado, no basta con la captura de dos presuntos responsables. El medio periodístico no quiere chivos expiatorios. Necesitamos conocer la verdad de los hechos. ¿Por qué la Fiscalía no ha dicho cuáles fueron los motivos por los que mataron a Israel? Esa es la parte importante para saber de qué cuidarnos. A ver si no es otro ataque contra la libertad de expresión que quede en la impunidad.

DEFINICIÓN

Diciembre va a ser el mes de las definiciones en el seno del Partido Acción Nacional –y de otros institutos políticos- en este proceso electoral. Empezarán a despejarse las incógnitas de los posibles tapados o destapados prematuros. Algunos obviamente no van a poder alcanzar y simplemente les van a decir: “para la otra”. Cuadros importantes desfilan en el partido blanquiazul que va por refrendar a Guanajuato como el bastión panista de la República Mexicana, no sin ciertos nubarrones que se ciernen en el horizonte, como por ejemplo la violencia y la inseguridad. El desarrollo económico no está a discusión.

CONVOCATORIA

Será en la segunda semana de diciembre cuando Acción Nacional lance la convocatoria, aunque a nivel nacional el CEN ha decidido dejar pendientes los distritos electorales federales porque precisamente se está analizando con lupa la posibilidad de alianzas estratégicas. Es muy importante la elección de diputados federales. En ello va si dejan o no la mayoría a Morena en San Lázaro; de perder, los partidos de oposición podrían caer en el desfiladero y se afianzaría en el país un régimen autocrático, es decir, el de un solo hombre, una dictadura, y para sacarlo del poder va a estar en chino mandarín. Así es que... piénsenle. Dejen atrás sus intereses. Vean por los de los mexicanos, por los de la nación, porque en Nuevo León se está diluyendo la posible coalición.

GÉNERO

Por lo pronto se ha definido en qué municipios y distritos irán hombres y mujeres como candidatos. En ese sentido el PAN está cumpliendo con los principios de paridad de género. Eso ya. Puede haber sorpresas en las postulaciones. En Irapuato, por ejemplo, parece estar definido en una sola mujer por la alcaldía. En León suenan Alejandra Gutiérrez, Libia Denisse García Muñoz y Alejandra La Wera Reynoso, esta última con una destacada y combativa participación desde el Senado dándole la batalla a la pandemia morenista. Se dice que iría Alejandra. Si es así, el reto es enorme no sólo por ser mujer sino porque queda en el camino –por cuestiones de género- un político de la talla de Luis Ernesto Ayala Torres quien figuraba bien en las encuestas.

REELECCIÓN

En Irapuato, el joven diputado local Víctor Zanella Huerta se alista para ir por la elección consecutiva más una mujer por el otro distrito local. Zanella ha dado muestras de oficio político, de capacidad parlamentaria y de productividad en el Congreso del estado. En el distrito electoral Irapuato-Silao a cargo actualmente de Melanie Murillo, el exalcalde Sixto Zetina Soto finge que nadie recuerda su nefasto paso por la presidencia y su traición al PAN al ir a apoyar a Margarita Zavala y ahora quiere la postulación sin merecerla. Sixto debió ser expulsado pero se la perdonaron. ¿Qué rey lo ampara?

VA JORGE

Sin embargo, el exedil se ha topado con un hueso duro de roer como es Jorge Romero quien como director del Instituto de la Juventud Guanajuatense (Guanajoven) ha entregado buenas cuentas y aunque hay versiones de un distanciamiento con el “gran elector”, esto no es así, caso contrario no estaría en la lista de los probables. Ojalá el PAN no se equivoque y apoye a quien ha sido leal, disciplinado y no a alguien que ya anda adelantado en precampaña recorriendo tianguis, comerciantes y colonias y que entregó malas cuentas.

KAREN DEBE

En el PRI, por lo que se refiere a Irapuato, no hay definición para la alcaldía, sólo especulaciones. Se mencionan los nombres de siempre: que Julián Adame, que Lalo Nieto, que Carlos Abel Lira o que buscarán a alguien sobresaliente de la sociedad civil. En general el tricolor está marginando al sector femenil, al dejarles solamente las alcaldías de los municipios pequeños, pero en fin. Por lo que se refiere a las diputaciones, es indiscutible que debe ir la regidora Karen Guerra, uno de los cuadros más valiosos que tiene en estos momentos el Revolucionario; . La consideran una mujer sensata e inteligente; Yulma, se insiste, por una plurinominal. Habrá que reconocer su lucha y trayectoria.

ALIANZA

El tricolor tiene porcentajes muy bajos en las preferencias; sin embargo, como que le está llenando el ojo al blanquiazul para evitar que sus 16 mil votos de hace dos años y medio se vayan a Morena; está se riesgo, por lo que no se descarta una eventual alianza PAN-PRI-PRD por aquello del “más vale prevenir”, sobre todo porque en Morena –que va con hombre a la alcaldía- podría ir el empresario José Aguirre a quien en redes sociales consideran como “un emprendedor con gran arraigo en tierras irapuatenses; es un hombre de familia, con una visión humanista, siempre a la vanguardia...”, etc., etc. Y tienen razón. No descarte a David Muñoz.

MELÓN O SANDÍA

Como decíamos Morena ya decidió que su candidato en Irapuato sea del género masculino. Con ello, la ubicación de Irma Leticia González, quien renunció a su puesto en la Profeco, ahora sería una diputación local o la federal, dejando el espacio libre para dos aspirantes que se mencionan mucho, ambos expriistas, nos referimos a José Aguirre (a quien ya citamos) y a Gerardo Zavala Procell, quienes al parecer están codo a codo en la parejera que están protagonizando, cada quien con sus apoyos a nivel federal.

EXITOSO

Del ingeniero Aguirre se puede comentar, como señalamos, que nunca ha ocupado puestos públicos y su carrera se ha desarrollado en el ambiente empresarial, campo en donde el ingeniero ha resultado exitoso como productor y exportador de productos agrícolas, además de ganadero porcícola. Una de las grandes diferencias entre ambos suspirantes es que uno de ellos sí cuenta con recursos económicos para pagar su campaña y el otro no y, si recordamos, la campaña para presidente municipal es la que jala a las otras campañas, así que ese puede ser un factor importante al tomar la decisión.

NARANJA

Y no hay que perder de vista al Movimiento Ciudadano (MC) no sólo a nivel nacional, sino en tierras guanajuatenses, pues ahora la mano que mece la cuna es el priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra cuyos discípulos, como es el caso de Jorge Luis Martínez Nava, ya trotan en el partido naranja aunque no se sabe si ya renunciaron al PRI o sólo están de “comisionados”. Ha trascendido que a Paco Martínez parece que se le va a hacer como ¡candidato a la presidencia municipal de Irapuato por el MC!, que supuestamente tiene el respaldo de empresarios poderosos porque están molestos con la administración municipal. El MC está de moda y en Guanajuato el gobernador de Jalisco¸ Enrique Alfaro, está apoyando fuertemente.

LA CAPITAL

Allá en la capital del estado suena el exalcalde Edgar Castro Cerrillo, por cierto oriundo de Celaya y ferviente seguidor de Panchito Arroyo Vieyra para buscar de nueva cuenta la alcaldía. Por el PAN quiere repetir Alejandro Navarro Saldaña; por Morena iria Roberto Loya Hernández, exsubdelegado de Profeco en Iraputato; el Partido Verde postularía a Israel Cabrera Barrón actual diputado local; el PRD a Julio Ortiz y la sorpresa de la semana: Movimiento Ciudadano quiere nominar a ¡Jesús Pérez Cázares!, sí, uno de los más cercanos y eficientes colaboradores del Fiscal General del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Como independiente suena Christian Ortiz Muñiz. ¡Hagan sus apuestas, señores!

INFLUYENTE

El excandidato a gobernador por el PRD, el empresario Ricardo García Oceguera, cayó en las garras de los neoliberales, conservadores y fifís chicos del alcoholímetro en la capital del estado. Quiso ostentarse como influyente colaborador de López Obrador, que lo agarran y que le dicen: ¡pues con mayor razón, ca...” y directo al Torito. Y hasta la próxima...